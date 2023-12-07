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2023/12/07,
生活

唐吉訶德高雄大立店12/7開幕：全新設立日本酒、戶外用品、可愛專區，交通資訊一次看

唐吉訶德高雄大立店12/7開幕：全新設立日本酒、戶外用品、可愛專區，交通資訊一次看
Photo Credit: 高雄點 

我們想讓你知道的是

唐吉訶德高雄大立店響應在地特色，店舖裝潢融入高雄在地風情與高雄港特色，且將百貨A館、B館連通道以「海底隧道」為主題設計，其中A館規劃以特色專區與熟食餐廳為主，B館則是提供日本當地雜貨與生鮮食材。

文：Zero圈圈

日本連鎖雜貨賣場唐吉訶德Don Don Donki進軍南台灣，插旗高雄大立百貨，不僅是打造南台灣首間唐吉訶德賣場，更是全台最大分店，店鋪面積達近1000坪。

唐吉訶德高雄分店「Don Don Donki高雄大立店 」將帶來豐富的日本當地雜貨與各式食材，此外也將設立全新的Outdoor戶外用品專區、Donki Sake日本酒專區、Coco Kawaii可愛專區共3大特色區域，以及若櫻壽司、和牛串、現煮食堂等受到歡迎的唐吉訶德熟食品牌。

以下介紹唐吉訶德高雄店營業時間、開幕日期、特色亮點，另外因活動期間人潮眾多，建議民眾多加利用大眾運輸與接駁車前往。

唐吉訶德高雄大立店開幕日期、營業時間、樓層地圖

唐吉訶德第五家分店進軍南台灣，入駐高雄大立百貨A館、B館地下1樓，店鋪總面積將近1000坪，不僅是是南部首間分店，更是全台最大的唐吉訶德賣場。

唐吉訶德高雄大立店響應在地特色，店舖裝潢融入高雄在地風情與高雄港特色，且將百貨A館、B館連通道以「海底隧道」為主題設計，其中A館規劃以特色專區與熟食餐廳為主，B館則是提供日本當地雜貨與生鮮食材。

高雄唐吉訶德預計將於12月7日上午11點15分正式開幕，開幕後的營業時間為每日上午10點至晚上23點，全年無休。於開幕當日，唐吉訶德也將邀請吉祥物Donpen與民眾相見歡，屆時也將推出開幕優惠，詳情可以追蹤官方網站

唐吉訶德高雄大立店：

  • 地址：高雄大立百貨地下1樓。高雄市前金區五福三路57號。
  • 開幕時間：12月7日上午11點15分。
  • 營業時間：上午10點至晚上23點，全年無休。
  • 官方網站
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Photo Credit: 大立、大統五福店
唐吉訶德高雄店位於大立百貨地下1樓，營業時間為上午10點至晚上23點，全年無休。

唐吉訶德高雄店3大特色專區：日本酒、戶外用品、可愛專區

唐吉訶德高雄大立店不僅擁有全台最大的店鋪面積，也將全新設立3大特色專區，分別為「Donki Sake日本酒專區」、「Outdoor戶外用品專區」與「Coco Kawaii可愛專區」。其中，「Donki Sake日本酒專區」將販售在日本熱賣的高品質清酒和燒酒，並且不定期舉辦試喝品嚐活動。

至於「Coco Kawaii可愛專區」則是專注於年輕族群，將販售社群平台例如Instagram上的熱門話題產品，提供各種不同的可愛與流行風格商品滿足新世代的喜好。

最後「Outdoor戶外用品專區」則是唐吉訶德旗下品牌「Greenstage」的選品賣場，商品的種類將橫跨帳篷、餐桌組、各式炊具等，將在賣場中引進各種兼具功能與時尚的戶外用品，讓初學者也可以用經濟實惠的價格找到合適的戶外活動裝備。

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Photo Credit: 大立、大統五福店
唐吉訶德高雄店將設立Coco Kawaii可愛專區，以年輕世代為主要客群，打造以流行和熱門為主要方向的話題商品專區。

