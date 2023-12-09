2023兩廳院秋天藝術節壓軸作品《罪・愛》：動機相對良善的犯罪，是否就不必受到懲罰呢？

文：劇場狂粉的日常／鳳君

2023兩廳院秋天藝術節壓軸作品《罪・愛》由金鐘編劇詹傑和導演黃郁晴共同創作，取材真實案件，透過扎實田調挖掘犯罪的隱藏面；爬梳女性犯罪背後的原因，人心的脆弱跟匱乏又如何被操控利用。

藉由多支線劇情摻入眾多角色回憶來拋出大哉問：「犯罪一定是全然的惡嗎？是否隱藏了很深很深且歪曲的愛在裡頭；又動機相對良善的犯罪，是否就不必受到懲罰呢？」

相互依偎又彼此拉扯的愛恨

故事以週刊記者陳怡靜（陳美月 飾）為追查連續命案拉開序幕，接觸到一個神祕團體—福緣讀經班，卻意外碰見久別多年的母親。過程中不僅驚惶地發現讀經班成員都與追查的案件有關，更迫使自己直視不願想起的過往：那位因為遭控性侵而自殺的父親以及破碎家庭。靠近真相的同時也一步步深陷恐懼，為了保護家人，謊言、放手、妥協還是逃避，該如何選擇只在瞬間。



讀經班的創辦人黃巧雲（徐堰鈴 飾）是個不良於行的平凡婦人，即使倚靠輪椅行動，卻擁有讓陌生人為她掏心掏肺的特殊魅力，看似柔弱但精神力強大。以前的她被家暴籠罩，報復丈夫後服刑，出獄後成立婦女自救會，也就是「福緣讀經班」，宗旨是為了斬斷業帳孽緣，祈福淨化世界並感恩菩薩，大家彼此依附也共同背負著不為人知的枷鎖。

Photo Credit: ©李欣哲 《罪・愛》劇照

尋求安全與皈依的本能是孤獨

焦慮不安是個推手，會讓人盲目地尋求認同和歸屬。姑且不論是否將讀經班定義為邪教，但畢竟人類就是種卑微的生物，當感受到孤獨卻沒有適當的社會支持網時，難免會有種被世界遺棄的想法。

充盈負面情緒的分分秒秒，變得容易受到各式各樣的影響，小則衝動購物，大則加入團體組織，甚至簽下黑暗契約。除非不斷鍛鍊自我學習覺察，努力讓內心茁壯，否則終究會需要一個象徵性的靠山，照顧者或權威領袖來填補孱弱萎靡的匱乏。

「我們人總得抓住些什麼，才不會沉下去。但抓太緊，也會沉下去。」

黃巧雲為了幫助無路可出的女人們走出陰霾，攜手賴秀萍（謝瓊煖 飾）策畫了諸多復仇行動，因此讀經班成員一個個詭異失蹤或死亡，稱之為「畢業」；對外宣稱畢業的時間和方式都交給菩薩，菩薩會給予最好的人間安排，用看似美好良善的隻字片語，反抗常規邏輯的理性思考，包裝成解脫困境的正義之路，但這條道路真的有盡頭嗎？

Photo Credit: ©李欣哲 《罪・愛》劇照

模糊的善惡分界，是受害者又是加害者

人生的幸運不外乎就是在遭受苦痛和災難時，能夠被他人接住、理解或認同；這也是生命價值最好的體現。每個人都可能是他人抒發的出口、支撐下去的動機、存在和意義。不過，被他人所需要，會不會正好成為掌握權力的開端？黃巧雲是家暴倖存者，所以相同經歷跟境遇的受害者產生強烈共鳴。

親切待人溫暖慈祥的舉手投足，讓成員們萌生希望，視她為菩薩在世間的代言人，對任何下達的指示都深信不疑。然而，這種全心全意的簇擁及奉獻，是否也成了一種重複指令，催眠了黃巧雲自己，以至於無法辨清自身的惡，更合理化現行的所作所為。

編劇詹傑說到《罪・愛》其實就是想呈現這種複雜性，黃巧雲可不可以同時是受害者又是加害者，無法清楚分割說她是好人還是壞人。沒人是無辜的，也沒人是罪大惡極，因為他們都是被逼到某個邊緣後就會往下掉的人。有些人掉下去後就真的爬不起來，你我她都可能成為不小心掉下去的弱勢，只能被動等待身邊的人或社會聽見他們的求救聲，當沒人聽見他們的求救聲，只好在同樣徘徊邊緣的團體裡找到一絲救贖。

但是救贖還是毀滅，只在一念之間。

Photo Credit: ©李欣哲 《罪・愛》劇照

劇場裡的溫柔包覆與自我療癒

生命中不能承受之輕與重，群體社會中客觀存在的人際關係，點點滴滴匯聚成一股無形壓迫，恰好提供有心人士得以介入的機會。

演藝生涯首度演反派的徐堰鈴在接受專訪的時候提到：「第一次在角色裡，感覺到這麼糾結。」快速變動的現代社會，面對理想和現實之間巨大的溝壑，有些人即使竭盡心力的翻轉命運，最終仍只能無奈選擇放棄甚至沉淪；當眼前只剩火坑或是深淵，唯一可以寄託的方法似乎僅僅是藉助那些不具實體的神秘力量了。

把真實事件搬上舞台，比起電視新聞跟平面報章雜誌來得輕緩，觀眾隔著劇場的第四面牆，自然而然的疏離感像薄紗一樣蒙著殘酷不堪的畫面；但我們依舊可以透過演員的詮釋和導演手法去感受那沉甸甸的悲愴。日本演員滿島光在金馬影展的訪問中說：「當你發現某人似乎正在受苦時，想哭卻哭不出來的聲音，即使很痛也說不出來的人的聲音，我想用身體去感受他們的喜怒哀樂。我碰巧是一名演員，可以為那些沒有聲音的人發出聲音。」

劇場不會告訴你正確答案，也不能解決根本問題；劇場能做的就是再把故事敘述一遍。那些脆弱堅韌到底是演員的還是原型人物的都暫且擱置一旁，因為坐在觀眾席內的彼時，所有人產生了共時性，擁有同樣的情感出口，接收到的都是最坦白最赤裸的呈現。觀眾更有機會細看周遭的生活，覺察並靠近真實的內在，從虛幻劇場裡找到自我療癒的力量。

本文經《AQ廣藝誌》授權轉載，原文發表於此

原文標題：【劇場狂粉的日常 × AQ】強顏歡笑的集體放逐與悲傷—詹傑✕黃郁晴《罪・愛》

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航