中國的雙重身份：既是綠能發電先鋒，同時也是燃煤排碳的罪人
我們想讓你知道的是
中國被看作是可再生能源的先行者。中國為自己制定下到2060年實現氣候中和的目標，但另一方面這個國家卻仍在大舉修建火力發電廠。中國為何會擁有這矛盾的「雙重身份」？
文：ARD（德廣聯）
中國在全世界範圍內被看作是可再生能源領域的先行者。中國國內安裝的太陽能板數量相當於全球其它所有國家的總量。中國官方去年公佈的新能源佔比數據顯示，中國28％的電力來自於風電、水電和太陽能發電。這是中國官方非常樂於對外展示的能源轉型的一面。
但是事物往往也都還有另一面：中國對煤炭發電的持續性依賴。現有的火力發電站不但數量沒有減少，反而還在大量新建新的火電廠。去年中國60％的電力來自火力發電。
全球大約三分之一的溫室氣體來自於中國的排放。如果想達成《巴黎氣候協定》中規定的「將全球氣溫上升幅度控制在工業化前水準的1.5攝氏度以內」的目標，很大程度上要取決於中國的氣候政策。
芬蘭能源研究中心和全球能源監測調查研究發現，中國各地都在新建火力發電廠，機組功率大幅增加。計劃中等待新建的還有數十個。有些已經開始減少煤炭使用的地方也開始修建火電廠。
內蒙古蘊含豐富的煤炭資源，過去很長一段時間開採煤炭都是內蒙地方政府收入的主要來源。內蒙鄰近省份山西也是如此。一家餐館的老闆娘對德廣聯記者講述說：「現在這裡（山西）有一些煤礦在開採，所以車流量也就大了起來。很多在煤礦打工的人不是我們當地的，是從外地來的。」
中國官方給出的增加修建火電廠的理由是電力緊張。夏季高溫導致河流水量減少，水力發電不足以生產出足夠的電力，形成供電緊張。
中國有14億人口，對電力的需求巨大。過去幾十年高速的經濟發展也帶來對能源的巨大需求。
中國官方也認識到且承認氣候變化，並給自己定下目標，到2060年實現氣候中和。但是中國的媒體在報導這些年來持續增多的自然災害和極端天氣的時候，卻大都不會和人為所造成的氣候變化也是背後原因聯繫起來。
今年夏天，中國國內同時遭遇大規模洪澇災害和超高溫天氣。官方對此的解釋是聖嬰現象造成極端天氣。但是國際研究學者們做出的氣候變化導致聖嬰現象越來越嚴重的判斷，卻不被中國官方提到。
清華大學生態學教授關大博的研究重點是氣候變化的後果，他為中國和歐盟提供諮詢，幫助雙方在氣候問題上如何更好地合作。
關大博在接受德廣聯記者採訪時說：「中國去年和前年經歷了多次熱浪。這些都是氣候變化對我們的影響。」關大博表示，目前中國在適應氣候變化方面還需要向德國、歐洲國家、美國等西方國家學習。 他說：「中國的措施還不完善。應對氣候變化是一個長期問題。」
關大博還在採訪中表示，他堅信中國制定的到2060年實現氣候中和的目標可以實現。中國之外的很多專家也持這一觀點。但是許多人對當前煤電的擴張感到擔憂。
中國最知名的環保人士之一馬軍認為，在利用可再生能源的同時，即便是為了確保能源供應的安全，也不能放棄煤電作為過渡。但是他建議限制所有新的煤電計畫，並將重點放在可再生能源的未來創新之上。
他說：「當然也有其它的方法更好地整合我們的電網。其中一個就是解決電力儲備的問題。再有一個就是將不同地區的電網更好地連接起來。」
內蒙古北部的多風天氣和充足的日照是中國能源轉型的一筆重要資產。內蒙太陽能發電場正在考慮向北京周邊地區提供電力。
到目前為止，中國的身上仍然套著雙重身份：太陽能和風能的先鋒，同時也是煤炭排放的罪人。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：中國的雙重身份：一半是先鋒 一半是罪人
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
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