港人跟德國人訴說殖民過去時
我們想讓你知道的是
跟德國人提起殖民地，他們多會想到剝削、奴役、欺壓、搶掠，是白人欺凌其他膚色和落後地區的行為。德國曾殖民非洲西南和東部，皆武力鎮壓當地人反抗。二十世紀初，德國在德屬西南非洲，就是今天的納米比亞連坐式屠殺幾萬當地人，被視為二十世紀首宗種族滅絕。2015年，德國外交部承認這是種族屠殺。這些黑歷史更加添德國人對殖民主義負面印象。然而港人對殖民主義的感受，跟德國人截然不同。
最近跟兩個年輕人談天，一個來自埃及，另一個是德國人。前者說埃及人仍然很崇拜白人，將白人神化；後者則說這是殖民主義帶來的後果。
「殖民」在德文裡有兩個講法——「Kolonisation」和「Kolonisierung」，前者是英文借詞，來自「colonization」；後者則用德文後綴「-ung」，卻也借自英文「colonize」一字。兩者意思一樣，然而不論用哪字，很多德國人對殖民主義評價都偏負面。
德國人對殖民主義並不熟悉，一大主因是德國在1919年一戰戰敗後已放棄所有殖民地。雖然德意志帝國曾在非洲和亞洲殖民，是英法後殖民帝國面積第三大的國家，然而年代久遠，德國人都沒真實記憶。
再加上德國人對納粹的罪咎感，因而覺得佔領別人領土都是錯誤。跟德國人提起殖民地，他們多會想到剝削、奴役、欺壓、搶掠，是白人欺凌其他膚色和落後地區的行為。德國曾殖民非洲西南和東部，皆武力鎮壓當地人反抗。二十世紀初，德國在德屬西南非洲，就是今天的納米比亞連坐式屠殺幾萬當地人，被視為二十世紀首宗種族滅絕。2015年，德國外交部承認這是種族屠殺。這些黑歷史更加添德國人對殖民主義負面印象。
然而港人對殖民主義的感受，跟德國人截然不同。雖然英國殖民初期都是英國人優先，有歧視華人，但殖民後期為香港帶來九年免費教育、公共房屋、廉政公署、地鐵、綜援制度、失業救濟，並增加勞工福利，將香港建設成世上其中一個最先進的城市。對於內戰後湧來的中國難民，英國人並沒有趕盡殺絕，反而給他們居住的房屋和入學機會。因此，港人印象中的殖民宗主國，與德國人心目中的殖民宗主國形象十分不同。德國人很難想像有亞洲人對殖民地總督有感情甚至存敬意，與德意志帝國年代大開殺戒那些普魯士將領是兩類人。
亞洲人對於殖民主義，總比德國人多很多切身感受。特別是新加坡人、馬來西亞人、香港人和澳門人，特別是後兩者當殖民地不是很久之前的事，不少人仍有第一身記憶，不論是正面還是負面。德國人對殖民主義認識大多都是第二三手資料，兼帶有西方人歉疚感之判斷。
要客觀認識殖民主義，都須了解不同殖民地的歷史。港人跟德國人訴說殖民過去的同時，也可多認識德意志帝國殖民史，了解為何德國人會對殖民主義有這樣的理解。
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）