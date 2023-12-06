中國人民「翻牆」有罪，那整天進出牆內外的胡錫進、華春瑩有沒有罪？

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）

「只要你在國內使用翻牆軟體，不管你的目的是什麼……都屬於非法行為。」近日，一段由汶川縣人民法院所發布的影片，用直白的語言清楚地解釋了網路「翻牆罪」，並將「翻牆」認定為一種駭客攻擊行為，也就是侵入電腦訊息系統罪。

這種解釋也符合現實中發生的一些讓人覺得不可思議的事情。比如，今年9月，一位居住在河北承德的程式設計師發帖表示，自己為境外公司工作，通過翻牆登陸Github以領取公司任務。當地公安局認定他的行為是「擅自使用非法定信道進行國際聯網」，對其處以行政處罰——罰款200元，沒收「違法所得」105.8萬元人民幣。

汶川縣人民法院的解釋，讓很多網友都想到了在牆內外自由出入的退休官媒評論員胡錫進、外交官員華春瑩等人。11月24日，微信公眾號「基本常識」的作者項棟梁在微博上，實名向北京警方舉報胡錫進違法翻牆。項棟梁認為，他是在幫著法院普法。

微信公眾號作者「亮見」認為，項棟梁的舉報基於一個簡單的邏輯問題：如果汶川縣法院說得對，胡錫進在國內翻牆了，那他就是違法了，就該查處；如果翻牆上網不違法，或者不是所有翻牆行為都違法，那麼汶川縣法院就說錯了，作為國家司法機關，就應該站出來為錯誤澄清道歉。

「要麼胡錫進違法了，要麼汶川縣法院說錯了，二者必居其一。嚴絲合縫，無懈可擊，我沒看出哪裡有什麼邏輯漏洞。」

官方迅速解決了問題：那就是第二天即凍結了項棟梁的個人帳號，官方提示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」

為什麼要維護「翻牆」特權，為什麼普通民眾即便「不關心政治」也不讓「翻牆」呢？

建立網路高牆，阻礙訊息流通，禁止言論自由，對於專制統治來說，有多種目的，比如方便他們扭曲訊息，篡改歷史，留下他們想要的「正確集體記憶」，煽動民族仇恨。這裡我想要補充一點，那就是阻止民眾和外部世界建立連接。

汶川縣人民法院的影片說，「翻牆實際上就是將自己送到敵人的圍獵場，甘願掉入敵人精心佈置的違法陷阱、勾聯陷阱、政治陷阱。」這是一種恐嚇話語，它真正要說的意思是，「翻牆」實際上就是讓自己和「敵人」建立連接，讓洗腦教育的效果大打折扣。

亞當史密斯的「辱華」設問

兩百多年前，英國哲學家和經濟學家亞當史密斯（Adam Smith），做過一個在今天看來頗為「辱華」的設問：假如大清帝國和無數中國人突然被地震吞沒了，歐洲一個和中國沒有特殊關係的人，聽到這個消息感覺如何？亞當史密斯說，他會跟沒事發生一樣，照樣工作、休息和娛樂。

澳洲哲學家彼得・辛格（Peter Singer）在他的著作《你能拯救的生命》中引用了這個設問，來說明慈善行為的遠疏近親。他說，2008年中國四川發生地震，造成7萬多人死亡，35萬人受傷，近500萬人無家可歸，電視新聞讓他對遇難者家屬感到同情，但是並沒有因此而停止工作或者悲痛難眠。

他還舉例說，2004年海嘯襲擊了東南亞，造成22萬人喪生，數百萬人無家可歸，美國民眾為此捐款15.4億美元。然而，第二年美國本土遭受卡崔娜颶風襲擊，造成約1600人死亡，美國民眾給災民的捐款達到65億美元。

儘管彼得・辛格認為，遠疏近親是人類進化過程中自然選擇的結果，但是我也從這些例子中看到，兩百多年來，世界已經發生了曾經難以想像的變化。假如亞當史密斯生活在今天，他一定不會做那樣的假設——不僅僅因為擔心被控「辱華」，更是因為不可能所有人都對地球另一側的人道災難無動於衷。

事實上，2008年的四川地震，中國收到包括港澳台在內的境外捐助200多億元人民幣。美國民眾為東南亞海嘯災難的捐款，雖然不到發生在本土的損失更小的颶風災難捐款的四分之一，卻是兩百多年前難以企及的善行，創下了美國境外救災捐助的歷史記錄。

這個變化中最關鍵的因素，就是整個世界建立起了連接，日益成為「地球村」。因為這個連接，災難發生的消息可以瞬間傳遍全球，慈善組織的運作也四通八達。

「面對一個在撒尿的人，我怎麼也無法開槍」

連接不僅能迅速帶來救助，也能消除仇恨。儘管培養仇恨的方式多種多樣，但是其中非常重要的一點就是切斷和「敵人」的連接。

孫子說，「知己知彼，百戰不殆」。但是，這說的是軍事指揮家。古往今來，要讓民眾去仇恨陌生人，要讓士兵去殺人，最好的辦法就是把「敵人」描繪成異類和惡魔，也就是非人化。在資訊高度發達的今天，怎樣才能做到這一點呢，大多數煽動仇恨的專制者都會阻礙訊息的自由流通，建立網路高牆，並懲罰翻牆者。

戰爭倫理研究者袁源舉過一個例子，第一次世界大戰期間，一位聯軍士兵留下了這樣一則日記：「雖然我已經習慣隔著戰壕射擊敵人，但今天在休戰的間隙，我剛好看到敵人在撒尿，這種人所共通的最基本的生理需求好像一下子點醒了我，讓我意識到敵人跟我一樣。面對一個在撒尿的人，我怎麼也無法開槍。」

儘管每一個人的良知喚醒方式和難易程度各不相同，但是我仍然相信，那些戰死時「嘴裡還銜著敵人的半塊耳朵」的「最可愛的人」（中國人民志願軍戰士），或者殘忍地殺害婦女兒童的哈瑪斯恐怖分子，都經歷了長時間訊息封閉狀態下的洗腦教育。