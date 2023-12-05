中歐峰會前夕國際組織籲正視中國人權紀錄，貿易去風險化與電動車補貼為對話焦點

（中央社）中歐峰會7日將在北京舉行。歐盟表態要對中國在貿易上去風險化，以及對中國電動車補貼展開調查，在在令對話成效蒙上陰影。

據《美國之音》、《自由亞洲電台》等媒體報導，此次舉行的中歐峰會，是4年來雙方領導人首次面對面會談。盤點會晤議題，愈發緊張的經貿議題、地緣政治問題與人權議題預計將成為會談內容。

第24次中歐峰會將於7日在北京舉行，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將與中國國家主席習近平會面。

中國官方在4日公布相關訊息時稱，中方高度重視此次峰會，並稱「中歐是夥伴，不是對手」，要透過戰略溝通增進理解互信。

在峰會前夕，中國對歐盟試圖釋放善意。11月，中國宣布對德國、法國等歐洲5國實施單方面免簽；中方也對立陶宛解除大部分經濟抵制措施。

據《路透社》，歐盟在中國達成舉行峰會共識前的數個月，在北京舉行了幾次高級別的磋商，盼能在雙方複雜的關係中找到共同點。

但是，雙方緊張的貿易關係仍為這次的峰會蒙上陰影。馮德萊恩在今年3月雖說不希望和中國在貿易上脫鉤，但提出了去風險化。

歐盟執委會10月對中國政府涉嫌非法補貼電動車貿易調查正式立案。馮德萊恩在11月16日的演說中又批評，中國政府對電動車行業進行高額補貼，讓中國生產的大量廉價電動車在歐洲市場泛濫。

除了電動車，歐盟更向中國風力發電、醫療科技與太陽能設備的補貼磨刀霍霍。

除此之外，據報導，歐盟領導人預計將當面要求習近平嚴管被指繞過對俄制裁向俄羅斯出口的13家中國實體。據歐盟估計，俄羅斯軍方獲取的高達70%的敏感和高科技產品來自中國。

歐盟一直在準備採取相應措施，包括對一些向俄羅斯出口軍民兩用產品的中國實體實施出口限制，作為歐盟第12輪對俄經濟制裁的一部分。

另外，國際人權組織人權觀察歐盟部主任達姆（Philippe Dam）敦促歐盟領導人要在峰會期間針對人權問題向中方施壓。

中歐峰會揭幕前夕，國際組織籲正視中國人權紀錄

（中央社）中歐峰會7日在北京揭幕，美國《自由亞洲電台》（RFA）4日報導，國際特赦、人權觀察等國際人權組織於峰會揭幕前夕敦促歐盟處理北京當局危害人類及侵犯人權行為，不能再以一切照舊的心態。

報導說，人權觀察執行長哈桑（Tirana Hassan）於4日召開的記者會表示，歐盟應譴責中國惡劣的人權紀錄並付諸有效行動，還說中歐峰會除討論減少歐盟對中國依賴，中國對於俄侵烏的立場，更應重視人權議題。

她說，但歐盟對於人權議題的關注，顯然行動和雄心不足，無法與中國威脅的緊迫性或程度相匹配，只要北京當局持續拒絕誠實面對人權紀錄，歐盟成員國就不應視中國為可靠和負責任的夥伴。

哈桑還點名歐盟會員國匈牙利、希臘、馬爾他及賽普勒斯等不配合，也是導致北京當局繼續罔顧人權的原因之一。

國際特赦組織總會秘書長卡拉馬爾德（Agnès Callamard）則表示，歐盟不應以與中國市場經濟連結過深而迴避人權問題，過度依賴中國市場毫無幫助。

哈桑另指出，歐盟應在聯合國人權理事會發揮領導作用，把去年人權事務高級專員辦事處揭發中國迫害新疆維吾爾族及其他突厥裔穆斯林的報告置入於中歐峰會議程，並通過決議徹底解決中國當局侵害人權。

為中歐峰會暖身，王毅會見歐盟及成員國駐中使節

（中央社）中歐峰會將於7日在北京舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅4日在北京集體會見歐盟及各成員國駐中使節。王毅說，中歐選擇對話合作，陣營對抗就不會形成，新冷戰就打不起來。

根據中國外交部網站消息，王毅與歐盟及各成員國駐中使節還針對烏克蘭危機、以巴衝突等國際地區問題交換意見。

王毅在會見中指出，中歐關係呈現全面復甦和穩中向上的良好態勢。今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20年，雙方即將舉行中歐領導人會晤，就中歐關係中的戰略性、全球性議題深入交流，為中歐關係指引方向。

王毅又指，回顧中歐關係的歷程可以得出三種重要指示。一是堅持相互尊重。中歐對國際地區問題的看法不盡相同，堅持溝通協調，才能為維護世界和平穩定、應對全球性挑戰發揮建設性作用。

二是堅持冷靜務實。面對複雜局面和嚴峻挑戰，中歐保持冷靜務實，維護夥伴關係基本定位，維護求同存異相處之道。

三是堅持戰略思維，中方始終從戰略高度和長遠角度看待發展中歐關係，視歐洲為多極化進程中的重要一極，支持歐洲一體化，支持歐洲戰略自主。中方對歐政策保持著穩定性，不會因一時一事改變。

根據中方新聞稿，歐盟駐中代表團團長和歐盟各成員國駐中使節表示，歐方願與中方堅持相互尊重、保持接觸對話。中國是歐盟重要的合作夥伴，歐盟無意與中國脫鈎，希望建立互惠平衡的經貿關係，並且願與中方共同應對氣候變化、生物多樣性、公共衛生等全球挑戰，就烏克蘭、中東局勢等熱點問題加強溝通協調。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範