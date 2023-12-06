Netflix《Sweet Home》第二季：劇情越演謎團越多、重點錯亂，平鋪直敘可能還比較好

文：討喜小姐

改編自韓國漫畫的《Sweet Home》，隔了3年終於推出第二季，第一季劇情描述男主角獨自搬到綠之家公寓，結果遇到鄰居變成怪物四處襲擊居民的事件。當時看到第一季時，對怪物的特效印象深刻，怪物設計十分創新，男主角車賢秀的主角光環，能夠保持人類理智又能使用怪物的能力，擊退公寓內的許多不知名怪物。

影集中的怪物為何而來，最後主角群們要逃往哪裡，種種謎團都將在第二季中解開。以下文章整理Sweet Home第二季8集內容，將透露部分劇情內容，請斟酌閱讀。

第一季中的15位倖存者分別是誰？

第一季與第二季已經相隔3年，劇中的許多角色是誰大概也都忘得差不多了。

在第一季中曾經住在綠之家大樓裡倖存的主角們總共有7位，除了男主角車賢秀之外，還有失去女兒的車珍玉、9歲與6歲的姊弟，喜歡抱著小狗的孫惠仁，穿著條紋上衣的大叔盧炳日，想當偶像態度傲慢的柳宰煥，這些角色都會繼續在第二季中飾演關鍵的重要角色。

另外還有臉部原本有燒傷，後來被怪物附身的邊尚昱，意外發現自己已經懷孕的消防隊員徐伊景，愛跳芭蕾舞的女主角李恩侑，得到闌尾炎不得不開刀的尹智秀，烏鴉部隊的卓仁煥、金英厚、朴燦煐，以及對怪物情有獨鍾的被賦予研發疫苗任務的林博士。

Photo Credit: Netflix 第一季中綠之家倖存者約15位，第二季還是可以看到這些熟面孔。

第一季結局劇情回顧

在第一季結束時綠之家被軍隊包圍，車賢秀以特殊感染者的身份被軍隊緝捕，而其他綠之家的居民則是偷偷從地道逃出，卻還是被軍隊圍捕。消防隊員徐伊景，則是為了要找到失聯的未婚夫，與軍方交易前往追捕特殊感染者車賢秀，身穿軍服出現時讓大家都很吃驚。車賢秀與軍方對戰後昏倒，醒來後發現司機是應該早就死亡的邊尚昱。

Photo Credit: Netflix 第一季中的最後一集留下許多謎團，終於可以在第二季中獲得解答。

烏鴉部隊最高階軍官為何自殺？

在第三集中綠之家的倖存者被送往避難所，跟著前往的烏鴉部隊隊長卓仁煥被告知小隊即刻退伍，他帶著疑惑的心情尋找創立烏鴉部隊的最高指揮官，只問了一句「你在隱瞞什麼？」，指揮官立刻舉槍自盡。

隱瞞的原因是因為政府廣發傳單、廣播，請全國各地的倖存者前往避難所避難，並不是為了市民安全，而是想要發射飛彈一口氣肅清倖存的人類，這項任務被指定為一級機密，心生愧疚的指揮官無法繼續執行此項任務，因此決定舉槍自盡。

Photo Credit: Netflix 烏鴉部隊以殲滅怪物為創立的主要目的，在劇情中也有很多戲份。

徐伊景的女兒為什麼可以輕易讓人類變怪物？

徐伊景的女兒首次出現時觸碰了某個倖存者的手，這個人的手就開始冒黑色水泡，但任何怪物化檢查都呈現陰性，直到找到被監禁的母親才變成怪物完全體。

最後她觸碰徐伊景後，徐伊景變成半人半怪物，身體兩邊分別是有意識的人類和全黑色的怪物，劇情沒有解釋太多，徐伊景女兒應該不是透過感染的方式讓人類變怪物，比較像是大開人類心中慾望的大門，傾瀉而出的慾望就讓人類瞬間變成怪物。

Photo Credit: Netflix 徐伊景的女兒擁有讓人類變成怪物的能力，劇中也沒有特別解釋原因。

第二季留下的謎團

Sweet Home第二季解答了部分第一季留下的謎團，但是劇情越演越複雜謎團變多，像是車賢秀為何可以在與怪物對戰時看到對方身為人類時的記憶，而徐伊景帶著身孕找到未婚夫時，為什麼肚裡的小孩會瞬間成長到隨時會出生的狀態，出生後也是半人半怪物的生物，還能輕易將人類變成怪物也沒有特別解釋原因。

女主角李恩侑與綠之家的倖存者回到綠之家社區，看到應該已經怪物化變成巨大胚胎的嚴明淑，居然毫髮無傷的出現在眾人面前，但全裸且精神渙散看起來也沒有意識，就突然被軍人掃射而死，是怎麼復活為何出現也沒有特別解釋。

Photo Credit: Netflix 第二季還是留下了許多謎團，應該是為了鋪陳第三季的劇情。

第三季劇情預測

Sweet Home第二季總共有8集，每集片長超過1小時，劇情比起第一季內容變更多更複雜，從第二季的內容預測，第三季應該會交代為什麼活著的怪物會生下類似卵的物體，在第一季理論上已經死亡的李恩赫為什麼又會重生，怪物化的徐伊景的後續，在廢棄實驗室中倖存的實驗品後續，還有邊尚昱的部分肢體為何會變成鋼鐵般的物質。

Photo Credit: Netflix 第二季中出現很多怪物生產的卵，目的和原因應該可以在第三季中獲得答案。

全部追完超過9小時，劇情破碎重點錯亂

第二季比第一季少2集，但每集的片長都超過1小時，全部看完需要花9小時，加上2季相隔3年，角色數量也很多很難記得，所以需要稍微回想才能與上一季的劇情對上。

第二季的劇情從綠之家社區延伸到避難所、實驗室，牽扯的事件與人物又多又雜，所以看到第三集左右就會開始錯亂，需要很專注才能理解前因後果。

第二季的劇情有太多分支線，每集的重點都不太相同，前半段是綠之家倖存者逃往避難所，中段又瞬間跳到居民撤往地底生活已經366天，後面徐伊景與女兒突然出現，有很多片段都是突然出現，一下要記得地下居民誰是誰，一下又要理解徐伊景生小孩後交錯的記憶片段，看完覺得劇情非常破碎，還不如平鋪直敘的將劇本演完可能還比較好。

Photo Credit: Netflix 第二季總時長超過9小時，很多片段都是突然出現，要消化理解大量的陌生角色和劇情設定很吃力。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

原標題：Netflix影集Sweet Home第二季重點整理：Q2謎團整理、大膽預測Q3劇情

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