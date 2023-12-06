藍綠白總統候選人聲量比較：「柯盈配」聲量穩居第一，但可能在選戰末期陷入被邊緣化
我們想讓你知道的是
透過數據分析也透露一個端倪：對比藍白合尚未破局前，柯文哲經常作為話題的「領先者」，擅長主動攻擊、發起話題，然而最近一周柯文哲相關熱門話題，幾乎都不是柯文哲陣營主動拋出的攻防或者政策，且包括「蔡壁如競選總部成立」等少數由自己發起的話題，內容也依舊圍繞著藍白合不合......
2024總統選戰「三咖督」情勢底定，民進黨推出賴清德、蕭美琴組成「賴蕭配」，國民黨由侯友宜、趙少康的「侯康配」搭檔競選，至於民眾黨則推出柯文哲、吳欣盈的「柯盈配」參選正副總統。政壇高度關注，近期多家民調顯示，侯友宜支持度在完成候選人登記後呈現上升趨勢，拉近與領先者賴清德的距離，至於柯文哲民調表現並未走揚，外界也好奇，距離投票日僅一個多月，柯文哲是否可能在選戰末期陷入被邊緣化的困境。
藍白合正式破局，藍白雙方都分別赴中選會完成登記，使總統選戰邁入新階段。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集11月27日至12月3日之間，藍綠白「侯康配」、「賴蕭配」、「柯盈配」的網路聲量表現。
結果顯示，藍綠白三方網路聲量差距相當大，民眾黨的「柯盈配」聲量穩居冠軍，總聲量超過49.4萬則，佔整體48.2％，顯示身兼民眾黨主席的柯文哲一舉一動仍是大眾關注的焦點；反觀國民黨的「侯康配」總聲量約30.4萬多則居次，佔整體29.7％；民進黨的「賴蕭配」總聲量僅22.6萬多則，佔整體約22.1％，聲量表現相對低靡，敬陪末座。
實際上，不管藍營或綠營，在調查期間內除了互相攻防外，依舊經常提到柯營的議題，例如民進黨批評侯陣營重啟服貿談判的主張，也會「提醒」柯文哲不要為了選舉犧牲國家利益；趙少康更是直接針對柯文哲的「2億美金換副手」說，嚴詞批評要講就要負責的講到底，「國民黨自己一窮二白，搞成這樣，有什麼兩億美金嗎？」透過網路聲量分析也發現，許多評論談及「柯文哲恐被邊緣化」的狀況，目前尚未發生，柯文哲無疑仍是吸納最多網路聲量的總統參選人。
不過，外界仍好奇，儘管柯文哲被邊緣化的現象目前尚未出現，但未來是否有可能發生？進一步分析「柯盈配」最近一周在媒體露出的話題，結果顯示，相關討論之中，聲量佔比最高的屬於「吳欣盈遭指恐有雙重國籍，但吳欣盈澄清早已放棄」的相關討論，聲量佔比高達15.7％；其次則是關於「台中市長盧秀燕出席民眾黨台中市立委參選人蔡壁如競選總部成立」的討論，佔比14％；而「民調指柯文哲陣營支持度狂降6％墊底」，相關聲量佔比12.3％排名第三。
其他討論度高的話題還有：「柯文哲提出勞動政見」佔比10.5％；「國民黨新北市議員葉元之看板塗銷柯文哲，改手繪趙少康」佔比9.6％；「民調指柯文哲民調大幅下修」佔比9.5％；「吳欣盈的舅舅、前立委許顯榮牽手侯友宜喊凍蒜」佔比7.9％；「柯文哲出席九大工商團體論壇」佔比7.5％；「柯文哲爆料有人出價2億美金，請他當副手」佔比6.5％；「吳欣盈接下副總統辯論戰帖」佔比同樣是6.5％。
透過數據分析也透露一個端倪：對比藍白合尚未破局前，柯文哲經常作為話題的「領先者」，擅長主動攻擊、發起話題，然而最近一周柯文哲相關熱門話題，幾乎都不是柯文哲陣營主動拋出的攻防或者政策，且包括「蔡壁如競選總部成立」等少數由自己發起的話題，內容也依舊圍繞著藍白合不合。
由此可見，不難看出柯文哲團隊在最近這關鍵一周，完全沒有展現出應有的戰力，甚至仍深陷在藍白不合的泥淖中難以自拔，並未發揮「開創新題目」的戰力，例如盧秀燕出席蔡壁如競選總部成立大會，外界討論依舊圍繞著「藍白合」，或如柯文哲與吳欣盈一同出席台灣工商企業聯合會活動，未料許顯榮卻在活動中為同場的侯友宜讚聲、喊出「讓他高票當選」，被媒體解讀「自己人胳膊外彎」，場面相當尷尬。
不僅如此，被稱作「戰狼小姊姊」的發言人陳智菡直到周四還在批評，國民黨有最高層直接去跟柯文哲陣營的潛在副手接觸，似乎不談藍白合議題，就不知道選戰該怎麼打、競選主軸該怎麼抓，更無力盡快整隊、趕快往前走。
全台灣的人都很清楚，「藍白破」早在將近一周前就已經成為定局，柯文哲團隊卻仍在懷念「前任」，始終走不出分手的情緒，還不斷試圖向「恐怖情人」喊話，糾結分手到底是誰造成的。
講再多話也無法改變既成事實，面對選戰只剩40多天就要投票，與其眷戀過去，不如趕緊往前進，畢竟一直做「不會幫自己加分」的事情就是「扣分」，而台灣選民期待看到超越藍綠、政黨輪替的新氣象，倘若柯團隊持續主動或被動地討論藍白議題，而無法盡快讓人民看到白色力量的願景，爭取台灣人民的認同，恐怕才會陷入自己把自己邊緣化的窘境。
本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：最新總統參選人聲量出爐！數據揭柯文哲不解決這問題會被邊緣化
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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