健保藥便宜好還是貴好？為什麼醫院總不想釋出門診處方箋？
我們想讓你知道的是
在疫情期間普拿疼缺貨時，假設有自我藥療能力的成人到藥局自費購買乙醯胺酚，需自費10顆175元，但若輕症去診所看診領藥只需負擔掛號費100元，但健保卻須支出藥費4.1元、醫師診察費364點、藥事服務費54點，共計約380元。換句話說，健保署雖然表示鼓勵民眾輕症自我藥療，但政策似乎並不鼓勵民眾這麼做。
文：藥師公會全國聯合會
台灣已於1993年成為高齡化社會，2018年轉為高齡社會，依照國發會推估，將於2025年邁入超高齡社會。老年人口占總人口比率將持續提高，預估於2039年突破30%，至2070年將達43.6%。
另以工作年齡人口與老年人口之比觀之，2022年每4.0位工作年齡人口負擔1位老年人口，至2070年將降至每1.1位即須負擔1位老年人口。工作年齡人口相對充沛的人口紅利期間將於2028年結束。工作年齡人口不僅逐年減少，且漸呈高齡化，依中推估結果，45至64歲占工作年齡人口比重預估由2022年之43%，上升至2070年的49%。
超高齡化社會帶來健康、經濟及社會挑戰。長者需面對多重慢性病、藥費、醫療支出上升。健保署應透過提升醫療資源、強化預防保健、推動智慧醫療科技，以及建立全面性的長照體系，以因應人口結構變遷所帶來的壓力。
健保藥便宜好？貴好？
健保藥如果維持在高價，醫療支出會一定程度的提升。
健保署透過藥價調查、合理藥價差比例與藥品費用目標制，對超出預算額度的部分進行藥費管控、砍價。當藥品越競爭激烈，健保越可能透過藥價調整，減少漲保費的壓力。但是不合理的競爭犧牲了什麼？可想而知是藥品的多樣性、藥品的品質。如果藥費過度便宜，不合理的競爭又可能導致供應鏈斷鏈、健保藥品系統失去彈性。
指示藥違法給付問題
《健保法》51條規定，成藥、醫師藥師藥劑生指示藥品不在健保給付範圍，不過透過行政命令給予一個但書，過去公勞保時代核准使用之指示用藥，經醫師處方暫予支付。且健保署依法必須逐步檢討並縮小給付範圍。
疫情期間發現怪現狀，健保署雖然表示鼓勵民眾輕症自我藥療，政策卻並不鼓勵民眾這麼做。當時普拿疼（主成分乙醯胺酚）缺貨，可以緩解打疫苗肌肉疼痛或發燒的狀況，假設有自我藥療能力的成人，到藥局自費購買指示藥乙醯胺酚，需自費10顆175元，不過同時，輕症去診所看診領藥的民眾，需負擔的僅有掛號費100元，健保卻須支出藥費4.1元、醫師診察費364點、藥事服務費54點，共計約380元。
健保的制度設計是社會保險，本來就基於互助與風險分擔之功能，且並非僅維持基本需求，而是負擔生活所需。但在資源有限的情形下，給付範圍應到何種程度?
目前暈車藥、維生素B、鳳梨酵素、人工淚液等藥亦仍然在健保的給付範圍內。對比美國鳳梨酵素只是保健食品、在台灣是處方藥品，藥師公會全聯會不斷倡議指示藥和保健食品不應納入健保給付，現況下醫師維持處方，會導致醫療資源浪費的議題。
健保制度對處方釋出的影響
根據佘健源及陳明楨2019年發表的論文〈我國西醫醫療院所為何不願釋出門診處方箋？一個藥價差的解釋〉，在我國的公、勞保時期，藥價給付採用實報實銷，再加上10%到20%支付藥品利潤。這種制度帶來的問題在於，由於加成給付，醫院有更大的誘因使用昂貴的原廠或進口藥物。
1994年到1996年期間，當局與醫藥界協商，制定了「全民健康保險藥品核價原則」，並於1996年11月開始實施。新制度實施初期，由於健保署統一藥價和市場真實交易價格存在差距，也就是存在俗稱的藥價差，引起社會廣泛批評。
藥價差的存在會對醫療市場產生三種價格的扭曲效果， 造成醫療資源配置效率的損失。
第一，改變原廠藥與學名藥的市場採購相對價格， 使原廠藥在藥品市場的競爭中居於劣勢， 降低藥廠引進或研發新藥的誘因， 因而不利於生技製藥產業的發展與整體國民健康水準的提昇。
第二，藥價差也會改變藥品與其他非藥品醫療服務（例如手術）之間的相對價格， 使藥品支出佔整體醫療支出比重提高， 以及醫院利用藥品賺取利潤以補貼其他醫療服務損失的交叉補貼（以藥補醫）現象。
第三，藥價差改變了不同規模醫院之間藥品採購的相對價格， 使小醫院在市場競爭中居於劣勢， 進而促成台灣醫院日趨大型化的現象；而醫院規模愈大， 獲取藥價差的市場力量愈強， 形成藥價差問題的惡性循環。
醫藥不分業下， 醫院同時擁有門診藥品的處方權和調劑權,，由於醫院向藥廠採購之藥品數量相當龐大，具有和藥廠議價的能力，其在藥品批發市場中扮演著類似專買者的角色。醫院掌握了處方藥的藥品市場大小，廠商為了提高市場佔率，犧牲利潤，即便採購量一樣，甚至較小，醫療院所仍享有較高價差，並非公平市場的概念。
綜整佘健源、陳明楨及龔佩珍等人的相關研究，影響處方釋出的原因，包含醫師的調劑權、醫師對於藥師的不信任、病人權益的考量，以及影響醫師收入等財務因素。藥價差和藥品利益以及健保總額，也會影響醫師的處方釋出，不利分級醫療的推動。
「斷頭、攤扣」，相忍為總額
李伯璋前署長曾在公布2019年醫療院所財務報告後投書，提到「斷頭、攤扣」的問題：「其中許多醫療行為已被執行，卻要醫院吞下已付出的成本，必然引起醫界抱怨。」
健保署鼓勵醫療院所自主管理，卻在人性競爭下衍生出斷頭、攤扣問題，深究其原因，在總額下，因藥費占比逐年成長，壓縮到醫療人員勞務付出的給付占比。
在總額支付制度之下，造成甲乙醫療院所在各自競爭總額的狀況下，會出現以下四種狀況，而囚徒困境會導致甲乙都多做多賠，近幾年浮動點值也都不到一點一元。
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健保總額衍生的囚徒困境
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**健保為總額制度支出固定***
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甲不超量
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甲超量
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乙不超量
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甲乙點值都高
都賺
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甲賺
乙賠
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乙超量
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乙賺
甲賠
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甲乙點值折扣
多做多賠
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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