與那國島憂台海若開戰，上千難民將坐船湧入，日本恐無相應配套措施應對
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日本與那國島民眾鷺原尊吉回想1977年巧遇最後一批抵達的越南難民，當時4名男子渡海逾2000公里到日本最西端且有人居的與那國島。如今，島民們憂心另一場可能的難民危機，怕人口不到1700人的當地難以負載。與那國島以西110公里就是台灣，目前台海局勢正因北京當局頻頻以機、艦繞台和試射飛彈而緊張。日本官員表示，若北京武力犯台，上千難民可能會坐船逃往與那國島。
（中央社）日本與那國島民眾鷺原尊吉回想1977年巧遇最後一批抵達的越南難民，當時4名男子渡海逾2000公里到日本最西端且有人居的與那國島，他憂心此景恐於台海開戰時重演。
《路透社》報導，現年80歲的鷺原說，當時他是去檢查有無台灣偷渡犯時，在港口附近的自家商店發現這批越戰結束後逃離的越南人。
與那國島是日本最西端島嶼，行政區劃屬於沖繩縣八重山郡與那國町。
若北京犯台，上千難民可能會坐船湧入與那國島
如今，部分與那國島居民憂心另一場可能的難民危機，怕人口不到1700人的當地難以負載。與那國島以西110公里就是台灣，目前台海正因北京當局頻頻以機、艦繞台和試射飛彈，讓兩岸關係緊張。
超過20名現、前任日本官員告訴《路透社》，若北京武力犯台，成百甚至上千難民可能會企圖坐船逃往與那國島。然而日本政府目前沒有相關因應計畫，也沒聽進地方政府求助的聲音。
與那國町町長系數憲一對於中央政府什麼都不講的態度有微詞，稱「他們的嘴巴就像被膠帶貼住般」。町公所的公布欄中列舉出的幾項可能危機裡，就包含遭受颱風侵襲和當年越南難民湧入等狀況。
系數表示，他在內閣官房長官松野博一7月到訪當地之際直接求助，但未獲回應。日本政府之前僅表示「若大量難民湧入日本，相關政府部門會合作因應」。
《路透社》採訪包含了解日本緊急計畫在內的9名現任與6名前任官員，當中一些人要求不具名。
他們指出，屆時台灣難民可能透過海路逃往日本，人數與導致難民的衝突性質其實都很難預，日本政府也沒向大眾提及可能遇到這類情況。
海上保安廳相關人士透露，屆時狀況「可能出現數百艘船舶，多到中國可能難以封鎖」還說由首相岸田文雄領導、松野博一執行事務的內閣官房有責任制定相關計畫。
日本官員：屆時恐無法應對前所未見的難民潮
一些現、前任官員認為，日本政府現在聚焦軍事建設而非複雜的跨部會人道因應計畫，然而後者仰賴中央與地方政府密切合作，做到查驗、運輸、提供食物、收容等，才有辦法應對屆時恐為日本前所未見的難民潮。
華府無黨派智庫「移民政策研究所」（MPI）引用的是對「難民」定義較日本政府更寬鬆的聯合國數字，顯示2022年約有1萬8000名難民抵達日本，大多數來自緬甸。時值俄烏與中東戰事的歐洲，德國收容逾200萬、波蘭收容約100萬難民，其中多為烏克蘭人。
美國國務院前日本處長馬赫（Kevin Maher）指出，日本政府必須做出政治性決策，決定是否接收可觀數量的難民，稱「儘管日本對於收容大量難民很消極，但現實是幾乎所有能漂的東西都可能跑到日本」。
熟悉日本事務的不具名美方官員表示，日本對是否在與那國島實施這類因應難民的計畫會很猶豫，因為這會讓中國認為日本正在為台海戰事做準備。
新聞來源
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
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那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
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