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2023/12/06,
社會

調查：過半日本人有地震防災意識，想到「確保食物和飲用水」最多

調查：過半日本人有地震防災意識，想到「確保食物和飲用水」最多
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

1923（大正12）年9月1日11點58分，神奈川縣西部發生芮氏規模7.9級地震，從房屋損毀等情況推測，當時相模灣沿岸地區和房總半島南端的地震烈度相當於現行標準的「震度7」（日本對地震烈度分級的最高級別）。在這場地震發生100週年之際，讓我們再次思考如何防範地震。

在關東大地震100週年前夕， Panasonic Homes公司於7月通過街頭採訪和網路問卷方式實施了關於「住宅防災」問題的意識調查。

問卷調查方面，回答在日常生活中「意識到了防災問題」（含略有意識）的受訪者比例（56.7％）超過了半數。

日本地震防災意識1
Photo Credit: nippon.com

聽到「防災」首先聯想到「確保食物和飲用水」的受訪者最多，占比為42.7％，其次是「準備防災用品」（31.5％）。

大城市的避難場所在物理條件上難以容納所有居民，以及經歷疫情後，避免人員密集的重要性也在不斷提高，近年來，社會一直鼓勵在能夠確保安全的情況下儘量選擇「居家避難」。但只有6.8％的受訪者會想到「加強房屋抗震性」，5.6％會想到「安裝傢俱家電防傾倒裝置」，因此很難說人們已充分掌握了居家避難知識。

日本地震防災意識2
Photo Credit: nippon.com

「日常生活中意識到了防災問題」的人當中，在實際措施方面，表示「儲備食物和飲用水」的比例最高，達74.0％，「加強房屋抗震性」的占比不到其一半，為36.6％。

日本地震防災意識3
Photo Credit: nippon.com

本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此
原標題：日本人的防災對策，以「確保食物和飲用水」為主

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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