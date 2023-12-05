中歐峰會前夕國際組織籲正視中國人權紀錄，貿易去風險化與電動車補貼為對話焦點
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歐盟領導人預計將當面要求習近平嚴管被指繞過對俄制裁向俄羅斯出口的13家中國實體。據歐盟估計，俄羅斯軍方獲取的高達70%的敏感和高科技產品來自中國。
（中央社）中歐峰會7日將在北京舉行。歐盟表態要對中國在貿易上去風險化，以及對中國電動車補貼展開調查，在在令對話成效蒙上陰影。
據《美國之音》、《自由亞洲電台》等媒體報導，此次舉行的中歐峰會，是4年來雙方領導人首次面對面會談。盤點會晤議題，愈發緊張的經貿議題、地緣政治問題與人權議題預計將成為會談內容。
第24次中歐峰會將於7日在北京舉行，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將與中國國家主席習近平會面。
中國官方在4日公布相關訊息時稱，中方高度重視此次峰會，並稱「中歐是夥伴，不是對手」，要透過戰略溝通增進理解互信。
在峰會前夕，中國對歐盟試圖釋放善意。11月，中國宣布對德國、法國等歐洲5國實施單方面免簽；中方也對立陶宛解除大部分經濟抵制措施。
據《路透社》，歐盟在中國達成舉行峰會共識前的數個月，在北京舉行了幾次高級別的磋商，盼能在雙方複雜的關係中找到共同點。
但是，雙方緊張的貿易關係仍為這次的峰會蒙上陰影。馮德萊恩在今年3月雖說不希望和中國在貿易上脫鉤，但提出了去風險化。
歐盟執委會10月對中國政府涉嫌非法補貼電動車貿易調查正式立案。馮德萊恩在11月16日的演說中又批評，中國政府對電動車行業進行高額補貼，讓中國生產的大量廉價電動車在歐洲市場泛濫。
除了電動車，歐盟更向中國風力發電、醫療科技與太陽能設備的補貼磨刀霍霍。
除此之外，據報導，歐盟領導人預計將當面要求習近平嚴管被指繞過對俄制裁向俄羅斯出口的13家中國實體。據歐盟估計，俄羅斯軍方獲取的高達70%的敏感和高科技產品來自中國。
歐盟一直在準備採取相應措施，包括對一些向俄羅斯出口軍民兩用產品的中國實體實施出口限制，作為歐盟第12輪對俄經濟制裁的一部分。
另外，國際人權組織人權觀察歐盟部主任達姆（Philippe Dam）敦促歐盟領導人要在峰會期間針對人權問題向中方施壓。
中歐峰會揭幕前夕，國際組織籲正視中國人權紀錄
（中央社）中歐峰會7日在北京揭幕，美國《自由亞洲電台》（RFA）4日報導，國際特赦、人權觀察等國際人權組織於峰會揭幕前夕敦促歐盟處理北京當局危害人類及侵犯人權行為，不能再以一切照舊的心態。
報導說，人權觀察執行長哈桑（Tirana Hassan）於4日召開的記者會表示，歐盟應譴責中國惡劣的人權紀錄並付諸有效行動，還說中歐峰會除討論減少歐盟對中國依賴，中國對於俄侵烏的立場，更應重視人權議題。
她說，但歐盟對於人權議題的關注，顯然行動和雄心不足，無法與中國威脅的緊迫性或程度相匹配，只要北京當局持續拒絕誠實面對人權紀錄，歐盟成員國就不應視中國為可靠和負責任的夥伴。
哈桑還點名歐盟會員國匈牙利、希臘、馬爾他及賽普勒斯等不配合，也是導致北京當局繼續罔顧人權的原因之一。
國際特赦組織總會秘書長卡拉馬爾德（Agnès Callamard）則表示，歐盟不應以與中國市場經濟連結過深而迴避人權問題，過度依賴中國市場毫無幫助。
哈桑另指出，歐盟應在聯合國人權理事會發揮領導作用，把去年人權事務高級專員辦事處揭發中國迫害新疆維吾爾族及其他突厥裔穆斯林的報告置入於中歐峰會議程，並通過決議徹底解決中國當局侵害人權。
為中歐峰會暖身，王毅會見歐盟及成員國駐中使節
（中央社）中歐峰會將於7日在北京舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅4日在北京集體會見歐盟及各成員國駐中使節。王毅說，中歐選擇對話合作，陣營對抗就不會形成，新冷戰就打不起來。
根據中國外交部網站消息，王毅與歐盟及各成員國駐中使節還針對烏克蘭危機、以巴衝突等國際地區問題交換意見。
王毅在會見中指出，中歐關係呈現全面復甦和穩中向上的良好態勢。今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20年，雙方即將舉行中歐領導人會晤，就中歐關係中的戰略性、全球性議題深入交流，為中歐關係指引方向。
王毅又指，回顧中歐關係的歷程可以得出三種重要指示。一是堅持相互尊重。中歐對國際地區問題的看法不盡相同，堅持溝通協調，才能為維護世界和平穩定、應對全球性挑戰發揮建設性作用。
二是堅持冷靜務實。面對複雜局面和嚴峻挑戰，中歐保持冷靜務實，維護夥伴關係基本定位，維護求同存異相處之道。
三是堅持戰略思維，中方始終從戰略高度和長遠角度看待發展中歐關係，視歐洲為多極化進程中的重要一極，支持歐洲一體化，支持歐洲戰略自主。中方對歐政策保持著穩定性，不會因一時一事改變。
根據中方新聞稿，歐盟駐中代表團團長和歐盟各成員國駐中使節表示，歐方願與中方堅持相互尊重、保持接觸對話。中國是歐盟重要的合作夥伴，歐盟無意與中國脫鈎，希望建立互惠平衡的經貿關係，並且願與中方共同應對氣候變化、生物多樣性、公共衛生等全球挑戰，就烏克蘭、中東局勢等熱點問題加強溝通協調。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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