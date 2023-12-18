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2023/12/18,
健康

冬天特別「好睡」原來是錯覺？其實日照短反而更容易失眠

冬天特別「好睡」原來是錯覺？其實日照短反而更容易失眠
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

面對冬季失眠，可透過日常生活來調整，起床的第一件事先打開窗簾，讓陽光照進來，讓自己暴露在光線下可刺激皮質醇，幫助改善情緒讓晚上睡更好，除此之外，許多營養素也與睡眠息息相關！

入秋後感到天氣開始轉涼，早晨起床後忍不住躲回被窩，想繼續賴床？

相信許多人都覺得「冬天特別好睡」，但其實醫師表示，有些族群在冬天反而更容易失眠！其實，冬季易失眠主要元兇是因為日照太短，日照跟體內的褪黑激素息息相關，若日照短，褪黑激素較難轉換為血清素，容易造成情緒不穩定、容易失眠！

失眠個案2-3成有睡眠障礙

面對冬季失眠，可透過日常生活來調整，起床的第一件事先打開窗簾，讓陽光照進來，讓自己暴露在光線下可刺激皮質醇，幫助改善情緒讓晚上睡更好，除此之外，許多營養素也與睡眠息息相關！

由一群具有生物相關背景的專業心理師團隊成立的，團隊具有豐富的諮詢臨床經驗，根據團隊統計，來求診的個案人數中，2成至3成有睡眠障礙，而這些睡眠障礙原因主要有壓力以及時差引起的精神層次、糖尿病以及過敏等疾病引起的生理性問題，以及因賀爾蒙改變引起的焦慮以及煩躁所導致！

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圖片來源：健康醫療網

知名生技團隊研發產品協助找回好眠

為了協助有睡眠障礙的患者能有效攝取協助睡眠的營養素，知名生技團隊進行研發益生菌產品，產品主要包含3大身體所需營養素「鈣、鎂、甘胺酸」，讓民眾輕鬆攝取，協助身體找回好眠！

1、鈣：鈣質可以幫助放鬆神經、穩定情緒，適量補充能避免睡到一半腳抽筋的狀況，平時也可多攝取黑芝麻、小魚乾、黑木耳，或是睡前喝一杯熱牛奶也是能幫助入睡又能補鈣。

2、鎂：能夠幫助降低壓力賀爾蒙，同時也是協助調節褪黑激素的重要角色，日常中可以從南瓜籽、黑巧克力、深綠色蔬菜中來補充攝取。

3、甘胺酸能擴張血管，促進體溫下降，也能在非快速動眼時期讓身體更快進入深沉「慢波睡眠」睡眠狀態；螃蟹、蝦、貝類、烏賊…等海鮮類食物含有大量甘胺酸，晚餐可以適量食用。

除此之外，根據日本研究報告得知，許多憂鬱症患者腸胃道本身狀況也不好，因此有良好的腸胃機能，對於睡眠品質以及情緒也有幫助，藉由調整消化道中的菌叢平衡，維持生理機能正常運作，同時能輔助改善睡眠。透過身體所需的各種營養成份交互作用，才能有效讓身體遠離睡眠問題，還你冬季好眠！

本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：冬天更易失眠？想找回一夜好眠 心理師教你怎麼做！

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：王祖鵬


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