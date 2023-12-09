開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/09,
中國

中國的雙重身份：既是綠能發電先鋒，同時也是燃煤排碳的罪人

中國的雙重身份：既是綠能發電先鋒，同時也是燃煤排碳的罪人
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國被看作是可再生能源的先行者。中國為自己制定下到2060年實現氣候中和的目標，但另一方面這個國家卻仍在大舉修建火力發電廠。中國為何會擁有這矛盾的「雙重身份」？

文：ARD（德廣聯）

中國在全世界範圍內被看作是可再生能源領域的先行者。中國國內安裝的太陽能板數量相當於全球其它所有國家的總量。中國官方去年公佈的新能源佔比數據顯示，中國28％的電力來自於風電、水電和太陽能發電。這是中國官方非常樂於對外展示的能源轉型的一面。

但是事物往往也都還有另一面：中國對煤炭發電的持續性依賴。現有的火力發電站不但數量沒有減少，反而還在大量新建新的火電廠。去年中國60％的電力來自火力發電。

全球大約三分之一的溫室氣體來自於中國的排放。如果想達成《巴黎氣候協定》中規定的「將全球氣溫上升幅度控制在工業化前水準的1.5攝氏度以內」的目標，很大程度上要取決於中國的氣候政策。

芬蘭能源研究中心和全球能源監測調查研究發現，中國各地都在新建火力發電廠，機組功率大幅增加。計劃中等待新建的還有數十個。有些已經開始減少煤炭使用的地方也開始修建火電廠。

內蒙古蘊含豐富的煤炭資源，過去很長一段時間開採煤炭都是內蒙地方政府收入的主要來源。內蒙鄰近省份山西也是如此。一家餐館的老闆娘對德廣聯記者講述說：「現在這裡（山西）有一些煤礦在開採，所以車流量也就大了起來。很多在煤礦打工的人不是我們當地的，是從外地來的。」

中國官方給出的增加修建火電廠的理由是電力緊張。夏季高溫導致河流水量減少，水力發電不足以生產出足夠的電力，形成供電緊張。

中國有14億人口，對電力的需求巨大。過去幾十年高速的經濟發展也帶來對能源的巨大需求。

中國官方也認識到且承認氣候變化，並給自己定下目標，到2060年實現氣候中和。但是中國的媒體在報導這些年來持續增多的自然災害和極端天氣的時候，卻大都不會和人為所造成的氣候變化也是背後原因聯繫起來。

今年夏天，中國國內同時遭遇大規模洪澇災害和超高溫天氣。官方對此的解釋是聖嬰現象造成極端天氣。但是國際研究學者們做出的氣候變化導致聖嬰現象越來越嚴重的判斷，卻不被中國官方提到。

清華大學生態學教授關大博的研究重點是氣候變化的後果，他為中國和歐盟提供諮詢，幫助雙方在氣候問題上如何更好地合作。

關大博在接受德廣聯記者採訪時說：「中國去年和前年經歷了多次熱浪。這些都是氣候變化對我們的影響。」關大博表示，目前中國在適應氣候變化方面還需要向德國、歐洲國家、美國等西方國家學習。 他說：「中國的措施還不完善。應對氣候變化是一個長期問題。」

關大博還在採訪中表示，他堅信中國制定的到2060年實現氣候中和的目標可以實現。中國之外的很多專家也持這一觀點。但是許多人對當前煤電的擴張感到擔憂。

中國最知名的環保人士之一馬軍認為，在利用可再生能源的同時，即便是為了確保能源供應的安全，也不能放棄煤電作為過渡。但是他建議限制所有新的煤電計畫，並將重點放在可再生能源的未來創新之上。

他說：「當然也有其它的方法更好地整合我們的電網。其中一個就是解決電力儲備的問題。再有一個就是將不同地區的電網更好地連接起來。」

內蒙古北部的多風天氣和充足的日照是中國能源轉型的一筆重要資產。內蒙太陽能發電場正在考慮向北京周邊地區提供電力。

到目前為止，中國的身上仍然套著雙重身份：太陽能和風能的先鋒，同時也是煤炭排放的罪人。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：中國的雙重身份：一半是先鋒 一半是罪人

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。