中國的雙重身份：既是綠能發電先鋒，同時也是燃煤排碳的罪人

文：ARD（德廣聯）

中國在全世界範圍內被看作是可再生能源領域的先行者。中國國內安裝的太陽能板數量相當於全球其它所有國家的總量。中國官方去年公佈的新能源佔比數據顯示，中國28％的電力來自於風電、水電和太陽能發電。這是中國官方非常樂於對外展示的能源轉型的一面。

但是事物往往也都還有另一面：中國對煤炭發電的持續性依賴。現有的火力發電站不但數量沒有減少，反而還在大量新建新的火電廠。去年中國60％的電力來自火力發電。

全球大約三分之一的溫室氣體來自於中國的排放。如果想達成《巴黎氣候協定》中規定的「將全球氣溫上升幅度控制在工業化前水準的1.5攝氏度以內」的目標，很大程度上要取決於中國的氣候政策。

芬蘭能源研究中心和全球能源監測調查研究發現，中國各地都在新建火力發電廠，機組功率大幅增加。計劃中等待新建的還有數十個。有些已經開始減少煤炭使用的地方也開始修建火電廠。

內蒙古蘊含豐富的煤炭資源，過去很長一段時間開採煤炭都是內蒙地方政府收入的主要來源。內蒙鄰近省份山西也是如此。一家餐館的老闆娘對德廣聯記者講述說：「現在這裡（山西）有一些煤礦在開採，所以車流量也就大了起來。很多在煤礦打工的人不是我們當地的，是從外地來的。」

中國官方給出的增加修建火電廠的理由是電力緊張。夏季高溫導致河流水量減少，水力發電不足以生產出足夠的電力，形成供電緊張。

中國有14億人口，對電力的需求巨大。過去幾十年高速的經濟發展也帶來對能源的巨大需求。

中國官方也認識到且承認氣候變化，並給自己定下目標，到2060年實現氣候中和。但是中國的媒體在報導這些年來持續增多的自然災害和極端天氣的時候，卻大都不會和人為所造成的氣候變化也是背後原因聯繫起來。

今年夏天，中國國內同時遭遇大規模洪澇災害和超高溫天氣。官方對此的解釋是聖嬰現象造成極端天氣。但是國際研究學者們做出的氣候變化導致聖嬰現象越來越嚴重的判斷，卻不被中國官方提到。

清華大學生態學教授關大博的研究重點是氣候變化的後果，他為中國和歐盟提供諮詢，幫助雙方在氣候問題上如何更好地合作。

關大博在接受德廣聯記者採訪時說：「中國去年和前年經歷了多次熱浪。這些都是氣候變化對我們的影響。」關大博表示，目前中國在適應氣候變化方面還需要向德國、歐洲國家、美國等西方國家學習。 他說：「中國的措施還不完善。應對氣候變化是一個長期問題。」

關大博還在採訪中表示，他堅信中國制定的到2060年實現氣候中和的目標可以實現。中國之外的很多專家也持這一觀點。但是許多人對當前煤電的擴張感到擔憂。

中國最知名的環保人士之一馬軍認為，在利用可再生能源的同時，即便是為了確保能源供應的安全，也不能放棄煤電作為過渡。但是他建議限制所有新的煤電計畫，並將重點放在可再生能源的未來創新之上。

他說：「當然也有其它的方法更好地整合我們的電網。其中一個就是解決電力儲備的問題。再有一個就是將不同地區的電網更好地連接起來。」

內蒙古北部的多風天氣和充足的日照是中國能源轉型的一筆重要資產。內蒙太陽能發電場正在考慮向北京周邊地區提供電力。

到目前為止，中國的身上仍然套著雙重身份：太陽能和風能的先鋒，同時也是煤炭排放的罪人。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：中國的雙重身份：一半是先鋒 一半是罪人

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航