Chill不求人：原來我們的身體就能自製「內源性大麻素」

當你感到壓力山大時，你可能會想到運動、冥想，甚至是享用一些巧克力來放鬆一下。但你知道嗎？其實你的身體本身就是一個自我放鬆的專家。最近，科學家們發現，我們的身體自然產生一些與大麻中的THC（四氫大麻酚）和CBD（大麻二酚）非常相似的化學物質，這些就是所謂的「內源性大麻素」。

這項有趣的發現最初在1992年被確認，然而直到現在，這些化合物的具體作用和機制仍然讓科學家們摸不著頭腦。內源性大麻素可能在我們身體的學習、記憶、疼痛控制，甚至免疫反應中發揮著重要作用。

這不僅僅是人類身上的奇妙現象，科學家們相信所有脊椎動物都會產生內源性大麻素，它們可能在數百萬年前就已經演化出來，遠早於大麻植物中的大麻素。

在最近的一項研究中，西北大學的科學家發現，當老鼠感到壓力時，牠們的大腦情緒中心——杏仁核會釋放出內源性大麻素。這些化合物似乎能夠減弱來自大腦海馬體的壓力信號，後者是與記憶和情緒相關的腦區。

為了驗證他們的發現，科學家們在老鼠大腦中關閉了大麻素受體（CB1）。結果表明，這些老鼠對壓力的應對能力有所下降。當它們面對壓力時，對甜味液體的偏好減少了，這與人類壓力相關疾病中經常看到的愉悅感降低相關聯。

大腦情緒中心「杏仁核」釋放內源性大麻素

圖片來源：明日科學

這幅圖左上角的部分顯示了一個用於監測內源性大麻素的生物感應器，它位於小鼠的腹側海馬體和基底外側杏仁核。右上角顯示了如何通過光遺傳學激活基底外側杏仁核（BLA），這會影響杏仁核神經活動，從而促進2-AG（一種內源性大麻素）的產生。左下角描繪了小鼠受到腳底電擊時的反應，顯示出在壓力應對中BLA的活動及其對2-AG產生的影響。最後，右下角解釋了在壓力暴露下，通過CB1受體激活（一種大麻素受體）能促進積極的壓力應對行為，對抗壓力的負面影響。

目前，這一現象僅在老鼠身上被識別出來。然而，研究人員認為這一現象極有可能也適用於人類。如果確實如此，這可能為治療壓力相關的精神障礙開闢新的途徑。

西北醫學的精神科醫師兼該研究的負責人薩欽·帕特爾在一份聲明中表示：「了解大腦如何在分子、細胞和迴路層面上適應壓力，可以提供關於壓力如何轉化為情緒障礙的重要見解，並可能揭示治療壓力相關障礙的新的治療目標。」

他補充說：「確定是否可以將增加的內源性大麻素水平用作壓力相關障礙的潛在治療方法，是從這項研究和我們之前的工作邁出的下一個合乎邏輯的步驟。目前正在進行的臨床試驗可能很快就能回答這個問題。」

這項研究發表在《細胞報告》雜誌上，再次證明了我們身體內部的神秘與奇妙，並為我們提供了一個重要的思考角度：在面對壓力時，我們或許可以更多地依賴自身的自然機制來找到放鬆的方法。

參考論文：

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

原標：原來我們自己就是Chill大師：研究發現身體能自製「大麻素」輕鬆一下！

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航