中國人民「翻牆」有罪，那整天進出牆內外的胡錫進、華春瑩有沒有罪？
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一段用直白的語言解釋了「翻牆罪」的影片在網路引發關注。時評作家長平指出，「翻牆」實際上就是讓自己和「敵人」建立連接，從而減少仇恨，促進互助。
文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）
「只要你在國內使用翻牆軟體，不管你的目的是什麼……都屬於非法行為。」近日，一段由汶川縣人民法院所發布的影片，用直白的語言清楚地解釋了網路「翻牆罪」，並將「翻牆」認定為一種駭客攻擊行為，也就是侵入電腦訊息系統罪。
這種解釋也符合現實中發生的一些讓人覺得不可思議的事情。比如，今年9月，一位居住在河北承德的程式設計師發帖表示，自己為境外公司工作，通過翻牆登陸Github以領取公司任務。當地公安局認定他的行為是「擅自使用非法定信道進行國際聯網」，對其處以行政處罰——罰款200元，沒收「違法所得」105.8萬元人民幣。
汶川縣人民法院的解釋，讓很多網友都想到了在牆內外自由出入的退休官媒評論員胡錫進、外交官員華春瑩等人。11月24日，微信公眾號「基本常識」的作者項棟梁在微博上，實名向北京警方舉報胡錫進違法翻牆。項棟梁認為，他是在幫著法院普法。
微信公眾號作者「亮見」認為，項棟梁的舉報基於一個簡單的邏輯問題：如果汶川縣法院說得對，胡錫進在國內翻牆了，那他就是違法了，就該查處；如果翻牆上網不違法，或者不是所有翻牆行為都違法，那麼汶川縣法院就說錯了，作為國家司法機關，就應該站出來為錯誤澄清道歉。
「要麼胡錫進違法了，要麼汶川縣法院說錯了，二者必居其一。嚴絲合縫，無懈可擊，我沒看出哪裡有什麼邏輯漏洞。」
官方迅速解決了問題：那就是第二天即凍結了項棟梁的個人帳號，官方提示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」
為什麼要維護「翻牆」特權，為什麼普通民眾即便「不關心政治」也不讓「翻牆」呢？
建立網路高牆，阻礙訊息流通，禁止言論自由，對於專制統治來說，有多種目的，比如方便他們扭曲訊息，篡改歷史，留下他們想要的「正確集體記憶」，煽動民族仇恨。這裡我想要補充一點，那就是阻止民眾和外部世界建立連接。
汶川縣人民法院的影片說，「翻牆實際上就是將自己送到敵人的圍獵場，甘願掉入敵人精心佈置的違法陷阱、勾聯陷阱、政治陷阱。」這是一種恐嚇話語，它真正要說的意思是，「翻牆」實際上就是讓自己和「敵人」建立連接，讓洗腦教育的效果大打折扣。
亞當史密斯的「辱華」設問
兩百多年前，英國哲學家和經濟學家亞當史密斯（Adam Smith），做過一個在今天看來頗為「辱華」的設問：假如大清帝國和無數中國人突然被地震吞沒了，歐洲一個和中國沒有特殊關係的人，聽到這個消息感覺如何？亞當史密斯說，他會跟沒事發生一樣，照樣工作、休息和娛樂。
澳洲哲學家彼得・辛格（Peter Singer）在他的著作《你能拯救的生命》中引用了這個設問，來說明慈善行為的遠疏近親。他說，2008年中國四川發生地震，造成7萬多人死亡，35萬人受傷，近500萬人無家可歸，電視新聞讓他對遇難者家屬感到同情，但是並沒有因此而停止工作或者悲痛難眠。
他還舉例說，2004年海嘯襲擊了東南亞，造成22萬人喪生，數百萬人無家可歸，美國民眾為此捐款15.4億美元。然而，第二年美國本土遭受卡崔娜颶風襲擊，造成約1600人死亡，美國民眾給災民的捐款達到65億美元。
儘管彼得・辛格認為，遠疏近親是人類進化過程中自然選擇的結果，但是我也從這些例子中看到，兩百多年來，世界已經發生了曾經難以想像的變化。假如亞當史密斯生活在今天，他一定不會做那樣的假設——不僅僅因為擔心被控「辱華」，更是因為不可能所有人都對地球另一側的人道災難無動於衷。
事實上，2008年的四川地震，中國收到包括港澳台在內的境外捐助200多億元人民幣。美國民眾為東南亞海嘯災難的捐款，雖然不到發生在本土的損失更小的颶風災難捐款的四分之一，卻是兩百多年前難以企及的善行，創下了美國境外救災捐助的歷史記錄。
這個變化中最關鍵的因素，就是整個世界建立起了連接，日益成為「地球村」。因為這個連接，災難發生的消息可以瞬間傳遍全球，慈善組織的運作也四通八達。
「面對一個在撒尿的人，我怎麼也無法開槍」
連接不僅能迅速帶來救助，也能消除仇恨。儘管培養仇恨的方式多種多樣，但是其中非常重要的一點就是切斷和「敵人」的連接。
孫子說，「知己知彼，百戰不殆」。但是，這說的是軍事指揮家。古往今來，要讓民眾去仇恨陌生人，要讓士兵去殺人，最好的辦法就是把「敵人」描繪成異類和惡魔，也就是非人化。在資訊高度發達的今天，怎樣才能做到這一點呢，大多數煽動仇恨的專制者都會阻礙訊息的自由流通，建立網路高牆，並懲罰翻牆者。
戰爭倫理研究者袁源舉過一個例子，第一次世界大戰期間，一位聯軍士兵留下了這樣一則日記：「雖然我已經習慣隔著戰壕射擊敵人，但今天在休戰的間隙，我剛好看到敵人在撒尿，這種人所共通的最基本的生理需求好像一下子點醒了我，讓我意識到敵人跟我一樣。面對一個在撒尿的人，我怎麼也無法開槍。」
儘管每一個人的良知喚醒方式和難易程度各不相同，但是我仍然相信，那些戰死時「嘴裡還銜著敵人的半塊耳朵」的「最可愛的人」（中國人民志願軍戰士），或者殘忍地殺害婦女兒童的哈瑪斯恐怖分子，都經歷了長時間訊息封閉狀態下的洗腦教育。
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
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為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
（經濟部能源署廣告）