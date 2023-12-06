藍綠白總統候選人聲量比較：「柯盈配」聲量穩居第一，但可能在選戰末期陷入被邊緣化

2024總統選戰「三咖督」情勢底定，民進黨推出賴清德、蕭美琴組成「賴蕭配」，國民黨由侯友宜、趙少康的「侯康配」搭檔競選，至於民眾黨則推出柯文哲、吳欣盈的「柯盈配」參選正副總統。政壇高度關注，近期多家民調顯示，侯友宜支持度在完成候選人登記後呈現上升趨勢，拉近與領先者賴清德的距離，至於柯文哲民調表現並未走揚，外界也好奇，距離投票日僅一個多月，柯文哲是否可能在選戰末期陷入被邊緣化的困境。

藍白合正式破局，藍白雙方都分別赴中選會完成登記，使總統選戰邁入新階段。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集11月27日至12月3日之間，藍綠白「侯康配」、「賴蕭配」、「柯盈配」的網路聲量表現。

結果顯示，藍綠白三方網路聲量差距相當大，民眾黨的「柯盈配」聲量穩居冠軍，總聲量超過49.4萬則，佔整體48.2％，顯示身兼民眾黨主席的柯文哲一舉一動仍是大眾關注的焦點；反觀國民黨的「侯康配」總聲量約30.4萬多則居次，佔整體29.7％；民進黨的「賴蕭配」總聲量僅22.6萬多則，佔整體約22.1％，聲量表現相對低靡，敬陪末座。

實際上，不管藍營或綠營，在調查期間內除了互相攻防外，依舊經常提到柯營的議題，例如民進黨批評侯陣營重啟服貿談判的主張，也會「提醒」柯文哲不要為了選舉犧牲國家利益；趙少康更是直接針對柯文哲的「2億美金換副手」說，嚴詞批評要講就要負責的講到底，「國民黨自己一窮二白，搞成這樣，有什麼兩億美金嗎？」透過網路聲量分析也發現，許多評論談及「柯文哲恐被邊緣化」的狀況，目前尚未發生，柯文哲無疑仍是吸納最多網路聲量的總統參選人。

Photo Credit: TPOC

不過，外界仍好奇，儘管柯文哲被邊緣化的現象目前尚未出現，但未來是否有可能發生？進一步分析「柯盈配」最近一周在媒體露出的話題，結果顯示，相關討論之中，聲量佔比最高的屬於「吳欣盈遭指恐有雙重國籍，但吳欣盈澄清早已放棄」的相關討論，聲量佔比高達15.7％；其次則是關於「台中市長盧秀燕出席民眾黨台中市立委參選人蔡壁如競選總部成立」的討論，佔比14％；而「民調指柯文哲陣營支持度狂降6％墊底」，相關聲量佔比12.3％排名第三。

其他討論度高的話題還有：「柯文哲提出勞動政見」佔比10.5％；「國民黨新北市議員葉元之看板塗銷柯文哲，改手繪趙少康」佔比9.6％；「民調指柯文哲民調大幅下修」佔比9.5％；「吳欣盈的舅舅、前立委許顯榮牽手侯友宜喊凍蒜」佔比7.9％；「柯文哲出席九大工商團體論壇」佔比7.5％；「柯文哲爆料有人出價2億美金，請他當副手」佔比6.5％；「吳欣盈接下副總統辯論戰帖」佔比同樣是6.5％。

透過數據分析也透露一個端倪：對比藍白合尚未破局前，柯文哲經常作為話題的「領先者」，擅長主動攻擊、發起話題，然而最近一周柯文哲相關熱門話題，幾乎都不是柯文哲陣營主動拋出的攻防或者政策，且包括「蔡壁如競選總部成立」等少數由自己發起的話題，內容也依舊圍繞著藍白合不合。

由此可見，不難看出柯文哲團隊在最近這關鍵一周，完全沒有展現出應有的戰力，甚至仍深陷在藍白不合的泥淖中難以自拔，並未發揮「開創新題目」的戰力，例如盧秀燕出席蔡壁如競選總部成立大會，外界討論依舊圍繞著「藍白合」，或如柯文哲與吳欣盈一同出席台灣工商企業聯合會活動，未料許顯榮卻在活動中為同場的侯友宜讚聲、喊出「讓他高票當選」，被媒體解讀「自己人胳膊外彎」，場面相當尷尬。

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不僅如此，被稱作「戰狼小姊姊」的發言人陳智菡直到周四還在批評，國民黨有最高層直接去跟柯文哲陣營的潛在副手接觸，似乎不談藍白合議題，就不知道選戰該怎麼打、競選主軸該怎麼抓，更無力盡快整隊、趕快往前走。

全台灣的人都很清楚，「藍白破」早在將近一周前就已經成為定局，柯文哲團隊卻仍在懷念「前任」，始終走不出分手的情緒，還不斷試圖向「恐怖情人」喊話，糾結分手到底是誰造成的。

講再多話也無法改變既成事實，面對選戰只剩40多天就要投票，與其眷戀過去，不如趕緊往前進，畢竟一直做「不會幫自己加分」的事情就是「扣分」，而台灣選民期待看到超越藍綠、政黨輪替的新氣象，倘若柯團隊持續主動或被動地討論藍白議題，而無法盡快讓人民看到白色力量的願景，爭取台灣人民的認同，恐怕才會陷入自己把自己邊緣化的窘境。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此

原標題：最新總統參選人聲量出爐！數據揭柯文哲不解決這問題會被邊緣化

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航