即便中國沒有崩潰，房地產泡沫的「毒素」仍以其他形式侵蝕經濟
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「資產負債表衰退」論說明日本經濟於1990年代出現停滯，在中國成為熱門話題，這正是其不安徵狀。亦即，此觀點認為：「由於房地產資產價值降低，企業與個人對於消費與投資轉為小心謹慎，此狀況威脅到經濟的成長軌道。」究竟中國經濟目前面臨的問題，是否與日本泡沫經濟破滅時的問題相同？
文：津上俊哉
防止泡沫破滅不一定是好事
1990年代初期，日本為了消除房地產泡沫，施行嚴格的金融政策，卻由於緊縮過度，而招致泡沫破滅。
而中國也出現了史無前例的房地產衰退，起因於中國政府在2020年夏天嚴格實行針對房地產業者的金融政策（所謂的「三條紅線」）。這種過於急促的緊縮政策，導致嚴重的政策型衰退，日本與中國在這一點上看似相似，卻仍存在差異。
在日本，資產價格很明顯地出現下跌。房地產市場經歷了劇烈的價格崩盤，十年間縮水剩下四分之一。許多企業亦相繼陷入無法履行債務與超額債務的困境而陸續倒閉。
相對於此，中國市場目前資產價值的下跌並不明確。根據官方統計資料，房地產價格在前年下跌約10％後，目前已經回升，並未出現明顯的劇烈跌幅。然而，在二、三線的中小城市，尚有大量的待售住宅，而在大城市，高價的房屋案件則難以找到買家。
總而言之，以股市術語來說，這顯示出「沉重賣壓」，持有者無法以自己期望的價格售出，因此感到「價值下跌」而失望沮喪。
另一方面，住宅的需求與新的供給急劇減少。根據2023年7月的住宅統計資訊，與兩年前相比，住宅銷售額下降了46％，而新建住宅的建築面積減少了60％，形勢慘澹。
如此一來，企業可能會面臨籌集資金不易的財務困難而瀕臨倒閉，但在中國則習慣施行一種所謂的「政府隱性擔保」。換言之，重要企業可以在政府的協助之下獲得融資，得以重新安排利息與本金的借貸條件，因此不容易落到破產的地步。
在政府強力干預經濟的護持之下，中國的資產價值下跌並未浮出枱面，企業也未破產，這似乎正在防止泡沫破滅，表面上看起來狀況不錯。然而，若以人體健康作為比喻，這便如同誤食腐爛食物（惡化資產），卻不嘔吐亦不排泄。因此毒素未能排出，反而積累於體內。雖然經濟的泡沫沒有破滅，卻仍以不同形式侵蝕著經濟的健康。
政府、企業與家庭的全體過度投資
中國並非僅在房地產市場產生泡沫。過去十多年以來，企業、政府與家庭這三個主體的債務占GDP之比例（譯註：亦稱「赤字率」＝Debt-to-GDP ratio）全都持續增加。在巨額投資的背後，使用於投資的貸款持續增加。
本文在此檢視中國企業、政府與家庭的債務變化，同時也提供其他國家的歷史情況（泡沫發生與破滅的狀況樣態），以供參考。
如同房地產泡沫，以及因幾乎無人使用而經濟效益低落的基礎設施投資，品質不佳的投資累加增大，導致需要更長的時間來償還債務。其累加速度超過經濟成長，使得債務占GDP的比例持續呈現上升趨勢。然而，此圖表裡的線條從某個時間點開始下降，這是因為泡沫破滅後，進行債務償還與債務減免之故。
在中國，企業不僅在房地產，更在許多不同產業裡過度投資。此外，為了提高每年的經濟成長率，政府鼓勵地方政府主導過度的基礎建設投資。
在家庭方面，毋須贅言地，主要是由於房地產貸款而導致債務增加。整個國家都處於過度投資的狀況之下，投資占每年經濟成長的40％以上。縱使債務如此劇增，中國的泡沫之所以仍未破滅，原因在於政府實施強力的經濟干預，包含防止房地產價格下跌，以及藉由「隱性政府擔保」來防止企業破產。
類似對於「工作表現不佳的員工」仍給予高薪的狀況
如前所述，「即使泡沫沒有破滅，仍以其他形式侵蝕經濟」，具體而言為何？
我們很容易便能理解房地產泡沫的「毒素」為何。由於不合理的高額房貸，包含本金與利息的還款金額，擠壓家庭支出的空間，導致消費減少。目前，房地產業者受到前所未有的經濟衰退所影響，其貸款的債務金額與利息成本自然大幅增加。
企業過度投資的「毒素」始於以貸款進行投資，卻未能產生獲利，僅僅不斷支付利息。如此情況就如同支付高薪給表現不佳的員工，若這樣的員工增加，公司的經營情況將持續惡化。同樣地，從國家整體的角度來看，大量進行缺乏獲利效果的投資，增加債務負擔，導致償還本金與利息的壓力高漲，不可避免地將導致經濟成長下滑。
針對中國經濟每年因過度投資與經濟泡沫而負擔多餘的利息成本，筆者概略推估後示意如下方圖表。
多年以來，中國企業、政府與家庭因低效投資而持續對中國經濟產生成本浪費，即使暫不考慮償還本金，僅考慮利息成本，筆者粗估總計為每年3.8兆元，相當於GDP的3.1％。
中國最大的稅收項目為增值稅（相當於日本消費稅的增值稅），其年度稅收為6兆元，而公共年金支付總額為5兆元，前述利息成本的巨大規模與此兩項數字相比毫不遜色。
在市場機制正常運作的國家，如此不合理的情況發生之前，將會如進行外科手術般，出現泡沫破滅、企業破產與債權削減等情形。但在中國，政府阻止房地產價格下跌，又透過「政府隱性擔保」來防止企業破產，可以說市場機制的淨化作用並未發揮效果。
最近經常聽到「中國經濟日本化」的說法，但從這個角度來看，可以理解到中國與日本之間存在著顯著差異。中國的資產負債表惡化（危機），正以一種在其他國家不會發生的「獨特」方式進行著。
泡沫不破滅反而產生「毒素」
每年生產的GDP（新產生的附加價值）中的3％，以對經濟成長沒有貢獻的低效投資之報酬（授信貸款的等價利息）的形式支付出去，這將帶來兩個重大弊端。
其一是導致不合理的財富轉移。另一是大量資金被浪費在無效投資，降低經濟效率，結果導致經濟成長減緩。
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
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「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
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除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
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