瑞士信貸「大到不能倒」？「造福社會」與「服務貪婪」的爭辯，兩位金融學教授誰更有理？
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銀行資助大學培養未來經濟學家和金融家的學術講座，這是正常的做法嗎？兩位專家在這個問題上有著不可調和的分歧，這也反映了兩種對經濟和世界的觀點。
文：Marc-André Miserez
既是法官又是當事人？今（2023）年3月，在瑞士信貸崩潰後，聯邦財政部立即委託專家進行了一項分析，以解釋為何「大而不能倒」原則在這一事件中沒有發揮作用。
當時，新聞界和各政黨紛紛質疑財政部將這項工作交給Manuel Ammann教授的決定。這位教授雖是該領域的專家，但同時也是聖加侖大學（l’Université de Saint-Gall）瑞士銀行與金融研究所的所長——而瑞士信貸正是該研究所的共同資助方。
這再次掀起關於由私部門對大學教學和研究進行資助的爭論。與日本、英國和美國不同，在瑞士，這種做法仍鮮為人知或被誤解。
不過，此類資助呈現上升趨勢。根據聯邦統計局最新數據（2019年），聯邦層級的大學和綜合技術學校中，視不同機構，私人資金佔比從10％到41％不等。
當然，這部分的合作關係不僅限於金融學，還涉及醫學、藥劑學和一系列技術學科。
不過，如果以位列榜首的聖加侖大學為例，牽涉到的則是經濟學。該校擁有一所美式風格的商學院（business school），提倡一種對許多瑞士人而言非常之「自由主義」的世界觀。而從瑞士信貸獲得1000萬瑞郎（約合美金1130.82萬元）的資助的研究機構恰好地處聖加侖，這也不足為奇了。
在提契諾大學金融學教授兼瑞士金融學院（Swiss Finance Institute）院長François Degeorge看來，這不成問題。他透過書面方式回覆了我們的問題，認為「銀行為非營利基金會提供資金支持，與大學進行合作。這些基金會採取嚴格的科學化管理，以確保學術卓越性及大學和研究人員的獨立性。」
誰來買單？
Marc Chesney不以為然。身為蘇黎世大學（l’Université de Zurich）金融學教授，他直言不諱地批判「賭場金融（finance casino）」，並著有《永久性危機》（La Crise Permanente）一書。他認為「從一家或多家大型銀行獲得資金，會誘使對機構保持緘默或維護其立場。」
他舉例直指某些研究主題「不符合公共利益」。例如，「如何提高對沖基金所持投資組合的績效？」這位教授認為，「這些表現使已經非常富有的個體變得更加富有，將加劇社會不公。」
除了「奉迎這些大型金融機構」的問題之外，Marc Chesney還對金融實踐和教學中充斥著20世紀80年代以彌爾頓・傅利曼（Milton Friedman）為中心的思想家精神，也就是芝加哥學派（l'École de Chicago）表示遺憾。該學派強調所謂的自由市場、個人自由和對政府干預的不信任。
François Degeorge對此番分析進行了反駁，他認為「所謂彌爾頓・傅利曼和芝加哥學派的主導地位只是一個傳說」。他指出，在企業財務領域，股東價值的奠基模式，可以追溯到1930年耶魯大學的歐文・費雪（Irving Fisher）。
而在市場金融方面，金融資產價格的基本模型可以追溯到路易・巴舍利耶（Louis Bachelier）於1900年在索邦大學（la Sorbonne）的博士論文。 瑞士金融學院院長指出「這些模型比彌爾頓・傅利曼還要早幾十年，而且仍然是目前金融教科書的支柱。」
永續金融？
那麼，實際上，這在課堂上能帶來什麼？Marc Chesney感嘆道：「在瑞士信貸危機爆發之後，我探討了這個問題，並向我的本系學生提問，其他教授是否對此進行過分析。顯然沒有，或者說分析得不夠。這是一個問題。」
然而，自2008年危機以來，教學工作發生了變化。在蘇黎世，Marc Chesney對他的教學進行了「深刻變革」，因為他意識到「當一個理論明顯是錯誤的時候，我們不會繼續教授。」
他認為價值觀確實存在危機。「我問我的學生，他們的價值觀是什麼？他們的價值觀是純粹的金融價值嗎？」這位教授將自己定義為金融學的「解構者」。顯然，這需要對他所解構的領域有精準認知。
François Degeorge也承認，作為一門應用學科，金融學的教學不斷發展，自2008年以來已經發生了很大變化。「金融穩定這一主題在課程中佔據了更重要的位置。最近，課程還引入了可持續金融和數位化。」
永續金融？在Marc Chesney看來，這不過是一個「矛盾形容法（oxymore）」，即一種將兩個含義相互矛盾的詞結合在一起的筆法。 他承認，「在瑞士另類銀行（la Banque Alternative Suisse）這樣的機構中，情況有所不同。」 但在他看來，大型銀行仍由賭場金融及其賭博的邏輯所主導。
不可調和
歸根結底，兩位教授在我們的社會如何進行財富分配的方式問題上存在著截然不同的觀點。François Degeorge說：「在以私有為基礎的市場經濟中，顯然，集體財富等於個體財富的總和。」除非這些財富中的一部分被集體化或國有化，而這顯然是一個自由主義者所不願意看到的。
他同樣指出：「儘管如此，當集體需要重大投資時，金融可以提供支持。在19世紀時，正是由於瑞士信貸的創立，國家才得以為建設鐵路網絡提供了資金。」
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）