Netflix《Sweet Home》第二季：劇情越演謎團越多、重點錯亂，平鋪直敘可能還比較好
我們想讓你知道的是
第二季的劇情從綠之家社區延伸到避難所、實驗室，牽扯的事件與人物又多又雜，所以看到第三集左右就會開始錯亂，需要很專注才能理解前因後果。
文：討喜小姐
改編自韓國漫畫的《Sweet Home》，隔了3年終於推出第二季，第一季劇情描述男主角獨自搬到綠之家公寓，結果遇到鄰居變成怪物四處襲擊居民的事件。當時看到第一季時，對怪物的特效印象深刻，怪物設計十分創新，男主角車賢秀的主角光環，能夠保持人類理智又能使用怪物的能力，擊退公寓內的許多不知名怪物。
影集中的怪物為何而來，最後主角群們要逃往哪裡，種種謎團都將在第二季中解開。以下文章整理Sweet Home第二季8集內容，將透露部分劇情內容，請斟酌閱讀。
第一季中的15位倖存者分別是誰？
第一季與第二季已經相隔3年，劇中的許多角色是誰大概也都忘得差不多了。
在第一季中曾經住在綠之家大樓裡倖存的主角們總共有7位，除了男主角車賢秀之外，還有失去女兒的車珍玉、9歲與6歲的姊弟，喜歡抱著小狗的孫惠仁，穿著條紋上衣的大叔盧炳日，想當偶像態度傲慢的柳宰煥，這些角色都會繼續在第二季中飾演關鍵的重要角色。
另外還有臉部原本有燒傷，後來被怪物附身的邊尚昱，意外發現自己已經懷孕的消防隊員徐伊景，愛跳芭蕾舞的女主角李恩侑，得到闌尾炎不得不開刀的尹智秀，烏鴉部隊的卓仁煥、金英厚、朴燦煐，以及對怪物情有獨鍾的被賦予研發疫苗任務的林博士。
第一季結局劇情回顧
在第一季結束時綠之家被軍隊包圍，車賢秀以特殊感染者的身份被軍隊緝捕，而其他綠之家的居民則是偷偷從地道逃出，卻還是被軍隊圍捕。消防隊員徐伊景，則是為了要找到失聯的未婚夫，與軍方交易前往追捕特殊感染者車賢秀，身穿軍服出現時讓大家都很吃驚。車賢秀與軍方對戰後昏倒，醒來後發現司機是應該早就死亡的邊尚昱。
烏鴉部隊最高階軍官為何自殺？
在第三集中綠之家的倖存者被送往避難所，跟著前往的烏鴉部隊隊長卓仁煥被告知小隊即刻退伍，他帶著疑惑的心情尋找創立烏鴉部隊的最高指揮官，只問了一句「你在隱瞞什麼？」，指揮官立刻舉槍自盡。
隱瞞的原因是因為政府廣發傳單、廣播，請全國各地的倖存者前往避難所避難，並不是為了市民安全，而是想要發射飛彈一口氣肅清倖存的人類，這項任務被指定為一級機密，心生愧疚的指揮官無法繼續執行此項任務，因此決定舉槍自盡。
徐伊景的女兒為什麼可以輕易讓人類變怪物？
徐伊景的女兒首次出現時觸碰了某個倖存者的手，這個人的手就開始冒黑色水泡，但任何怪物化檢查都呈現陰性，直到找到被監禁的母親才變成怪物完全體。
最後她觸碰徐伊景後，徐伊景變成半人半怪物，身體兩邊分別是有意識的人類和全黑色的怪物，劇情沒有解釋太多，徐伊景女兒應該不是透過感染的方式讓人類變怪物，比較像是大開人類心中慾望的大門，傾瀉而出的慾望就讓人類瞬間變成怪物。
第二季留下的謎團
Sweet Home第二季解答了部分第一季留下的謎團，但是劇情越演越複雜謎團變多，像是車賢秀為何可以在與怪物對戰時看到對方身為人類時的記憶，而徐伊景帶著身孕找到未婚夫時，為什麼肚裡的小孩會瞬間成長到隨時會出生的狀態，出生後也是半人半怪物的生物，還能輕易將人類變成怪物也沒有特別解釋原因。
女主角李恩侑與綠之家的倖存者回到綠之家社區，看到應該已經怪物化變成巨大胚胎的嚴明淑，居然毫髮無傷的出現在眾人面前，但全裸且精神渙散看起來也沒有意識，就突然被軍人掃射而死，是怎麼復活為何出現也沒有特別解釋。
第三季劇情預測
Sweet Home第二季總共有8集，每集片長超過1小時，劇情比起第一季內容變更多更複雜，從第二季的內容預測，第三季應該會交代為什麼活著的怪物會生下類似卵的物體，在第一季理論上已經死亡的李恩赫為什麼又會重生，怪物化的徐伊景的後續，在廢棄實驗室中倖存的實驗品後續，還有邊尚昱的部分肢體為何會變成鋼鐵般的物質。
全部追完超過9小時，劇情破碎重點錯亂
第二季比第一季少2集，但每集的片長都超過1小時，全部看完需要花9小時，加上2季相隔3年，角色數量也很多很難記得，所以需要稍微回想才能與上一季的劇情對上。
第二季的劇情從綠之家社區延伸到避難所、實驗室，牽扯的事件與人物又多又雜，所以看到第三集左右就會開始錯亂，需要很專注才能理解前因後果。
第二季的劇情有太多分支線，每集的重點都不太相同，前半段是綠之家倖存者逃往避難所，中段又瞬間跳到居民撤往地底生活已經366天，後面徐伊景與女兒突然出現，有很多片段都是突然出現，一下要記得地下居民誰是誰，一下又要理解徐伊景生小孩後交錯的記憶片段，看完覺得劇情非常破碎，還不如平鋪直敘的將劇本演完可能還比較好。
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：Netflix影集Sweet Home第二季重點整理：Q2謎團整理、大膽預測Q3劇情
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
Tags：
一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。