「不是檔認真的展覽！」倫敦Tate Modern近年少數評價兩極的策展竟跟台灣有關？
我們想讓你知道的是
看完名作密度極高、大量選入近代超人氣藝術家之作的「Capturing the Moment」實屬過癮，卻依舊掩藏不住重度依賴單一借展來源的硬傷，以及圍繞著國巨基金會藏品而拼湊出的薄弱策展立論，缺乏對繪畫與攝影之間微妙關係的深入討論，給人「撿到籃子裡的都是菜」之感。
2023年初夏，倫敦的美術館愛好者口中談論的都是這檔展於倫敦泰特現代館（Tate Modern）的年度大展《Capturing the Moment: A Journey Through Painting and Photography》（捕捉此刻：繪畫與攝影之旅，暫譯）。
這個展覽旨在探討攝影與繪畫兩者如何在藝術史上相互影響，選入了包含Francis Bacon、David Hockney、Pablo Picasso、Gerhard Richter、Andy Warhol、George Condo、Peter Doig、Marlene Dumas、Lucian Freud、Jeff Wall與杉本博司等近代超人氣藝術家，陣容堪稱夢幻。
從立體派、抽象表現主義、照相寫實主義與普普藝術與攝影，一件又一件重磅作品宛如一部活生生的現代藝術史，市場總值更突破數十億美金，令人咋舌。
展覽論述這樣概括此展：
透過一系列挑選出的現代和當代藝術品，《捕捉此刻》探索畫筆和鏡頭之間的關係，以及藝術家如何透過繪畫和攝影來捕捉轉瞬間的頃刻。
繪畫與攝影的相愛相殺不泛在藝術史上的各種討論與著述，筆者認為是十分好發揮的策展命題，抱著期待策展將大量著墨於攝影與繪畫之間的競合關係，以及各自在藝術領域中的流變。
但繼續細看館方選出的作品清單，除了少量展品來自Tate內部館藏，其餘大部分展品都商借自同一藏家：來自台灣的陳泰銘（Pierre Chen）與他的「國巨基金會」（YAGEO Foundation）。
陳泰銘與國巨企業何許人也？
靠製造半導體被動元件起家的國巨是全球科技產業鍊極為重要的角色，董事長陳泰銘本人具有強烈的藝術品收藏野心，一手創立的「國巨基金會」以推廣藝術典藏與教育為目標，大量聚焦收藏近代藝術經典之作，亦常態性地借予全球知名美術館和文化機構作展覽之用。
也許有些人看到此處，眉頭已經皺起，Tate Modern有辦法在大量倚重單一藏家來源的同時維持其選品與策展的獨立性嗎？讓我們走進展場親自看看。
展覽主牆以著有《論攝影》（On Photography）的美國作家、蘇珊・桑塔格（Susan Sontag）的文字為展覽定錨：
畫家負責創造，而攝影師負責揭露
八個展間各搭配一道子題，從「Painting in the Time of Photography」、「Tensions」，到「Photography as Painting」與「Convergence」等，試圖將繪畫與攝影分別定錨於藝術史的座標系譜中，並檢視兩者在藝術史中的競合關係。
第一展間內，看到了來自Alice Neel畫筆下流連紐約街頭的波多黎各幼童、Francis Bacon的尖叫教皇，Lucian Freud極具生命張力的自畫像、畢卡索的立體派多視角人像，以及Dorothea Lange在加州Nipomo碗豆種植營區拍下那張不朽的「Migrant Mother」黑白攝影，組成了第一展間「Painting in the Time of Photography」。
獲得個人獨立展間的日本觀念攝影師杉本博司（Hiroshi Sugimoto）以長曝光的劇場和壯闊的海洋攝影對肉眼所見的表象與時間孵育出的虛像進行了沈思。隔壁的Andreas Gursky以若干張小圖合成出巨幅大樓的全景側拍圖，探討後製的人為介入如何影響了圖像的生產。
走入第六展間「Capturing History」，若干張甫在近年國際拍賣市場標得天價的德國巨匠李希特（Gerhard Ritchter）巨幅繪畫例如「Aunt Marianne」與「Candle」一字排開，出生戰時德國的他筆刷下的世界猶如當時飽受蹂躪的歐洲大地，濃稠又模糊。
自家族相簿與兒時刊物轉譯至畫布上的人像與輪廓隨著記憶的消融，也逐漸無法乾淨聚焦。
來到第七展間「Convergence」，驚人的作品數量，討論現當代繪畫如何在20世紀起逐漸掙脫原始參考圖像的枷鎖、並與攝影匯流成一股新的藝術體裁。
藝術家在參考影像作畫的同時卻也不再一味對影像進行再現，而更多的帶入個人情感與思考痕跡。原始影像的「靈光」（Aurora）不在凌駕於繪畫試圖達成的「再現」（Representation）上。
Andy Worhol的負片版畫自畫像、Peter Doig浸泡在濃臭艷綠中的詭異獨木舟、Michael Armitage在非洲大陸上奔跑的詭異人形、Marlene Dumas蒼白的人體關於死亡與性的辯論，David Hockney沐浴在洛杉磯晴空萬里的私人別墅泳池內，在國際拍賣市場後屢屢打破金額紀錄的名畫輪番上陣。
看完名作密度極高、大量選入近代超人氣藝術家之作的「Capturing the Moment」實屬過癮，卻依舊掩藏不住重度依賴單一借展來源的硬傷，以及圍繞著國巨基金會藏品而拼湊出的薄弱策展立論，缺乏對繪畫與攝影之間微妙關係的深入討論，給人「撿到籃子裡的都是菜」之感。
粗糙簡化的口號式引用，與懸而未決的開放式提問不時出現在展牆上，例如以簡單的兩句話「當攝影師努力鑽研相機的機械原理時，畫家則潛心研究畫布的表面和油漆的紋理。」去定義某一時期的作品，許多未被成熟發展的論點就此打住，十分可惜。
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。