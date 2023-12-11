【2023高雄電影節】專訪XR國際競賽決選評審：儘管AI可能存在可怕的一面，但使用者的角色至關重要
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本篇專訪中，邀請本屆高雄電影節XR國際競賽的三位決選評審艾米席丹溫、金鐘敏與陳斯婷，來聊聊對於本屆XR作品的觀察，以及XR領域的未來趨勢。
文：洪子茜
高雄電影節自2017年創立台灣首屆影展VR觀摩單元，其中國際競賽單元也邁入了第6年，為亞洲規模最大、最高獎金的虛擬實境影像競賽平台。
今（2023）年國際競賽更擴大領域，迎來「XR國際競賽」，吸引了來自世界各地的XR創作者前來報名，共徵得31國132件作品，最後有16部作品入圍最終名單，堪稱年度全球最佳XR陣容。
在本篇專訪中，邀請本屆高雄電影節XR國際競賽的三位決選評審艾米席丹溫（Amy Seidenwurm）、金鐘敏與陳斯婷，來聊聊對於本屆XR作品的觀察，以及XR領域的未來趨勢。
入圍作品出色且符合產業趨勢，在創作手法上有著多樣的寬容度
首先，評審們分別分享了他們於2023高雄電影節「XR國際競賽」中的觀察。富川奇幻影展XR策展人金鐘敏分享，入圍競賽的作品都非常出色，認為這些作品與當今XR產業趨勢相符。無論是藝術或是科技層面上來看，都有所提升。另外，他也讚揚了每部入圍作品的獨特性，以及能讓觀眾完全沉浸其中的特質。
綺影映畫製片人陳斯婷則表示：「作為一個製作人，對我來說，擔任決選評審是非常充實且寶貴的經驗。藉由觀看來自世界各地創作者的作品，發現創意、表現手法與科技應用等層面，有著如此不同的寬容度。」
Meta VR for Good計劃總監艾米席丹溫則再次強調，所有入圍作品都十分出色，這也使評選過程變得更加困難。另外，她也特別對3位初選評審黃丹琪導演、《謎幻泡泡糖》導演克里斯多福戴維斯與本屆XR節目統籌李尚喬表示感謝：「畢竟他們看的作品比我們還要多更多，鐵定耗費不少心力才能選出如此精彩的入圍名單。」
《獄中鳥》與《遺留》爭奪VR金火球大獎；《瑪拉的危險倒數》別具教育意義；《未來大國民》引起科技反思
聊到獲獎的4部作品，評審們各別分享了他們對這些作品的觀點。金鐘敏表示，針對VR金火球大獎究竟要頒給誰，他們為此討論很久，最後是由《遺留》與《獄中鳥》這兩部作品為最後評選作品，認為兩部作品都很成功抓住觀眾情緒，並且讓觀眾可以沉浸在作品所建構的世界中。值得一提的是，這兩部作品都不是靠科技來取勝，而是憑著內容與敘事手法，打造優秀的沉浸體驗，是很有力量的作品。
陳斯婷也特別補充榮獲VR金火球大獎《獄中鳥》這部片，她認為本片在角色刻畫與探討「自由靈魂」主題十分令人印象深刻外，本片的沉浸感與文化投射是十分強烈的，這也是為什麼最後3位評審可以獲得一致的共識。
而拿下VR360敘事獎的《遺留》。艾米席丹溫也表示：「我想我們都十分同意這部片很棒、是一個如此怪奇又美麗的體驗。在討論過程中，我們甚至認為觀看《遺留》，宛如闖進郭文泰導演的腦裡，這十分有趣。就連觀影完，還得想辦法逃離這樣的氛圍。我認為郭文泰是一位非常有才華的導演，特別是他對於VR技術的掌握，也使他成為一個很會說故事的人。」
另外，拿下XR沉浸體驗獎的《瑪拉的危險倒數》。艾米席丹溫也表示，這部作品可以稱為「約會教學守則」的作品，讓觀眾學習到「約會強暴」（Date rape）以及「派對用藥」等議題，為一部十分具有教育意義的作品，讓孩子們除了學習該如何保護自己外，也可以學會如何互相幫助。
最後，在競賽片中獨樹一幟的《未來大國民》，則憑著運用不同以往的科技與形式來創作，榮獲XR評審團特別提及。評審團一致認為本片「運用科技來讓觀眾達到對於科技的反思」，是與其他競賽作品很不一樣的地方。
《她們的主廚餐桌》與《聖家堂：永恆高第》成最大遺珠
除獲獎四部作品外，艾米席丹溫也分享由克洛伊羅切萊爾執導作品《她們的主廚餐桌》，它展現了女性在料理界的能力。陳斯婷也表示：「或許同為女性的緣故，我對於這部作品也十分有共鳴。此外，本片作品雖然呈現了三位來自不同文化、背景的女性，但她們對於料理這項職業的專注與熱忱，卻有著非常大的共同性，也因此我與艾米都覺得這是一部足以跨越文化界限的一部作品。」
另外，金鐘敏則特別提及了史帝芬蘭朵斯基與蓋爾卡巴奧特的作品《聖家堂：永恆高第》，他認為自己身為一位製片、創作者，為創作者、觀眾打造創作生態圈非常重要。而更為重要的是得考慮到行銷層面與多元性的體驗的問題，這才是一部好的VR作品。
從今年高雄電影節XR作品，看未來XR領域趨勢
從今年高雄電影節XR作品，來延伸產業未來趨勢。艾米席丹溫提到未來可能會看到更多像《未來大國民》這樣的作品，不一定需要使用VR頭顯來呈現，而是透過其他科技、技術來實現。這也顯示了未來XR創作可能會更多元化。
另外，評審們也特別提到周東彥導演的《放開你的頭腦》，金鐘敏表示：「即時模擬是XR產業中的一個重要趨勢，並認為這代表未來XR創作可能會更依賴音樂和感官體驗上的結合。他認為這部作品可能成為未來創作的參考案例，鼓勵更多創作者嘗試不同的拍攝方式和科技來呈現作品。」
艾米席丹溫補充道：「《放開你的頭腦》對我來說真的很好玩。有時，我們看了這麼多作品，大多都是很嚴肅、沉重的，但在體驗這部片的時候，卻可以讓我們全然忘卻這些感受，只留下有趣跟好玩的感覺。」
陳斯婷也特別分享，有時候在XR作品中，創作者可能會過於強調自己的想法和價值觀，而忽略了觀眾的情感和樂趣。她認為：「快樂也是一個重要的情感因素，所以我很同意艾米所說的，也鼓勵大家在創作XR作品時，可以更加放開、包榮地邀請更多未曾接觸過VR這類媒介的人參與其中。」
AI時代將改變XR創作生態？使用者將成為關鍵
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
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今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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2. 美股：
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