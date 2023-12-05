泰國一輛雙層巴士撞上大樹釀14死，警方初步懷疑司機疲勞駕駛所致

泰國西部今日凌晨發生一宗嚴重車禍，一輛雙層巴士在行駛時撞上路旁的一棵樹，造成至少14人死亡，30人受傷。警方表示懷疑是司機疲勞駕駛，而撞上路旁的大樹。

《美聯社》報導，這輛載有49人的長途巴士從曼谷開往泰國南部，行經沿海城市班武里府（Prachuap Khiri Khan）時撞上路旁的大樹。根據當地媒體發布的照片顯示，巴士車頭裂成兩半，整棵樹還卡在車子中間。

BREAKING: Fourteen passengers were killed and 35 injured when a passenger bus from Bangkok to Songkhla province's Na Thawi district rammed into a tree at 1am Tues in Prachuab Kiri Khan province. The cause of the accident is still unknown. #Thailand #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/N2D3bhGy86 — Khaosod English (@KhaosodEnglish) December 5, 2023

班武里府警方表示，事故原因尚待調查，但初步調查懷疑是司機睡眠不足，才會不慎撞向大樹，該名司機也身受重傷，警方正與醫院合作，檢驗司機的血液酒精濃度，以調查司機是否涉及酒駕。

警方表示，這場車禍的乘客大多數是泰國人，也有少數緬甸人，目前有35人已經送醫治療。

Thai bus accident kills more than a dozen.



The accident occurred in the country's western coastal province of #Prachuap Khiri Khan at half past midnight.#Thailand #BusAccident pic.twitter.com/W8lYbsrQ88 — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) December 5, 2023

根據世界衛生組織（World Health Organization）的資料，泰國是世界上道路交通意外發生率最高的國家之一，每年約有2萬人死亡。據泰國道路事故數據中心稱，該國在2022年，就有15000人是死於交通意外。

據《BBC News 中文》報導，雖然過去三年泰國車禍死亡人數有所下降，但泰國仍是名列道路安全最差的國家之一。

儘管如此，大眾鮮少對於改善道路安全提出訴求，且相關議題在大選競選期間亦很少出現。

報導指出，有些人將事件歸因於大多數受害者（佔死亡人數的70%以上）是摩托騎士，因為他們通常是泰國社會最貧困的群體，而且車禍大多數發生在農村內的道路上。

與鄰國越南和印尼不同，泰國普遍幾乎不強制佩戴頭盔，而且酒駕往往是造成車禍的因素之一。不過泰國政府經常只關注城市選民所舉辦的民間運動。

據悉，雖然泰國的道路狀況良好，但問題是路燈和路標較差，更容易發生車禍。超速駕駛只是偶爾受到處罰，而且罰款很低，通常根本不徵收。泰國司機被吊銷駕駛執照的情況也很少見。

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