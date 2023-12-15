25歲前單身越久、好處越多？ 研究證實：離婚後生活滿意度、薪資普遍較高

青年時期的單身經歷，將會影響日後的生活滿意度與收入多寡？發表於《Journal of Marriage and Family》的研究表明，個人於年輕時期的單身狀態，或許能幫助未來與伴侶關係破裂後，所需要面對的挑戰與瓶頸。研究作者亦對此表示，該文獻為少有探討單身好處的研究之一。

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男性25歲前單身越久好處越多？ 研究證實：離婚後生活滿意度較高

來自荷蘭格羅寧根大學的團隊，透過「德國社會經濟小組（SOEP）」提供的數據，針對1,003名受試者進行36年的長期追蹤。這些受試者皆經歷年幼離家、與已婚／未婚伴侶分手或分居等狀況，並有一段時間處於獨身或單身狀態。研究主要關注於兩項因子：「生活滿意度」和「勞動所得」。

研究團隊透過問卷調查，衡量受試者兩項指標的高低程度：生活滿意度以11分制衡量；勞動收入包括就業收入、福利獎金等等。為了確保結果可靠，研究團隊為受試者設下幾項標準，包括離家時年齡必須小於25歲、在分居前後都必須接受研究觀察，且潛在變因要素須徹底了解，例如教育程度。

最後，受試者被分為兩個組別，第一組人馬是指離家後就開始自力更生且沒有伴侶者；第二組則是離家後很快就建立戀愛關係或伴侶關係者。分析女性受試者的結果顯示，無論最初是單身、或與第一位伴侶結婚，並沒有對其生活滿意度有顯著影響；不過，兩組女性在離婚、分手那年都歷經生活滿意度的下降。

至於男性，第二組男性在離婚當年的生活滿意度下降更為顯著；然而對於第一組男性來說，其生活滿意度在最初下降後，有迅速反彈的趨勢。研究發現，對於男性而言，結婚前單身的時間越長，分手或離婚對他們生活滿意度的負面影響就越小。這種現象表明最初單身的男性，可能在單身期間累積了一定程度的技能和資源，幫助其更好地應對分手危機。

勞動所得方面，第一組女性的年勞動收入高於分手或離婚前兩年的第二組女性，但分手後兩者的收入差距縮小，分居一年後兩組女性的收入並沒有顯著差異。男性方面，第一組男性在分居前兩年的勞動收入更高；有趣的是，立即結婚的男性在分居後一年和分居後兩年的收入皆有所增加。

長期單身意外能獲得潛在好處？婚姻危機對男性危害較小

「我們發現，如果男性之前已經單身且單身時間較長，那麼『婚姻危機』對他們而言，危害要小得許多。另外，單身女性在分手前的收入已經較高，尤其與離家後立即結婚的女性相比，分手後收入上升更多；因此首次歷經單身的女性，可能需要提高勞動力市場參與度。」研究作者Lonneke van den Berg表示。

Lonneke博亦指出，該研究結果來自於德國國內的數據，有一定的侷限性，未來不排除透過更大的樣本數進行解析。另外，單身者的心理健康方面，在此研究中並沒有深入考量，受試者於單身期間的孤獨感與憂鬱情緒，是否會影響日後與伴侶間的感情、乃至於分手後的心理狀態，也值得後續深入探討。

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離婚後再婚幸福感更高？研究曝三發現：對男性心理健康有益

縱然婚前長期單身，對生活滿意度有潛在的好處；不過若分手或離婚後沒有再婚，反而可能對心理健康有害？中國西安工程大學於2021年曾針對235名離婚者進行調查研究，結果顯示再婚者與離婚者相比，罹患憂鬱症的機率更低、自我評量的健康狀況更良好。

研究指出，再婚行為對於促進健康似乎有性別差異，再婚行為對男性的心理健康有明顯效益，而與女性心理健康較無顯著關聯。除了性別之外，再婚產生的健康促進效果似乎也與年齡增長呈現反比。較年輕就再婚的人，心理健康改善的幅度較年長者更明顯，而年長再婚者在婚姻關係享受的好處有遞減趨勢。

再婚與離婚對個體的影響，似乎也隨著社會開放而逐漸被接受。波蘭研究則指出，與離婚者或喪偶者相比，再婚者的生活質量更高、且憂鬱症發生率更少，在男性族群中尤其明顯；反之，離婚或喪偶事件，更易導致單身者心理健康受影響，被視為隱性的社會與醫療負擔。

相關研究中看到離異後的單身者們，心血管疾病、慢性病與心理疾病風險往往呈現增長趨勢，似乎代表離婚、喪偶伴隨而至的是死亡率上升。科學家在這份研究提醒，再婚可能有助於降低社會與醫療的總體負擔；而單身者的心理狀態更需要有關單位積極關注。

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本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

原標：25歲前單身越久好處越多？ 研究證實：離婚後生活滿意度、薪資普遍較高

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航