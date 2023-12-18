開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/18,
環境

南台灣空污比北部嚴重？汽機車排放量遠大於電廠？從科學數據看PM2.5與酸雨污染現況

南台灣空污比北部嚴重？汽機車排放量遠大於電廠？從科學數據看PM2.5與酸雨污染現況
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

觀察臺灣各個空氣品質區PM2.5年均濃度變化，可見PM2.5濃度由北往南遞增，以北部、竹苗空品較佳，而高屏地區PM2.5濃度最高。區域性的空品差異其實來自於氣象條件的影響，進入秋、冬季節，受大陸冷高壓天氣系統影響，臺灣及周圍區域盛行風場為東北季風，造成境外大氣污染物的長程傳送並帶入臺灣。

文：曾偉迪（中央大學大氣科學系博士生）、鄭芳怡（中央大學大氣科學系教授）、林能暉（中央大學大氣科學系特聘教授）

  • 台灣各地區的PM2.5濃度會依氣象條件和境外傳送而異，雖然近五年整體有下降趨勢，但南部的每日濃度仍頻繁超標。
  • 空氣污染與酸雨關係密切，當空氣污染物的酸性物質濃度愈高，雨水酸化的程度也就愈強，將進一步影響人類及環境。
  • 雖然台灣目前的現行方法能有效控制污染物排放，使台北雨水pH值逐年上升，但仍需要持續監測、保持。

科技與工業的蓬勃發展為人們帶來便利生活，但也造成環境污染與廢棄物增加。當工業、汽機車等排放的廢氣進入大氣，便會產生空氣品質惡化的問題。近年來細懸浮微粒（PM2.5）污染對空氣品質、能見度和健康皆產生嚴重危害，也引發民眾的高度關注。PM2.5指的是懸浮於空氣中的粒狀顆粒物，粒徑小於或等於2.5微米（μm），這類粒徑較小的懸浮微粒被人體吸入後，無法經由鼻腔清除，反而會由氣管、支氣管經肺泡吸收進入人體內部。近年許多病理學研究已證實PM2.5對於人體健康造成嚴重影響，包括支氣管炎、氣喘、心血管疾病、肺癌等，且無論長期或短期暴露在這類小粒徑的空氣污染環境之下，皆會提高呼吸道疾病及死亡的風險。

台灣PM2.5的時空變化

觀察台灣各個空氣品質區〔註1〕PM2.5年均濃度變化（圖一），可見PM2.5濃度由北往南遞增，以北部、竹苗空品較佳，而高屏地區PM2.5濃度最高。區域性的空品差異其實來自於氣象條件的影響，夏天盛行的風場為南風加上對流旺盛，因此近地表排放的污染物容易被帶到高層或帶離污染源區，空氣品質也較為良好。進入秋、冬季節，受大陸冷高壓天氣系統影響，台灣及周圍區域盛行風場為東北季風，造成境外大氣污染物的長程傳送並帶入台灣；此外，中南部地區因位於背風區域，綜觀風場受山脈阻擋，造成風速微弱，而氣流過山的沉降作用、冬天地表容易形成逆溫層〔註2〕，這些條件都不利於污染物的擴散，造成局部地區污染物容易累積。每年10月至隔年3月為空氣品質較差的季節，正是由於同時受到境外傳送及本地排放的影響。

PM2_5年均濃度
圖片來源：科學月刊
圖一、2010～2022年期間，台灣各空品區PM2.5年均濃度變化。

不過，從時間尺度上看PM2.5濃度變化，2010～2022年各空品區皆有相當顯著的下降。由於近年來政府積極推動污染物的排放減量作為，使得PM2.5前驅物質，例如硫氧化物、氮氧化物及有機 揮發物質皆有顯著下降，其中又以硫氧化物的改善最為明顯。硫氧化物的改善原因來自於燃料用油含硫量的嚴加管制、中小型燃煤鍋爐改燃氣鍋爐、燃煤火力發電量占比逐年降低，以及空品不良季節期間降低減煤機組發電，改以燃氣機組補足發電。整體而言，透過多管齊下的減量管制作為，包含上述火力發電廠及重工業的污染排放減量、大型排放污染源防制設備的效率提升、營建裸露地及車行揚塵的排放改善等，皆能有效降低PM2.5年均濃度值。

