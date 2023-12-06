港人跟德國人訴說殖民過去時

最近跟兩個年輕人談天，一個來自埃及，另一個是德國人。前者說埃及人仍然很崇拜白人，將白人神化；後者則說這是殖民主義帶來的後果。

「殖民」在德文裡有兩個講法——「Kolonisation」和「Kolonisierung」，前者是英文借詞，來自「colonization」；後者則用德文後綴「-ung」，卻也借自英文「colonize」一字。兩者意思一樣，然而不論用哪字，很多德國人對殖民主義評價都偏負面。

德國人對殖民主義並不熟悉，一大主因是德國在1919年一戰戰敗後已放棄所有殖民地。雖然德意志帝國曾在非洲和亞洲殖民，是英法後殖民帝國面積第三大的國家，然而年代久遠，德國人都沒真實記憶。

再加上德國人對納粹的罪咎感，因而覺得佔領別人領土都是錯誤。跟德國人提起殖民地，他們多會想到剝削、奴役、欺壓、搶掠，是白人欺凌其他膚色和落後地區的行為。德國曾殖民非洲西南和東部，皆武力鎮壓當地人反抗。二十世紀初，德國在德屬西南非洲，就是今天的納米比亞連坐式屠殺幾萬當地人，被視為二十世紀首宗種族滅絕。2015年，德國外交部承認這是種族屠殺。這些黑歷史更加添德國人對殖民主義負面印象。

然而港人對殖民主義的感受，跟德國人截然不同。雖然英國殖民初期都是英國人優先，有歧視華人，但殖民後期為香港帶來九年免費教育、公共房屋、廉政公署、地鐵、綜援制度、失業救濟，並增加勞工福利，將香港建設成世上其中一個最先進的城市。對於內戰後湧來的中國難民，英國人並沒有趕盡殺絕，反而給他們居住的房屋和入學機會。因此，港人印象中的殖民宗主國，與德國人心目中的殖民宗主國形象十分不同。德國人很難想像有亞洲人對殖民地總督有感情甚至存敬意，與德意志帝國年代大開殺戒那些普魯士將領是兩類人。

亞洲人對於殖民主義，總比德國人多很多切身感受。特別是新加坡人、馬來西亞人、香港人和澳門人，特別是後兩者當殖民地不是很久之前的事，不少人仍有第一身記憶，不論是正面還是負面。德國人對殖民主義認識大多都是第二三手資料，兼帶有西方人歉疚感之判斷。

要客觀認識殖民主義，都須了解不同殖民地的歷史。港人跟德國人訴說殖民過去的同時，也可多認識德意志帝國殖民史，了解為何德國人會對殖民主義有這樣的理解。