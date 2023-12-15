25歲前單身越久、好處越多？ 研究證實：離婚後生活滿意度、薪資普遍較高
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相關研究中看到離異後的單身者們，心血管疾病、慢性病與心理疾病風險往往呈現增長趨勢，似乎代表離婚、喪偶伴隨而至的是死亡率上升。科學家在這份研究提醒，再婚可能有助於降低社會與醫療的總體負擔；而單身者的心理狀態更需要有關單位積極關注。
青年時期的單身經歷，將會影響日後的生活滿意度與收入多寡？發表於《Journal of Marriage and Family》的研究表明，個人於年輕時期的單身狀態，或許能幫助未來與伴侶關係破裂後，所需要面對的挑戰與瓶頸。研究作者亦對此表示，該文獻為少有探討單身好處的研究之一。
男性25歲前單身越久好處越多？ 研究證實：離婚後生活滿意度較高
來自荷蘭格羅寧根大學的團隊，透過「德國社會經濟小組（SOEP）」提供的數據，針對1,003名受試者進行36年的長期追蹤。這些受試者皆經歷年幼離家、與已婚／未婚伴侶分手或分居等狀況，並有一段時間處於獨身或單身狀態。研究主要關注於兩項因子：「生活滿意度」和「勞動所得」。
研究團隊透過問卷調查，衡量受試者兩項指標的高低程度：生活滿意度以11分制衡量；勞動收入包括就業收入、福利獎金等等。為了確保結果可靠，研究團隊為受試者設下幾項標準，包括離家時年齡必須小於25歲、在分居前後都必須接受研究觀察，且潛在變因要素須徹底了解，例如教育程度。
最後，受試者被分為兩個組別，第一組人馬是指離家後就開始自力更生且沒有伴侶者；第二組則是離家後很快就建立戀愛關係或伴侶關係者。分析女性受試者的結果顯示，無論最初是單身、或與第一位伴侶結婚，並沒有對其生活滿意度有顯著影響；不過，兩組女性在離婚、分手那年都歷經生活滿意度的下降。
至於男性，第二組男性在離婚當年的生活滿意度下降更為顯著；然而對於第一組男性來說，其生活滿意度在最初下降後，有迅速反彈的趨勢。研究發現，對於男性而言，結婚前單身的時間越長，分手或離婚對他們生活滿意度的負面影響就越小。這種現象表明最初單身的男性，可能在單身期間累積了一定程度的技能和資源，幫助其更好地應對分手危機。
勞動所得方面，第一組女性的年勞動收入高於分手或離婚前兩年的第二組女性，但分手後兩者的收入差距縮小，分居一年後兩組女性的收入並沒有顯著差異。男性方面，第一組男性在分居前兩年的勞動收入更高；有趣的是，立即結婚的男性在分居後一年和分居後兩年的收入皆有所增加。
長期單身意外能獲得潛在好處？婚姻危機對男性危害較小
「我們發現，如果男性之前已經單身且單身時間較長，那麼『婚姻危機』對他們而言，危害要小得許多。另外，單身女性在分手前的收入已經較高，尤其與離家後立即結婚的女性相比，分手後收入上升更多；因此首次歷經單身的女性，可能需要提高勞動力市場參與度。」研究作者Lonneke van den Berg表示。
Lonneke博亦指出，該研究結果來自於德國國內的數據，有一定的侷限性，未來不排除透過更大的樣本數進行解析。另外，單身者的心理健康方面，在此研究中並沒有深入考量，受試者於單身期間的孤獨感與憂鬱情緒，是否會影響日後與伴侶間的感情、乃至於分手後的心理狀態，也值得後續深入探討。
離婚後再婚幸福感更高？研究曝三發現：對男性心理健康有益
縱然婚前長期單身，對生活滿意度有潛在的好處；不過若分手或離婚後沒有再婚，反而可能對心理健康有害？中國西安工程大學於2021年曾針對235名離婚者進行調查研究，結果顯示再婚者與離婚者相比，罹患憂鬱症的機率更低、自我評量的健康狀況更良好。
研究指出，再婚行為對於促進健康似乎有性別差異，再婚行為對男性的心理健康有明顯效益，而與女性心理健康較無顯著關聯。除了性別之外，再婚產生的健康促進效果似乎也與年齡增長呈現反比。較年輕就再婚的人，心理健康改善的幅度較年長者更明顯，而年長再婚者在婚姻關係享受的好處有遞減趨勢。
再婚與離婚對個體的影響，似乎也隨著社會開放而逐漸被接受。波蘭研究則指出，與離婚者或喪偶者相比，再婚者的生活質量更高、且憂鬱症發生率更少，在男性族群中尤其明顯；反之，離婚或喪偶事件，更易導致單身者心理健康受影響，被視為隱性的社會與醫療負擔。
相關研究中看到離異後的單身者們，心血管疾病、慢性病與心理疾病風險往往呈現增長趨勢，似乎代表離婚、喪偶伴隨而至的是死亡率上升。科學家在這份研究提醒，再婚可能有助於降低社會與醫療的總體負擔；而單身者的心理狀態更需要有關單位積極關注。
資料來源：
- Remarriage after Divorce and Health in Later Life: Findings from CHARLS in China
- The link between singlehood in young adulthood and effects of romantic separation
- Transition out of Marriage and its Effects on Health and Health–Related Quality of Life among Females and Males. COURAGE and COURAGE-POLFUS–Population Based Follow-Up Study in Poland
本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此
原標：25歲前單身越久好處越多？ 研究證實：離婚後生活滿意度、薪資普遍較高
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責任編輯：蕭汎如
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！