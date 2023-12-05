開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/05,
美加

FBI臥底揭露美國前外交官擔任「古巴間諜」：40年來視美國為敵人、協助古巴蒐集情報

FBI臥底揭露美國前外交官擔任「古巴間諜」：40年來視美國為敵人、協助古巴蒐集情報
美國司法部長賈蘭德（圖）宣布，美國退休外交官羅查涉嫌從事間諜活動｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國一名退休外交官羅查（Manuel Rocha）40多年來，一直秘密協助古巴蒐集美國情報。美國聯邦調查局（FBI）透過喬裝成古巴情報人員來接觸羅查、搜集其非法擔任外國代理人的證據。美國司法部長表示，這是對美國影響最大、歷時最長的一次外國間諜滲透。

美國聯邦檢察官4日指控，一名美國駐玻利維亞前大使涉嫌擔任古巴間諜長達40多年。檢察官指出，嫌犯多年來從事美洲事務外交工作，並曾任白宮高級職務，以達滲透美國政府之目的。

美國遭古巴政府滲透

檢察官表示，73歲的美國退休外交官羅查（Manuel Rocha）自1981年投入外交工作以來，一直秘密協助古巴蒐集美國情報，而羅查因此被控犯下3項聯邦罪行，包含涉嫌非法擔任外國政府的代理人。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）向媒體表示，羅查藉由尋求美國政府內的工作職位，獲取非公開政府資訊，進而影響美國外交政策。賈蘭德指出，「這是對美國政府影響最大、歷時最長的一次外國間諜滲透。」

曾與羅查共事的前外交官菲利（John D. Feeley）表示，此案可能是美國近代史上最嚴重的情報外洩事件之一，因為古巴長期與美國的對手國家存在密切聯繫，包括俄羅斯。目前，美國政府正在確認有哪些機密情報被洩漏。

FBI臥底如何接觸羅查？

2022年，美國聯邦調查局（FBI）探員喬裝成古巴情報人員，三度接觸羅查。檢察官指出，羅查向臥底探員吹噓自己40年來為古巴共產黨從事間諜活動，參與推動革命工作，並經常稱美國為「敵人」。

檢察官指出，羅查十分崇拜古巴革命領袖卡斯楚（Fidel Castro），並且自年輕時就信奉社會主義。不過，羅查告訴臥底探員，古巴情報機構指示他「過正常的生活」，塑造右翼人士的形象以免被懷疑。

羅查還向臥底探員表示，自己曾負責「擊落小型飛機」事件，導致美國與古巴關係急速降溫。這起事件是指1996年美國的反卡斯楚組織「兄弟救援會」（Hermanos al Rescate）因操作2架民用飛機非法進入古巴，遭古巴軍方擊落，造成4人死亡。兄弟救援會由流亡美國的古巴人所組成，主要協助古巴人偷渡至美國，推動古巴政治改革。

羅查如何滲透美國政府？

羅查在哥倫比亞出生，成長於紐約市的工人階級家庭。他畢業於耶魯大學，而後取得哈佛大學與喬治城大學碩士學位。他自1981年開始從事外交工作，先後在美國駐多明尼加共和國、義大利以及阿根廷大使館工作。

此外，羅查曾在美國前總統柯林頓（Bill Clinton）和小希（George W. Bush）執政時期，參與拉丁美洲外交事務，包括1994年至1995年擔任白宮最高國家安全及外交事務決策機構國家安全會議（NSC）美洲事務主任，以及2000年至2002年成為駐玻利維亞大使。而玻利維亞大使工作期間，羅查更試圖干預該國總統大選。

2006年至2012年，羅查還擔任美軍南方司令部司令顧問。

聯邦地方法院法官托瑞斯（Edwin Torres）指出，法院預計於6日下午1點舉行拘留聽證會。一名檢察官表示，檢察官目前仍在進行調查，很快就會向大陪審團提出更多證據，羅查可能還會面臨更嚴重的罪行指控。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。