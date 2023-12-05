加拿大袋鼠在運送途中逃跑，逍遙數日後向警察臉上揮了一拳，正式結束短暫逃亡生涯

綜合《衛報》、《路透社》和《加拿大廣播公司》報導，一隻加拿大的袋鼠在被運往新家的途中，逃脫了飼養員的追捕，經過一個週末自由的野外生活後，週一（4）牠終於在多倫多東部被捕獲。但在被捕獲之前，牠先向那名負責捕捉牠的警察臉上揮了一拳，才正式結束了牠短暫的逃亡生涯。

週四（30）晚些時候，這隻雌性袋鼠在加拿大安大略省奧沙華動物園（Oshawa Zoo and Fun Farm）的一個休息站跳過了牠的飼養員，成功逃脫了飼養員的監管，該動物園負責人普雷德（Cameron Preyde ）這麼告訴《加拿大廣播公司》。

而在隔天（1），社交媒體上隨即出現了這隻人工飼養長大的袋鼠影片，牠在影片中沿著奧沙華（Oshawa）的公路奔跑。奧沙華是一座位於多倫多東部安大略省湖畔得小鎮。

當地警察布瓦洛（Chris Boileau）告訴《加拿大廣播公司》，在週一凌晨3點左右，巡邏的警員在奧沙華北部的一處鄉村發現了這隻袋鼠。布瓦洛說，警官們聯繫了袋鼠的飼養員，並按照其指示抓住了袋鼠的尾巴，但在逮捕的過程中，袋鼠卻給了其中一名警官臉上一拳。布瓦洛受訪表示，這是他和他的執勤夥伴們在剩餘的職業生涯中，都會銘記在心的一件事。

Officers Rescue Kangaroo on "Roo-tine" Patrol - In response to a reported kangaroo sighting in the Winchester Rd E and Harmony Rd N area, officers were deployed for the rescue mission.



Full story: https://t.co/r7uWpN1tJL pic.twitter.com/k3ZZi7xcYs — Durham Regional Police (@DRPS) December 4, 2023

而動物園負責人普雷德說，這隻袋鼠原本預計將被送往魁北克省的動物園，但牠卻在途中逃跑了。普雷德說，週一醒來時發現「大約有50通未接來電」，在獲知袋鼠被安全捕獲後，讓他鬆了一口氣。隨後他為袋鼠做了些檢查，並餵了很多食物。普雷德表示，袋鼠雖然很累，但健康狀況仍良好。

而動物園負責人普雷德說，這隻袋鼠正在前往魁北克動物園的途中，牠已經接受了治療，並將在奧沙華動物園休息幾天。他說：「我們將讓牠在這裡多待一段時間，讓它好好休息，確保它的安全。」

澳洲國立大學科學院（Australian National University’s college of science ）的威爾森（George Wilson）博士說，面對袋鼠時，袋鼠通常會 「用後腿站起來捶打你」 ，尤其當牠是在動物園長大的話，牠就會很習慣人類，並會為自己挺身而出。

威爾森博士還說，「踢」是袋鼠的主要防禦機制，而並非「拳擊」。只要牠們下定決心，就能造成很大的傷害。牠們會利用尾巴向後搖晃，再兩條腿並用地猛擊試圖攻擊牠們的任何東西，攻擊對象常常是狗或澳洲野犬（dingo）。或當試圖維護自己的霸主地位時，袋鼠們也會互相毆打。

不過，袋鼠也還是會用上臂或前臂進行擒拿和打擊。威爾森博士說，多年來，人們為那些可憐的袋鼠戴上拳套的故事不絕於耳，而著名的拳擊袋鼠在過去也成為了澳洲的象徵。

而針對這次事件主角的袋鼠，他認為很可能是屬於紅袋鼠。而紅袋鼠主要棲息地是澳洲的乾旱地區，那裡的年降雨量不到600毫米，因此牠們更喜歡生活在內陸地區。

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核稿編輯：楊士範