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TNL+ 2023/12/06,
影劇

【影評】《富都青年》：似影子似螻蟻，馬來西亞無身份證者的悲劇與救贖

【影評】《富都青年》：似影子似螻蟻，馬來西亞無身份證者的悲劇與救贖
Photo Credit: 甲上娛樂

我們想讓你知道的是

吳慷仁在《富都青年》飾演的阿邦，雖然努力掙脫困境，但卻終究敵不過命運的作弄、制度的問題。而劇組在那個被世人遺忘的世界裡扒開一扇窗，將那些時常被忽略的，被誤解的、生而為人的、努力生活的、良善的一面，夾帶著對世界不公的溫柔控訴，用悲劇的力量盼望著改變。

從一首關於影子的詩開始，電影就已經注定了阿邦與阿迪這對兄弟的悲劇命運。這輩子都只能是別人的影子，連個身份都沒有。

當阿邦對著法師用盡全力地宣洩壓抑已久的內心聲音：「你叫我不要放棄，繼續生活下去，但我不行。你知道我活得很辛苦嗎？」他一心求死。

原本就少了聲音表達能力的阿邦，他可以被誰接納？什麼時候可以不用因為身分而流離？

形影不離，至少我們還有彼此

繁華都市吉隆坡一角富都（Pudu），是兩位被世界遺忘的青年阿邦（吳慷仁 飾）與阿迪（陳澤耀 飾）成長的地方，也是許多外籍移工、跨性別者或是其他被社會遺忘的人的所在之處。應付警方盤查是居住在這裏的人習以為常的生活，像阿邦這樣沒有報生紙的人隨時都必須伺機而動，才能躲過被警方帶走的命運。

不過，生活在一開始並沒有真正地打倒阿邦與阿迪。他們雖然沒有身份可以履行公民權利，但他們的生命力仍舊非常頑強，尤其是阿邦更從來沒有做出對不起任何人的事，而是依靠雙手努力生存。老實、認命、擔當、勤奮都能夠反應阿邦的性格，而敏感與懂事也是他賴以生存的本能。

「可是當在飾演的時候，你就會發現其實自己在角色裡面，感受到角色會有很源源不絕的生命力。我一直有一種活下去是如此珍貴與驕傲的一種感覺。所以那時候我開拍到一半自己的感受就是我實在生存的很悲哀，可是我活得很有尊嚴跟勇氣。我自己給我自己角色的註解。」演員吳慷仁如此評價他所詮釋的角色。

電影裡阿邦無法言語、無法反抗雇主少付薪水、無法申請身分證。他長期被壓抑、被噤聲，但這些生命的不公平並沒有讓他透過旁門左道來傷害任何人，反而是更努力地生活及照顧相依為命的阿迪。因此劇中照顧他們長大的跨性別者Money姐才會說阿邦只是聽不到，但是個嫁得過的人。

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