若櫻壽司、現煮食堂、和牛串進駐

在全新設立的3大特色專區以外，唐吉訶德高雄大立店也將推出Cosme Donki美妝專區，以及在台灣相當受到歡迎的唐吉訶德熟食品牌。

入駐唐吉訶德高雄大立店的美食品牌包括「現煮食堂（ヲた飯堂）」、「和牛串」，以及「安田精米（やすだ精米）」、「Mochi Mochi專門店」等，民眾將可在唐吉訶德高雄大立店一次享受包括現煮泡麵、和牛烤肉、手作飯糰、現烤糰子等美食，都將由專人進行烹調，並且根據消費者的喜好提供客製化料理。

另外，於唐吉訶德台中店首次登場的「若櫻壽司」也來到唐吉訶德高雄大立店。若櫻壽司將以日系素雅質樸的和風氛圍為主打，除了提供深受歡迎的炙燒壽司之外，還會有代表日本料理的天婦羅可以選擇。

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Photo Credit: 大立、大統五福店
唐吉訶德高雄大立店將進駐若櫻壽司，是全台第二家分店。

唐吉訶德高雄大立店：大眾運輸、接駁車、停車場費用標準

唐吉訶德高雄大立店開幕時間適逢大立百貨周年慶，因此民眾可以多加利用大立百貨接駁車前往。至於想要搭乘大眾運輸前往賣場者，可以搭乘高雄捷運紅線至R9中央公園站，下車步行約8分鐘即可抵達，若是搭乘公車則可以選擇100、33、224等路線，附近站牌包括「捷運中央公園」與「新田路口（中華四路）」。

於12月7日唐吉訶德高雄店開幕後，指定日期大立百貨將提供免費接駁車。其中，搭乘捷運的民眾可以於捷運O4市議會站下車，於2號出口出站，接駁車站點「海寶軒餐廳大門口」位於步行約1分鐘處。至於自行開車者也可以將車輛停放於「合發前金汽機車立體停車場」，步行約2分鐘即可抵達接駁站點。

民眾若開車前往百貨，可以將車輛停放於周遭的大立合作停車場、合發前金立體停車場。大立合作停車場的費用折抵標準為當日消費滿500元可折抵停車1小時，最高折抵1小時，而合發前金立體停車場顧客可另外獲得免費停車1小時的加贈優惠。其他更多與唐吉訶德高雄大立店有關的資訊，可以追蹤唐吉訶德官方網站

唐吉訶德高雄大立店大眾運輸：

  • 高雄捷運：紅線R9至中央公園站下車，步行約8分鐘可抵達。
  • 市區公車：路線100、224、25、33、50、76、77、218、205，站牌「捷運中央公園」與「新田路口（中華四路）」。
  • 接駁車：站點海寶軒餐廳大門口（高雄捷運橘線O4市議會站2號出口處）、大立B館大門口。行駛日期包括12月7日至17日、12月23日與24日、12月30日與31日。
  • 傳送門

唐吉訶德高雄大立店停車場：

  • 館內停車：汽車每30分鐘收費25元，當日消費每500元可折抵1小時。
  • 館內停車：機車每次收費35元，當日消費每200元可折抵停車1次。
  • 館外停車：汽車當日消費滿500元，可折抵1小時，最高優惠1小時。
  • 合發前金立體停車場：機車當日消費滿200元，可折抵停車1次。
  • 合發前金立體停車場：汽車額外加贈1小時免費優惠。
  • 合發前金立體停車場：指定日期提供接駁服務，步行2分鐘可抵達接駁站點。
  • 傳送門
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Photo Credit: 大立
民眾若是開車前往，可以將車輛停放於周遭合作停車場。另合作之「合發前金立體停車場」將另外提供1小時免費停車優惠。
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Photo Credit: 大立、大統五福店
搭乘大眾運輸之民眾，可以搭乘高雄捷運紅線R9至中央公園站下車，步行約8分鐘可抵達。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023唐吉訶德高雄大立店開幕時間、交通接駁車、店鋪3大亮點搶先看：全台最大分店、日本酒專區

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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