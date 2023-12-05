KabuK Style CEO 於Meet Taipei 2023登台分享台日兩地市場觀點

KJ 表示：「我們的願景是利用科技的力量重新設計全球旅行，使『旅行』這件事情更加容易、『踏出家門』不再是一件麻煩事。我們進入台灣市場的擴張策略是基於我們在全球擁有超過 2,000 間旅宿業者合作，台灣民眾自加入訂閱會籍起即可前往全球 30 個國家、500 座城市；其中超過 1,000 間來自日本的旅宿是我們的主要優勢。我們的短期目標是創造更便利的日、台及其他地區的旅行體驗，利用我們廣泛的服務範圍來滿足多元化和不斷擴大的全球用戶需求。我們希望促進東亞地區的旅行活動和連結，透過科技『讓旅行成為我們的日常』。」

Photo Credit : KabuK Style 日本新創KabuK Style創辦人兼執行長 KJ （砂田憲治）12月1日於 Meet Taipei 2023台日交流論壇登台分享。

HafH 創新服務 x 豐富日本旅宿資源，三日內超過 700 人加入了解

在後續對談環節，與來自日本的創投 Cool Japan Fund、SMBC 日興證券、台灣新創 KKDay 創辦人、中華開發創新基金總經理一同登台；KJ 進一步說明：「繼韓國市場之後，近期我們開始提供在台灣市場的服務，這是我們全球擴張策略中的一個重要里程碑。我們深刻理解台灣作為日本重要的入境市場（Inbound Market）的龐大潛力。在「Meet Taipei 2023」的參展讓我們得以近距離地向各界展示 HafH 的服務，透過提供繁體中文的顯示頁面讓台灣民眾更能容易使用。我們可以感受到台灣民眾的反應非常熱烈，其中已經有超過 700 名民眾加入了我們在台灣的 LINE 官方帳號了解更多資訊，這也是如我們預期感受到台灣市場的巨大潛力。」

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