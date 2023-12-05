FBI臥底揭露美國前外交官擔任「古巴間諜」：40年來視美國為敵人、協助古巴蒐集情報
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美國一名退休外交官羅查（Manuel Rocha）40多年來，一直秘密協助古巴蒐集美國情報。美國聯邦調查局（FBI）透過喬裝成古巴情報人員來接觸羅查、搜集其非法擔任外國代理人的證據。美國司法部長表示，這是對美國影響最大、歷時最長的一次外國間諜滲透。
美國聯邦檢察官4日指控，一名美國駐玻利維亞前大使涉嫌擔任古巴間諜長達40多年。檢察官指出，嫌犯多年來從事美洲事務外交工作，並曾任白宮高級職務，以達滲透美國政府之目的。
美國遭古巴政府滲透
檢察官表示，73歲的美國退休外交官羅查（Manuel Rocha）自1981年投入外交工作以來，一直秘密協助古巴蒐集美國情報，而羅查因此被控犯下3項聯邦罪行，包含涉嫌非法擔任外國政府的代理人。
美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）向媒體表示，羅查藉由尋求美國政府內的工作職位，獲取非公開政府資訊，進而影響美國外交政策。賈蘭德指出，「這是對美國政府影響最大、歷時最長的一次外國間諜滲透。」
曾與羅查共事的前外交官菲利（John D. Feeley）表示，此案可能是美國近代史上最嚴重的情報外洩事件之一，因為古巴長期與美國的對手國家存在密切聯繫，包括俄羅斯。目前，美國政府正在確認有哪些機密情報被洩漏。
FBI臥底如何接觸羅查？
2022年，美國聯邦調查局（FBI）探員喬裝成古巴情報人員，三度接觸羅查。檢察官指出，羅查向臥底探員吹噓自己40年來為古巴共產黨從事間諜活動，參與推動革命工作，並經常稱美國為「敵人」。
檢察官指出，羅查十分崇拜古巴革命領袖卡斯楚（Fidel Castro），並且自年輕時就信奉社會主義。不過，羅查告訴臥底探員，古巴情報機構指示他「過正常的生活」，塑造右翼人士的形象以免被懷疑。
羅查還向臥底探員表示，自己曾負責「擊落小型飛機」事件，導致美國與古巴關係急速降溫。這起事件是指1996年美國的反卡斯楚組織「兄弟救援會」（Hermanos al Rescate）因操作2架民用飛機非法進入古巴，遭古巴軍方擊落，造成4人死亡。兄弟救援會由流亡美國的古巴人所組成，主要協助古巴人偷渡至美國，推動古巴政治改革。
羅查如何滲透美國政府？
羅查在哥倫比亞出生，成長於紐約市的工人階級家庭。他畢業於耶魯大學，而後取得哈佛大學與喬治城大學碩士學位。他自1981年開始從事外交工作，先後在美國駐多明尼加共和國、義大利以及阿根廷大使館工作。
此外，羅查曾在美國前總統柯林頓（Bill Clinton）和小希（George W. Bush）執政時期，參與拉丁美洲外交事務，包括1994年至1995年擔任白宮最高國家安全及外交事務決策機構國家安全會議（NSC）美洲事務主任，以及2000年至2002年成為駐玻利維亞大使。而玻利維亞大使工作期間，羅查更試圖干預該國總統大選。
2006年至2012年，羅查還擔任美軍南方司令部司令顧問。
聯邦地方法院法官托瑞斯（Edwin Torres）指出，法院預計於6日下午1點舉行拘留聽證會。一名檢察官表示，檢察官目前仍在進行調查，很快就會向大陪審團提出更多證據，羅查可能還會面臨更嚴重的罪行指控。
新聞來源
- Former US ambassador to Bolivia charged with being a covert agent of Cuba’s government（CNN）
- Retired U.S. Diplomat Accused of Working as a Secret Agent for Cuba（The New York Times）
延伸閱讀
- 《路透社》記者直擊：古巴的秘密軍事基地是中國的監聽站嗎？
- COVID疫情助攻：FBI證實北韓派遣IT工程師到美國工作「詐領」薪水，資助北韓飛彈計畫
- 中國非法移民激增：美參議員擔憂間諜活動，致函國土安全部長
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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