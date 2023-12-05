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2023/12/05,
經濟

Spotify今年第三度宣布裁員，預計裁員17%、影響1500名員工

Spotify今年第三度宣布裁員，預計裁員17%、影響1500名員工
Spotify執行長艾克（Daniel Ek）｜Photo Credit: GettyImages

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在龐大成本結構與全球經濟放緩的雙重影響下，今年Amazon、Meta與微軟等科技巨頭都宣布裁員，而擁有2.2億付費訂閱者的Spotify也不例外。近日。Spotify執行長艾克便宣布今年該公司的第三波裁員計畫，預計1500名員工受到影響。

音樂串流平台Spotify執行長艾克（Daniel Ek）4日宣布，公司將裁員17%以減少營運成本，因應全球經濟成長放緩的現狀，而受影響的員工將獲得約5個月的資遣費。

Spotify在全球擁有9000多名員工，繼今年1月、6月分別裁撤6%、2%的員工後，這次Spotify第三輪裁員預計資遣約1500名員工。「坦白說，有許多聰明、才華洋溢與勤奮的人會離開我們。」艾克表示。

艾克指出，公司曾討論在2024和2025年進行小規模裁員，「但考慮到當前財務目標與營運成本之間的差距，採取重大行動以精簡成本是實現目標的最佳選擇。」

Spotify如同各大科技公司一樣，在2020年與2021年疫情期間，因應線上服務需求增長帶來的商機，而進行大規模招聘與投資。然而，在龐大成本結構與全球經濟放緩的雙重影響下，包含亞馬遜（Amazon）、臉書母公司Meta以及Spotify在內等多家科技公司，今年都接連宣布裁員。

雖然過去一年Spotify的營收與成長表現強勁，光是今年第三季Spotify就增加了600萬名付費訂閱者，但艾克認為，公司當前有太多員工從事支援性工作，而非專注服務內容創作者和消費者。

艾克表示，Spotify的效率明顯下降，而這背離了組織創業初期「機智靈活」的本質，因此有必要精實組織、改變當前工作模式，確保獲利能力和創新能力的持續性。

艾克指出，「在能兼具高生產力和高效率之前，我們還有一段路要走。」他補充，此次變革不是公司向後倒退，而是戰略性的重新定位。他相信，他們能在2024年打造出更強大的Spotify。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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