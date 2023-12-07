過度在意他人導致負面情緒怎麼辦？《被討厭的勇氣》提出的「課題分離」是好解方
我們想讓你知道的是
有些人老是在尋求別人的認同、在意別人的看法或評價，甚至把課題的選擇權交給別人、人家說怎麼做就怎麼做，但人生過了就無法重來，好壞的結果還是要自己承擔。自己的課題還是得要靠自己來完成，畢竟人生是自己的。
文：陶玉銘｜培訓講師
所有煩惱，都是人際關係的煩惱——阿爾弗雷德・阿德勒（Alfred Adler）
多數人煩惱的源頭，多半是因為放了太多關注在他人身上，包含承受（或擔心）他人情緒、過分在意他人感受、把自己的期望加諸在他人身上等等，想要排除這些煩惱進而化解人際紛爭，實踐「課題分離」是一個很好的選擇。
什麼是課題分離？
「課題分離」這個概念自幾年前《被討厭的勇氣》這本書爆紅之後，逐漸廣為人知，這本書的內容是以一位年輕人與一位哲學家的對話所組成，透過問答的方式由哲學家逐漸釐清年輕人的疑問，而文中影射的哲學家，正是個體心理學派的學者——阿爾弗雷德・阿德勒。
因為這個決定而帶來的結果，最後會由誰來承受，就是誰的課題。——摘自《被討厭的勇氣》
所有的事情都可以區分為為「自己的課題」與「他人的課題」，如果這個決定的結果需要自己承受，那麼就是自己的課題，如果是對方（或他人）必須承受，那就是他人的問題。人與人之間很多煩惱或紛爭，多來自於過分干涉他人的課題所致。
所有人際關係中的紛爭，差不多都是因為一腳踩進人家的課題裡，或是自己的課題遭到干涉所引起的。——摘自《被討厭的勇氣》。
以下借用三種人際間最常見的煩惱或紛爭個案，來說明「課題分離」的運用技巧。
我們沒有必要去滿足別人的期望
- 個案一
小芳（化名）是個努力認真工作的年輕人，但回到家裡媽媽不但不認同她的工作選擇，甚至會透過冷嘲熱諷或貶抑的方式意圖控制她的人生，稍不順意的就採取情緒勒索的方式逼她就範。雖然很想搬出去，但思及萬一真的行動，媽媽採取激烈的手段（例如大吵大鬧甚至自殺）該怎麼辦？每天過著這樣的生活真的很煎熬......
在這個個案裡，媽媽希望透過霸凌或情緒勒索的方式來控制小芳的人生，以「課題分離」的概念來說，很明顯地就是母親踩進了小芳名為職涯（甚至人生）的課題。這時候「情緒」、「控制慾」本身是母親的課題，而小芳的課題是「職涯」以及「面對母親情緒可以如何反應」的選擇。
課體分離的概念並不是要小芳不理會她的母親，或是乾脆搬出去不管她，而是透過課題的劃分，在遭遇情緒勒索時可以冷靜以對（因為那是母親的課題），同時理解職涯與自己想要採取什麼樣的反應是可以由自己去決定的，從而產生底氣、不再受母親情緒或語言的影響、劃出一個健康的界線。
別人也沒有義務為了滿足你的期望而活
- 個案二
徐媽媽（化名）近期屢屢向我抱怨，孩子整天打電動、都不認真讀書，為了讓孩子認真向學，她幾乎每天都盯著孩子寫功課，搞得自己很累且與孩子的關係很僵......
這就是標準干涉他人課題的例子，徐媽媽最常對孩子講的口頭禪是：「我是為你好」，但孩子真的這樣認為嗎？「快去用功唸書」，孩子是被逼著唸書的，這樣的環境下他會愛讀書嗎？
有些家長除了唸書這件事之外，同時也意圖干預孩子的其他課題，科系、工作、結婚對象，到最後落得被埋怨的下場，很多煩惱與家庭紛爭不都是這樣來的？
孩子的課題就該由他們自己去執行。當然，阿德勒並不鼓勵放任主義（意味著不知道也不想知道孩子在做什麼），父母的課題在於「營造良好的讀書環境、告知用功唸書對孩子的好處，並讓孩子知道，如果他想要唸書，你會隨時提供他良好的資源」，至於「用功讀書」則是孩子的課題，只能由他自己去做。
我們只能把馬牽到水邊，卻不能強迫他喝水 —摘自《被討厭的勇氣》
過別人要的人生最輕鬆，但誰可以為你的人生負責？
- 個案三
小張（化名）從小就不喜歡被別人指指點點說閒話，所以一路扮演媽媽眼裡的乖寶寶，不僅遵照母親的期待唸指定的科系、到母親的公司上班、最後透過母親的推薦幸運做到某公司的部門主管，但對於部屬的詢問卻完全沒有主見，最近還可能會面臨資遣的命運，但現在媽媽不在了、不知道下一步該怎麼辦，最近開口閉口都在說是媽媽誤了他......
有些人老是在尋求別人的認同、在意別人的看法或評價，甚至把課題的選擇權交給別人、人家說怎麼做就怎麼做，但人生過了就無法重來，好壞的結果還是要自己承擔。自己的課題還是得要靠自己來完成，畢竟人生是自己的。
不要介入別人的課題，也不要讓任何人介入你的。別人要對你的選擇做出什麼樣的評論，這是別人的課題，你是無法干預的——摘自《被討厭的勇氣》
阿德勒的「課題分離」並不是教我們成為冷漠的人，而是在自己與他人之間畫出一道健康的心理界線，在為自己的行為負責的同時不需要自尋煩惱、做出違背心意的選擇；在與他人互動時也不需要干涉別人的課題，進而能夠產生更多的尊重與信任的互動關係，如此一來自然能達到釋放煩惱、化解人際紛爭效果。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：您有「被討厭的勇氣」嗎？｜分享釋放煩惱、化解人際紛爭的技巧
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。