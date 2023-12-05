中選會公告正副總統候選人財產申報資料，吳欣盈身家曝光：存款250萬、股票3600萬、價值800萬藍寶石
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中選會今天公告正副總統參選人財產申報資料，賴清德背1386萬元房貸、侯友宜存款3958萬元、柯文哲存款2464萬元，皆無負債。此外，新光集團第三代吳欣盈的財產格外引人關注，根據資料，她擁1筆在新北市的土地及1筆在英國的房產、1輛Mini Cooper汽車、存款250萬1687元、有價證券總價額3671萬3090元、1套價值800萬元的藍寶石珠寶、2張保單，另有債務992萬3292元。
中選會：3組候選人皆查無外國籍，符合資格
（中央社）中選會今（5）天審定通過第16任總統、副總統選舉候選人資格，各組候選人資格都符合總統副總統選舉罷免法規定，查無候選人具有外國國籍；11日將辦理候選人姓名號次抽籤、15日公告候選人名單。
中央選舉委員會透過新聞稿表示，今天舉行委員會議，會中審定通過第16任總統、副總統選舉候選人資格，將在12月11日辦理候選人姓名號次抽籤，並在12月15日公告候選人名單。
中選會指出，第16任總統、副總統選舉，在民國112年11月20日到11月24日受理候選人登記，計有賴清德及蕭美琴、柯文哲及吳欣盈、侯友宜及趙少康等3組，分別聯名向中選會申請總統、副總統候選人登記。
中選會說，總統、副總統候選人資格由中選會審定，審查結果，各組候選人資格都符合總統副總統選舉罷免法規定，查無候選人具有外國國籍、回復中華民國國籍或歸化取得中華民國國籍等不得登記為候選人的情事。
另外，中選會表示，各組候選人依公職人員財產申報法規定申報的財產資料，從審定候選人名單之日起上網公告一年，已公開在中選會網站。
中選會公告正副總統參選人財產申報，吳欣盈身家曝光
（中央社）中選會今天公告總統、副總統參選人財產申報資料，民進黨總統參選人賴清德背1386萬元房貸，國民黨總統參選人侯友宜存款3958萬元、民眾黨總統參選人柯文哲存款2464萬元，皆無負債。
此外，新光集團第三代的民眾黨副總統參選人吳欣盈財產格外引人關注，根據資料，她擁1筆在新北市的土地及1筆在英國的房產、1輛Mini Cooper汽車、存款250萬1687元、有價證券總價額3671萬3090元、1套價值800萬元的藍寶石珠寶、2張保單，另有債務992萬3292元。
中央選舉委員會透過新聞稿表示，今天審定通過第16任總統、副總統選舉候選人資格，賴清德及蕭美琴、柯文哲及吳欣盈、侯友宜及趙少康等3組候選人資格都符合總統副總統選舉罷免法規定，查無候選人具有外國國籍；11日將辦理候選人姓名號次抽籤、15日公告候選人名單。
中選會同時也公告3組總統副總統參選人的財產申報資料。賴清德有位在台南市的1筆土地及1筆建物、1輛Toyota汽車、存款215萬5223元、13筆儲蓄型保單，另有房貸1386萬941元。
民進黨副總統參選人蕭美琴擁有在新北市永和區的1筆土地及7筆建物、1輛Toyota及1輛國瑞汽車、存款1547萬3822元、基金受益憑證總價額273萬4944元、5張保單、房貸169萬2635元。
侯友宜擁在台北市及嘉義縣的2筆土地與3筆建物，存款3958萬1297元、債券403萬8427元、儲蓄型壽險3筆。
國民黨副總統參選人趙少康擁台北市、新北市3筆土地及12筆建物、存款7973萬9572元、股票總價額3342萬420元，另有房貸4710萬元。
柯文哲擁台北市、新竹市、澎湖縣的9筆土地及6筆建物，存款2464萬4212元、基金受益憑證總價額95萬4063元、7筆儲蓄型壽險。
民眾黨副總統參選人吳欣盈擁1筆在新北市的土地及1筆在英國的房產、1輛Mini Cooper汽車、存款250萬1687元、有價證券總價額3671萬3090元、1套價值800萬元的藍寶石珠寶、2張保單，另有債務992萬3292元。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。