PM2.5超標事件

儘管PM2.5濃度呈現逐年下降趨勢，然而各空品區仍時有超標事件發生。觀察近五年（2018～2023年）空污季節（每年10月至隔年3月）期間，各空品區PM2.5日均濃度超標（＞35μg/m3 ）天數（圖二），發現在北部、竹苗及中部近兩年已下降至10天以內，但在空品最差的雲嘉南和高屏地區，空污季節期間PM2.5超標問題仍然頻繁發生（＞30天），而這些PM2.5超標事件通常伴隨弱風與非常穩定的大氣條件。這也顯示氣象擴散條件轉差時，現階段的減量作為仍無法避免高污染事件日的發生，也因此需要更積極的減排措施，進一步降低空品不良日的發生。

地科重繪圖_圖二
圖片來源：科學月刊
圖二、2018～2023年每年10月至隔年3月空污季節期間，台灣西半部各空品區內超過1/4的空品測站，PM2.5日均濃度超過35μg/m3的天數。

過去大家多把空氣污染來源指向火力發電廠，然而檢視環境部每三年發布一次的台灣空氣污染排放清冊（Taiwan Emission Data System，TEDS），火力發電廠排放的硫氧化物約占全台比重28％、氮氧化物占比約為11％、非甲烷碳氫化合物小於0.01％、粒狀物約為2.5％。再檢視台灣汽機車污染排放，硫氧化物占比小於0.5％、氮氧化物占比51％、非甲烷碳氫化合物占比18％、粒狀物占比約為32％。

由此可知，除了硫氧化物之外，在其他污染物質的排放中，移動污染源（汽機車）的排放量遠大於電廠。若要進一步改善空氣品質，必須重視移動污染源管制與改善措施，且重要性並不亞於電力業的減排措施。

2021年因疫情嚴峻，實施三級警戒，期間市區以及國道車流量銳減，氮氧化物濃度降低，也可見交通污染排放對空氣品質的顯著影響。因此，台灣電力業的減排仍要持續推動，而汽機車污染減量方面，則更需要國家訂定適當的策略，以進一步改善空氣品質。

PM2.5與酸雨的關係

空氣污染與酸雨也有著密不可分的關係。一般來說，自然界大氣中所含的二氧化碳溶解於雨水中，並且達到氣液相平衡後，大自然的雨水酸鹼值（pH值）約為5.6，呈現酸性（pH＜7），也就是雨水本來就是酸性的。但是，在大自然中仍存在其他致酸物質，例如火山爆發所噴出的硫化氫、海洋所釋放出的二甲基硫、高空閃電所導致的氮氧化物（NOx）等，均會使雨水進一步酸化，使得pH值降至5.0左右。

在人為方面，當酸性的空氣污染物被雨水洗刷、沉降至地面時，就會形成酸雨，且空氣污染物中的酸性物質濃度愈高，雨水酸化程度也就愈強。人為排放的致酸污染物主要為二氧化硫（SO2）及氮氧化物，這些污染物排放至大氣經化學反應溶於雨水後，會轉變成硫酸根離子（SO42-）、硝酸根離子（NO3-）等酸性離子，也會使得雨水pH值降低。此外，分析PM2.5的成分後發現，它的成分主要為硫酸鹽、硝酸鹽及銨鹽，其中硫酸鹽和硝酸鹽經雨水刷除後同樣會進一步導致雨水酸化，危害我們生存的環境與生態的破壞。依據國內外研究及台灣環境部的現行定義，當雨水的pH值小於5.0，即為受人為排放影響而造成的「酸雨」。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。