【2023高雄電影節】專訪XR國際競賽決選評審：儘管AI可能存在可怕的一面，但使用者的角色至關重要

文：洪子茜

高雄電影節自2017年創立台灣首屆影展VR觀摩單元，其中國際競賽單元也邁入了第6年，為亞洲規模最大、最高獎金的虛擬實境影像競賽平台。

今（2023）年國際競賽更擴大領域，迎來「XR國際競賽」，吸引了來自世界各地的XR創作者前來報名，共徵得31國132件作品，最後有16部作品入圍最終名單，堪稱年度全球最佳XR陣容。

在本篇專訪中，邀請本屆高雄電影節XR國際競賽的三位決選評審艾米席丹溫（Amy Seidenwurm）、金鐘敏與陳斯婷，來聊聊對於本屆XR作品的觀察，以及XR領域的未來趨勢。

入圍作品出色且符合產業趨勢，在創作手法上有著多樣的寬容度

首先，評審們分別分享了他們於2023高雄電影節「XR國際競賽」中的觀察。富川奇幻影展XR策展人金鐘敏分享，入圍競賽的作品都非常出色，認為這些作品與當今XR產業趨勢相符。無論是藝術或是科技層面上來看，都有所提升。另外，他也讚揚了每部入圍作品的獨特性，以及能讓觀眾完全沉浸其中的特質。

綺影映畫製片人陳斯婷則表示：「作為一個製作人，對我來說，擔任決選評審是非常充實且寶貴的經驗。藉由觀看來自世界各地創作者的作品，發現創意、表現手法與科技應用等層面，有著如此不同的寬容度。」

Meta VR for Good計劃總監艾米席丹溫則再次強調，所有入圍作品都十分出色，這也使評選過程變得更加困難。另外，她也特別對3位初選評審黃丹琪導演、《謎幻泡泡糖》導演克里斯多福戴維斯與本屆XR節目統籌李尚喬表示感謝：「畢竟他們看的作品比我們還要多更多，鐵定耗費不少心力才能選出如此精彩的入圍名單。」

《獄中鳥》與《遺留》爭奪VR金火球大獎；《瑪拉的危險倒數》別具教育意義；《未來大國民》引起科技反思

聊到獲獎的4部作品，評審們各別分享了他們對這些作品的觀點。金鐘敏表示，針對VR金火球大獎究竟要頒給誰，他們為此討論很久，最後是由《遺留》與《獄中鳥》這兩部作品為最後評選作品，認為兩部作品都很成功抓住觀眾情緒，並且讓觀眾可以沉浸在作品所建構的世界中。值得一提的是，這兩部作品都不是靠科技來取勝，而是憑著內容與敘事手法，打造優秀的沉浸體驗，是很有力量的作品。

陳斯婷也特別補充榮獲VR金火球大獎《獄中鳥》這部片，她認為本片在角色刻畫與探討「自由靈魂」主題十分令人印象深刻外，本片的沉浸感與文化投射是十分強烈的，這也是為什麼最後3位評審可以獲得一致的共識。

而拿下VR360敘事獎的《遺留》。艾米席丹溫也表示：「我想我們都十分同意這部片很棒、是一個如此怪奇又美麗的體驗。在討論過程中，我們甚至認為觀看《遺留》，宛如闖進郭文泰導演的腦裡，這十分有趣。就連觀影完，還得想辦法逃離這樣的氛圍。我認為郭文泰是一位非常有才華的導演，特別是他對於VR技術的掌握，也使他成為一個很會說故事的人。」

另外，拿下XR沉浸體驗獎的《瑪拉的危險倒數》。艾米席丹溫也表示，這部作品可以稱為「約會教學守則」的作品，讓觀眾學習到「約會強暴」（Date rape）以及「派對用藥」等議題，為一部十分具有教育意義的作品，讓孩子們除了學習該如何保護自己外，也可以學會如何互相幫助。

最後，在競賽片中獨樹一幟的《未來大國民》，則憑著運用不同以往的科技與形式來創作，榮獲XR評審團特別提及。評審團一致認為本片「運用科技來讓觀眾達到對於科技的反思」，是與其他競賽作品很不一樣的地方。

Photo Credit: 高雄電影節提供 《獄中鳥》劇照

Photo Credit: 高雄電影節提供 《遺留》劇照

Photo Credit: 高雄電影節提供 《瑪拉的危險倒數》劇照

Photo Credit: 高雄電影節提供 《未來大國民》劇照

《她們的主廚餐桌》與《聖家堂：永恆高第》成最大遺珠

除獲獎四部作品外，艾米席丹溫也分享由克洛伊羅切萊爾執導作品《她們的主廚餐桌》，它展現了女性在料理界的能力。陳斯婷也表示：「或許同為女性的緣故，我對於這部作品也十分有共鳴。此外，本片作品雖然呈現了三位來自不同文化、背景的女性，但她們對於料理這項職業的專注與熱忱，卻有著非常大的共同性，也因此我與艾米都覺得這是一部足以跨越文化界限的一部作品。」

另外，金鐘敏則特別提及了史帝芬蘭朵斯基與蓋爾卡巴奧特的作品《聖家堂：永恆高第》，他認為自己身為一位製片、創作者，為創作者、觀眾打造創作生態圈非常重要。而更為重要的是得考慮到行銷層面與多元性的體驗的問題，這才是一部好的VR作品。

從今年高雄電影節XR作品，看未來XR領域趨勢

從今年高雄電影節XR作品，來延伸產業未來趨勢。艾米席丹溫提到未來可能會看到更多像《未來大國民》這樣的作品，不一定需要使用VR頭顯來呈現，而是透過其他科技、技術來實現。這也顯示了未來XR創作可能會更多元化。

另外，評審們也特別提到周東彥導演的《放開你的頭腦》，金鐘敏表示：「即時模擬是XR產業中的一個重要趨勢，並認為這代表未來XR創作可能會更依賴音樂和感官體驗上的結合。他認為這部作品可能成為未來創作的參考案例，鼓勵更多創作者嘗試不同的拍攝方式和科技來呈現作品。」

艾米席丹溫補充道：「《放開你的頭腦》對我來說真的很好玩。有時，我們看了這麼多作品，大多都是很嚴肅、沉重的，但在體驗這部片的時候，卻可以讓我們全然忘卻這些感受，只留下有趣跟好玩的感覺。」

陳斯婷也特別分享，有時候在XR作品中，創作者可能會過於強調自己的想法和價值觀，而忽略了觀眾的情感和樂趣。她認為：「快樂也是一個重要的情感因素，所以我很同意艾米所說的，也鼓勵大家在創作XR作品時，可以更加放開、包榮地邀請更多未曾接觸過VR這類媒介的人參與其中。」

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