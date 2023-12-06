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TNL+ 2023/12/06,
職場

用社交體會編碼魅力：北歐公司imagiLabs如何結合教育與遊戲，讓女性更願意參與科技領域？

用社交體會編碼魅力：北歐公司imagiLabs如何結合教育與遊戲，讓女性更願意參與科技領域？
imagiLabs共同創辦人Dora Palfi｜Photo Credit: MASHING UP

我們想讓你知道的是

Palfi從自身的經驗觀察到，包括IT在內的STEM領域中女性確實非常稀少。就讀碩士班時，她成功研究出一個能讓女孩子對編碼產生興趣並樂於學習的方法。隨後她與大學時代的朋友共同創立了公司，以進一步發展這個目標。

文：野澤朋代｜翻譯：何姵儀

近年來，全球對於理學領域女性比例較低的問題越來越關注。在眾多企業、教育機構和非營利組織積極努力解決這個議題的同時，總部位於瑞典的教育科技和遊戲企業「imagiLabs」卻因其獨特的做法而引起廣泛關注。

「希望透過商業活動對社會與環境產生正面影響，支持女性企業家。」

為了實現這個目標，奢侈品牌卡地亞（Cartier）在2006年創辦了「卡地亞靈思湧動女性企業家獎」（Cartier Women's Initiative，CWI）。該活動包括向世界各地的招募申請者、提供獎項、實施教育計畫以及推動社群營運。

這次我們有機會訪問到「imagiLabs」的共同創辦人兼CEO，同時也是2020年歐洲地區決賽的參賽者Dora Palfi。在這次訪談中，我們將深入探討imagiLabs的創立背景和目前的狀況，以及Dora Palfi透過商業活動所追求的願景。

想要解決科技行業的性別差異

imagiLabs的使命在於提升女性在科技領域的參與度。科技產業對於人們的生活和社會影響日益擴大，被視為未來的關鍵產業，然而，該領域的從業人員卻明顯傾向於男性。

為了扭轉這種現象，imagiLabs所有的共同創辦人，包括Palfi在內，成立了一個支持8至13歲的女孩子學習程式設計的平台。

這麼做是有原因的，因為在年幼時期立志未來在科技領域工作的孩子男女之間的差異並不大，但是到了十幾歲要決定未來方向時，女孩子對這個領域失去興趣的傾向卻往往偏高，因此她們將目標設在這個年齡層，希望能夠影響這個分歧點。

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