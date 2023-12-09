2023兩廳院秋天藝術節壓軸作品《罪・愛》：動機相對良善的犯罪，是否就不必受到懲罰呢？
我們想讓你知道的是
2023兩廳院秋天藝術節壓軸作品《罪・愛》取材真實案件，透過扎實田調挖掘犯罪的隱藏面；爬梳女性犯罪背後的原因，人心的脆弱跟匱乏又如何被操控利用。藉由多支線劇情摻入眾多角色回憶來拋出大哉問：「犯罪一定是全然的惡嗎？」
文：劇場狂粉的日常／鳳君
2023兩廳院秋天藝術節壓軸作品《罪・愛》由金鐘編劇詹傑和導演黃郁晴共同創作，取材真實案件，透過扎實田調挖掘犯罪的隱藏面；爬梳女性犯罪背後的原因，人心的脆弱跟匱乏又如何被操控利用。
藉由多支線劇情摻入眾多角色回憶來拋出大哉問：「犯罪一定是全然的惡嗎？是否隱藏了很深很深且歪曲的愛在裡頭；又動機相對良善的犯罪，是否就不必受到懲罰呢？」
相互依偎又彼此拉扯的愛恨
故事以週刊記者陳怡靜（陳美月 飾）為追查連續命案拉開序幕，接觸到一個神祕團體—福緣讀經班，卻意外碰見久別多年的母親。過程中不僅驚惶地發現讀經班成員都與追查的案件有關，更迫使自己直視不願想起的過往：那位因為遭控性侵而自殺的父親以及破碎家庭。靠近真相的同時也一步步深陷恐懼，為了保護家人，謊言、放手、妥協還是逃避，該如何選擇只在瞬間。
讀經班的創辦人黃巧雲（徐堰鈴 飾）是個不良於行的平凡婦人，即使倚靠輪椅行動，卻擁有讓陌生人為她掏心掏肺的特殊魅力，看似柔弱但精神力強大。以前的她被家暴籠罩，報復丈夫後服刑，出獄後成立婦女自救會，也就是「福緣讀經班」，宗旨是為了斬斷業帳孽緣，祈福淨化世界並感恩菩薩，大家彼此依附也共同背負著不為人知的枷鎖。
尋求安全與皈依的本能是孤獨
焦慮不安是個推手，會讓人盲目地尋求認同和歸屬。姑且不論是否將讀經班定義為邪教，但畢竟人類就是種卑微的生物，當感受到孤獨卻沒有適當的社會支持網時，難免會有種被世界遺棄的想法。
充盈負面情緒的分分秒秒，變得容易受到各式各樣的影響，小則衝動購物，大則加入團體組織，甚至簽下黑暗契約。除非不斷鍛鍊自我學習覺察，努力讓內心茁壯，否則終究會需要一個象徵性的靠山，照顧者或權威領袖來填補孱弱萎靡的匱乏。
「我們人總得抓住些什麼，才不會沉下去。但抓太緊，也會沉下去。」
黃巧雲為了幫助無路可出的女人們走出陰霾，攜手賴秀萍（謝瓊煖 飾）策畫了諸多復仇行動，因此讀經班成員一個個詭異失蹤或死亡，稱之為「畢業」；對外宣稱畢業的時間和方式都交給菩薩，菩薩會給予最好的人間安排，用看似美好良善的隻字片語，反抗常規邏輯的理性思考，包裝成解脫困境的正義之路，但這條道路真的有盡頭嗎？
模糊的善惡分界，是受害者又是加害者
人生的幸運不外乎就是在遭受苦痛和災難時，能夠被他人接住、理解或認同；這也是生命價值最好的體現。每個人都可能是他人抒發的出口、支撐下去的動機、存在和意義。不過，被他人所需要，會不會正好成為掌握權力的開端？黃巧雲是家暴倖存者，所以相同經歷跟境遇的受害者產生強烈共鳴。
親切待人溫暖慈祥的舉手投足，讓成員們萌生希望，視她為菩薩在世間的代言人，對任何下達的指示都深信不疑。然而，這種全心全意的簇擁及奉獻，是否也成了一種重複指令，催眠了黃巧雲自己，以至於無法辨清自身的惡，更合理化現行的所作所為。
編劇詹傑說到《罪・愛》其實就是想呈現這種複雜性，黃巧雲可不可以同時是受害者又是加害者，無法清楚分割說她是好人還是壞人。沒人是無辜的，也沒人是罪大惡極，因為他們都是被逼到某個邊緣後就會往下掉的人。有些人掉下去後就真的爬不起來，你我她都可能成為不小心掉下去的弱勢，只能被動等待身邊的人或社會聽見他們的求救聲，當沒人聽見他們的求救聲，只好在同樣徘徊邊緣的團體裡找到一絲救贖。
但是救贖還是毀滅，只在一念之間。
劇場裡的溫柔包覆與自我療癒
生命中不能承受之輕與重，群體社會中客觀存在的人際關係，點點滴滴匯聚成一股無形壓迫，恰好提供有心人士得以介入的機會。
演藝生涯首度演反派的徐堰鈴在接受專訪的時候提到：「第一次在角色裡，感覺到這麼糾結。」快速變動的現代社會，面對理想和現實之間巨大的溝壑，有些人即使竭盡心力的翻轉命運，最終仍只能無奈選擇放棄甚至沉淪；當眼前只剩火坑或是深淵，唯一可以寄託的方法似乎僅僅是藉助那些不具實體的神秘力量了。
把真實事件搬上舞台，比起電視新聞跟平面報章雜誌來得輕緩，觀眾隔著劇場的第四面牆，自然而然的疏離感像薄紗一樣蒙著殘酷不堪的畫面；但我們依舊可以透過演員的詮釋和導演手法去感受那沉甸甸的悲愴。日本演員滿島光在金馬影展的訪問中說：「當你發現某人似乎正在受苦時，想哭卻哭不出來的聲音，即使很痛也說不出來的人的聲音，我想用身體去感受他們的喜怒哀樂。我碰巧是一名演員，可以為那些沒有聲音的人發出聲音。」
劇場不會告訴你正確答案，也不能解決根本問題；劇場能做的就是再把故事敘述一遍。那些脆弱堅韌到底是演員的還是原型人物的都暫且擱置一旁，因為坐在觀眾席內的彼時，所有人產生了共時性，擁有同樣的情感出口，接收到的都是最坦白最赤裸的呈現。觀眾更有機會細看周遭的生活，覺察並靠近真實的內在，從虛幻劇場裡找到自我療癒的力量。
本文經《AQ廣藝誌》授權轉載，原文發表於此
原文標題：【劇場狂粉的日常 × AQ】強顏歡笑的集體放逐與悲傷—詹傑✕黃郁晴《罪・愛》
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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