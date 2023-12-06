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TNL+ 2023/12/06,
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以巴衝突下的東南亞：抵制、撤資與制裁運動浪潮，能讓本土企業取代西方品牌嗎？

以巴衝突下的東南亞：抵制、撤資與制裁運動浪潮，能讓本土企業取代西方品牌嗎？
2023 年 11 月 11 日，示威者在日惹舉行的抗議活動中舉著標語牌，呼籲抵制親以色列的產品和公司，以表達對巴勒斯坦人民的聲援。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

全球性的BDS運動（Boycott, Diviestment and Sanctions. Movemen）旨在抗議以色列對巴勒斯坦的侵犯，促使國際社會以經濟、政治和社會壓力，迫使以色列改變其對巴勒斯坦領土的政策。以巴衝突在10月7日爆發後，以穆斯林人口為多數的馬來西亞和印尼，當地也興起了BDS運動，許多穆斯林訴求支持本土品牌，以取代麥當勞、漢堡王、星巴克等親以色列的西方企業。

以色列向加薩地帶的停火協議視乎遙遙可及，但東南亞國家，尤其馬來西亞及印尼的穆斯林群體為迎合國際伊斯蘭社群，積極響應抵制有關以色列產品運動，其中許多我們耳熟能詳的國際品牌都在抵制清單中。本文將探討馬印兩國民眾在抵制運動中所造成的負面經濟問題，以及本土化經濟效應，並訪問了多為位學者來對這場運動進行剖析。

BDS是什麼？

「抵制、撤資和製裁」運動（Boycott, Diviestment and Sanctions. Movement，以下簡稱BDS運動）是全球性運動，旨在抗議以色列對巴勒斯坦的侵犯，促使國際社會以經濟、政治和社會壓力，並透過以上手段反對這些行動，迫使以色列改變其對巴勒斯坦領土的政策。

在印尼和馬來西亞，BDS運動因當地對巴勒斯坦的支持和對以色列的不滿而興起。自2015年起，馬來西亞BDS分會積極推動抵制活動。過去8年中，該分會致力於基層推廣，向民眾解釋參與抵制的重要性，使得BDS在馬來西亞贏得了廣泛支持。

相較之下，兩年前成立的BDS印尼分會，目前其組織影響力仍在成長中。11月5日，該分會發起線上聯署活動，呼籲佐科總統轉告拜登要求以色列對加薩停火。然而，十多天後，聯署人數僅達約2萬5000人，顯示BDS印尼分會的號召力有限。今年以巴戰爭中，印尼堅定支持巴勒斯坦，從而在BDS運動中提高了參與層次。

今年10月7日，以巴衝突再次爆發後，各大社交平台和媒體出現了一份多達121項的猶太產品抵制名單，馬來西亞和印尼兩國的穆斯林群體在TikTok等社交媒體平台積極響應。惟，受訪的印尼民眾Adeilla Tania卻認為「經營飲食業的銷售額影響最大，導致餐廳變得非常冷清，反而在超商架上的雀巢產品銷售如常。」

印尼民眾積極響應BDS？

作為全球穆斯林人口最多的國家，印尼於11月5日在雅加達市中心自由廣場舉行了歷史上最大規模集會，約200萬人參與。集會上，各宗教派別代表提出六項訴求以支持巴勒斯坦，尤其引人矚目的是呼籲民眾抵制以色列產品的第二項要求。

在以色列對巴勒斯坦哈馬斯宣戰一個月後，印尼民眾對以色列的不滿情緒加劇。多個印尼組織發起BDS運動，呼籲抵制被視為親以色列的產品，如麥當勞、星巴克和漢堡王。

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