過度在意他人導致負面情緒怎麼辦？《被討厭的勇氣》提出的「課題分離」是好解方

文：陶玉銘｜培訓講師

所有煩惱，都是人際關係的煩惱——阿爾弗雷德・阿德勒（Alfred Adler）

多數人煩惱的源頭，多半是因為放了太多關注在他人身上，包含承受（或擔心）他人情緒、過分在意他人感受、把自己的期望加諸在他人身上等等，想要排除這些煩惱進而化解人際紛爭，實踐「課題分離」是一個很好的選擇。

什麼是課題分離？

「課題分離」這個概念自幾年前《被討厭的勇氣》這本書爆紅之後，逐漸廣為人知，這本書的內容是以一位年輕人與一位哲學家的對話所組成，透過問答的方式由哲學家逐漸釐清年輕人的疑問，而文中影射的哲學家，正是個體心理學派的學者——阿爾弗雷德・阿德勒。

因為這個決定而帶來的結果，最後會由誰來承受，就是誰的課題。——摘自《被討厭的勇氣》

所有的事情都可以區分為為「自己的課題」與「他人的課題」，如果這個決定的結果需要自己承受，那麼就是自己的課題，如果是對方（或他人）必須承受，那就是他人的問題。人與人之間很多煩惱或紛爭，多來自於過分干涉他人的課題所致。

所有人際關係中的紛爭，差不多都是因為一腳踩進人家的課題裡，或是自己的課題遭到干涉所引起的。——摘自《被討厭的勇氣》。

以下借用三種人際間最常見的煩惱或紛爭個案，來說明「課題分離」的運用技巧。

我們沒有必要去滿足別人的期望

個案一

小芳（化名）是個努力認真工作的年輕人，但回到家裡媽媽不但不認同她的工作選擇，甚至會透過冷嘲熱諷或貶抑的方式意圖控制她的人生，稍不順意的就採取情緒勒索的方式逼她就範。雖然很想搬出去，但思及萬一真的行動，媽媽採取激烈的手段（例如大吵大鬧甚至自殺）該怎麼辦？每天過著這樣的生活真的很煎熬......

在這個個案裡，媽媽希望透過霸凌或情緒勒索的方式來控制小芳的人生，以「課題分離」的概念來說，很明顯地就是母親踩進了小芳名為職涯（甚至人生）的課題。這時候「情緒」、「控制慾」本身是母親的課題，而小芳的課題是「職涯」以及「面對母親情緒可以如何反應」的選擇。

課體分離的概念並不是要小芳不理會她的母親，或是乾脆搬出去不管她，而是透過課題的劃分，在遭遇情緒勒索時可以冷靜以對（因為那是母親的課題），同時理解職涯與自己想要採取什麼樣的反應是可以由自己去決定的，從而產生底氣、不再受母親情緒或語言的影響、劃出一個健康的界線。

別人也沒有義務為了滿足你的期望而活

個案二

徐媽媽（化名）近期屢屢向我抱怨，孩子整天打電動、都不認真讀書，為了讓孩子認真向學，她幾乎每天都盯著孩子寫功課，搞得自己很累且與孩子的關係很僵......

這就是標準干涉他人課題的例子，徐媽媽最常對孩子講的口頭禪是：「我是為你好」，但孩子真的這樣認為嗎？「快去用功唸書」，孩子是被逼著唸書的，這樣的環境下他會愛讀書嗎？

有些家長除了唸書這件事之外，同時也意圖干預孩子的其他課題，科系、工作、結婚對象，到最後落得被埋怨的下場，很多煩惱與家庭紛爭不都是這樣來的？

孩子的課題就該由他們自己去執行。當然，阿德勒並不鼓勵放任主義（意味著不知道也不想知道孩子在做什麼），父母的課題在於「營造良好的讀書環境、告知用功唸書對孩子的好處，並讓孩子知道，如果他想要唸書，你會隨時提供他良好的資源」，至於「用功讀書」則是孩子的課題，只能由他自己去做。

我們只能把馬牽到水邊，卻不能強迫他喝水 —摘自《被討厭的勇氣》

過別人要的人生最輕鬆，但誰可以為你的人生負責？

個案三

小張（化名）從小就不喜歡被別人指指點點說閒話，所以一路扮演媽媽眼裡的乖寶寶，不僅遵照母親的期待唸指定的科系、到母親的公司上班、最後透過母親的推薦幸運做到某公司的部門主管，但對於部屬的詢問卻完全沒有主見，最近還可能會面臨資遣的命運，但現在媽媽不在了、不知道下一步該怎麼辦，最近開口閉口都在說是媽媽誤了他......

有些人老是在尋求別人的認同、在意別人的看法或評價，甚至把課題的選擇權交給別人、人家說怎麼做就怎麼做，但人生過了就無法重來，好壞的結果還是要自己承擔。自己的課題還是得要靠自己來完成，畢竟人生是自己的。

不要介入別人的課題，也不要讓任何人介入你的。別人要對你的選擇做出什麼樣的評論，這是別人的課題，你是無法干預的——摘自《被討厭的勇氣》

阿德勒的「課題分離」並不是教我們成為冷漠的人，而是在自己與他人之間畫出一道健康的心理界線，在為自己的行為負責的同時不需要自尋煩惱、做出違背心意的選擇；在與他人互動時也不需要干涉別人的課題，進而能夠產生更多的尊重與信任的互動關係，如此一來自然能達到釋放煩惱、化解人際紛爭效果。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：您有「被討厭的勇氣」嗎？｜分享釋放煩惱、化解人際紛爭的技巧

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九