FBI臥底揭露美國前外交官擔任「古巴間諜」：40年來視美國為敵人、協助古巴蒐集情報

美國聯邦檢察官4日指控，一名美國駐玻利維亞前大使涉嫌擔任古巴間諜長達40多年。檢察官指出，嫌犯多年來從事美洲事務外交工作，並曾任白宮高級職務，以達滲透美國政府之目的。

美國遭古巴政府滲透

檢察官表示，73歲的美國退休外交官羅查（Manuel Rocha）自1981年投入外交工作以來，一直秘密協助古巴蒐集美國情報，而羅查因此被控犯下3項聯邦罪行，包含涉嫌非法擔任外國政府的代理人。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）向媒體表示，羅查藉由尋求美國政府內的工作職位，獲取非公開政府資訊，進而影響美國外交政策。賈蘭德指出，「這是對美國政府影響最大、歷時最長的一次外國間諜滲透。」

曾與羅查共事的前外交官菲利（John D. Feeley）表示，此案可能是美國近代史上最嚴重的情報外洩事件之一，因為古巴長期與美國的對手國家存在密切聯繫，包括俄羅斯。目前，美國政府正在確認有哪些機密情報被洩漏。

FBI臥底如何接觸羅查？

2022年，美國聯邦調查局（FBI）探員喬裝成古巴情報人員，三度接觸羅查。檢察官指出，羅查向臥底探員吹噓自己40年來為古巴共產黨從事間諜活動，參與推動革命工作，並經常稱美國為「敵人」。

檢察官指出，羅查十分崇拜古巴革命領袖卡斯楚（Fidel Castro），並且自年輕時就信奉社會主義。不過，羅查告訴臥底探員，古巴情報機構指示他「過正常的生活」，塑造右翼人士的形象以免被懷疑。

羅查還向臥底探員表示，自己曾負責「擊落小型飛機」事件，導致美國與古巴關係急速降溫。這起事件是指1996年美國的反卡斯楚組織「兄弟救援會」（Hermanos al Rescate）因操作2架民用飛機非法進入古巴，遭古巴軍方擊落，造成4人死亡。兄弟救援會由流亡美國的古巴人所組成，主要協助古巴人偷渡至美國，推動古巴政治改革。

羅查如何滲透美國政府？

羅查在哥倫比亞出生，成長於紐約市的工人階級家庭。他畢業於耶魯大學，而後取得哈佛大學與喬治城大學碩士學位。他自1981年開始從事外交工作，先後在美國駐多明尼加共和國、義大利以及阿根廷大使館工作。

此外，羅查曾在美國前總統柯林頓（Bill Clinton）和小希（George W. Bush）執政時期，參與拉丁美洲外交事務，包括1994年至1995年擔任白宮最高國家安全及外交事務決策機構國家安全會議（NSC）美洲事務主任，以及2000年至2002年成為駐玻利維亞大使。而玻利維亞大使工作期間，羅查更試圖干預該國總統大選。

2006年至2012年，羅查還擔任美軍南方司令部司令顧問。

聯邦地方法院法官托瑞斯（Edwin Torres）指出，法院預計於6日下午1點舉行拘留聽證會。一名檢察官表示，檢察官目前仍在進行調查，很快就會向大陪審團提出更多證據，羅查可能還會面臨更嚴重的罪行指控。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範