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2023/12/05,
政治

中選會公告正副總統候選人財產申報資料，吳欣盈身家曝光：存款250萬、股票3600萬、價值800萬藍寶石

中選會公告正副總統候選人財產申報資料，吳欣盈身家曝光：存款250萬、股票3600萬、價值800萬藍寶石
Photo Credit: 中央社

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中選會今天公告正副總統參選人財產申報資料，賴清德背1386萬元房貸、侯友宜存款3958萬元、柯文哲存款2464萬元，皆無負債。此外，新光集團第三代吳欣盈的財產格外引人關注，根據資料，她擁1筆在新北市的土地及1筆在英國的房產、1輛Mini Cooper汽車、存款250萬1687元、有價證券總價額3671萬3090元、1套價值800萬元的藍寶石珠寶、2張保單，另有債務992萬3292元。

中選會：3組候選人皆查無外國籍，符合資格

（中央社）中選會今（5）天審定通過第16任總統、副總統選舉候選人資格，各組候選人資格都符合總統副總統選舉罷免法規定，查無候選人具有外國國籍；11日將辦理候選人姓名號次抽籤、15日公告候選人名單。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，今天舉行委員會議，會中審定通過第16任總統、副總統選舉候選人資格，將在12月11日辦理候選人姓名號次抽籤，並在12月15日公告候選人名單。

中選會指出，第16任總統、副總統選舉，在民國112年11月20日到11月24日受理候選人登記，計有賴清德及蕭美琴、柯文哲及吳欣盈、侯友宜及趙少康等3組，分別聯名向中選會申請總統、副總統候選人登記。

中選會說，總統、副總統候選人資格由中選會審定，審查結果，各組候選人資格都符合總統副總統選舉罷免法規定，查無候選人具有外國國籍、回復中華民國國籍或歸化取得中華民國國籍等不得登記為候選人的情事。

另外，中選會表示，各組候選人依公職人員財產申報法規定申報的財產資料，從審定候選人名單之日起上網公告一年，已公開在中選會網站。

中選會公告正副總統參選人財產申報，吳欣盈身家曝光

（中央社）中選會今天公告總統、副總統參選人財產申報資料，民進黨總統參選人賴清德背1386萬元房貸，國民黨總統參選人侯友宜存款3958萬元、民眾黨總統參選人柯文哲存款2464萬元，皆無負債。

此外，新光集團第三代的民眾黨副總統參選人吳欣盈財產格外引人關注，根據資料，她擁1筆在新北市的土地及1筆在英國的房產、1輛Mini Cooper汽車、存款250萬1687元、有價證券總價額3671萬3090元、1套價值800萬元的藍寶石珠寶、2張保單，另有債務992萬3292元。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，今天審定通過第16任總統、副總統選舉候選人資格，賴清德及蕭美琴、柯文哲及吳欣盈、侯友宜及趙少康等3組候選人資格都符合總統副總統選舉罷免法規定，查無候選人具有外國國籍；11日將辦理候選人姓名號次抽籤、15日公告候選人名單。

中選會同時也公告3組總統副總統參選人的財產申報資料。賴清德有位在台南市的1筆土地及1筆建物、1輛Toyota汽車、存款215萬5223元、13筆儲蓄型保單，另有房貸1386萬941元。

民進黨副總統參選人蕭美琴擁有在新北市永和區的1筆土地及7筆建物、1輛Toyota及1輛國瑞汽車、存款1547萬3822元、基金受益憑證總價額273萬4944元、5張保單、房貸169萬2635元。

侯友宜擁在台北市及嘉義縣的2筆土地與3筆建物，存款3958萬1297元、債券403萬8427元、儲蓄型壽險3筆。

國民黨副總統參選人趙少康擁台北市、新北市3筆土地及12筆建物、存款7973萬9572元、股票總價額3342萬420元，另有房貸4710萬元。

柯文哲擁台北市、新竹市、澎湖縣的9筆土地及6筆建物，存款2464萬4212元、基金受益憑證總價額95萬4063元、7筆儲蓄型壽險。

民眾黨副總統參選人吳欣盈擁1筆在新北市的土地及1筆在英國的房產、1輛Mini Cooper汽車、存款250萬1687元、有價證券總價額3671萬3090元、1套價值800萬元的藍寶石珠寶、2張保單，另有債務992萬3292元。

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範


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