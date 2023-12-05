2023玩聚場藝術節——SHOW ME A PLATE！ 表演盛宴打造新「台味」，邀觀眾以多重感官吃 buffet

以「遊戲」與「聚集」為策劃核心的玩聚場藝術節已邁入第六年，今年的策展主軸，源於資深表演藝術策展人藍貝芝十年來「南漂」生活所觀察的現象，聚焦在「土地」、「慢活」、「未來性」等關鍵字，試圖在臺北市區創造充滿人土相親及「台味」的生活情調，包括民俗節慶、環境意識、勞工生活、自我實現等主題，在當代表演藝術團隊的轉化中，成為親近好入口的演出。

在全球化影響下，土地和人的質變成為不可逆的趨勢，種族、階級、性別和年齡的多元，也希望藉由風格迥異的藝術家匯聚得以呈現，其中有非主流文化的藝術實踐和社群，讓我們看見另類的未來性，重新定義什麼是「在地性」。「2023玩聚場藝術節——SHOW ME A PLATE！」，採集土地上生猛能量的人文景觀，以多元及另類未來的藝術生活實踐為食材，用遊戲、舞蹈、劇場、馬戲、音樂、影像及市集等形式烹煮，在年末回顧之際，為觀眾盛滿一大盤的複合式表演藝術把費（buffet）。

本屆重磅音樂節目《南部人來玩》將於戶外草坪舞台演出，邀請來自東南亞的獨立樂團帶來龐克與雷鬼風格曲目，以及舞團演出傳統融合現代風格的舞蹈作品，四組具移工身份的表演者，將共同呈現辛香嗆辣風格的歡快樂舞。

嘉義阮劇團將帶來《子仔樹傳說》，揉合在地元素與臺語音韻之美，講述小女孩與樹相伴成長的溫暖故事，適合闔家觀賞。舞蹈演出邀請擅長結合環境空間即興的「古舞團Ｘ古舞文創」，創造冬日裡的和煦心情。闖劇場由黃懷德領軍，將以互動式演出帶來活力與熱情，為觀眾在歲末時刻掃去累積一整年的沉重氣息。

本次的特殊企畫「日夜聯名演出」，邀請好初早餐與馬戲團隊「合作社 Hoooh」、啤酒土狗與劇場編劇陳有銳跨界合作，從現代人不可或缺的早餐和酒切入，探討人們充滿喜怒愛恨的日常生活。

除了豐富的戶外藝術場景之外，室內演出也充滿亮點，由夜夜生歌聲音工作室結合植物保育主題，設計專屬12歲以下兒童的電音派對空間。野孩子肢體劇場的《紅鶴主廚》以默劇肢體演出，並同時呈現美味料理，在虛構與真實間講述中年演員的心境。測不準工作室則將環保石化議題化為可親的桌上遊戲與展覽，讓玩家扮演其中角色，身歷其境。而與台灣國際女性影展合作的「走走電影」放映系列，精選多部包括親子、性別、自然與生命等主題的電影作品，提出更多元的觀點與觀眾相遇。

位於臺北舊空總園區的臺灣當代文化實驗場（C-LAB），歷年來舉辦各式各樣打開空間的多元藝術展演活動，繼九月舉辦 2023臺灣文博會之後，由玩聚場藝術節接力為民眾創造豐富多姿的藝術場景。延續高互動及遊戲性的策展風格，以親民的表演藝術作品回應當代社會氛圍，邀請各年齡層觀眾前來參與這場年末盛宴！

Photo Credit : 臺灣當代實驗場

相關活動訊息及展演場次表，請見官方網站（https://playarts.clab.org.tw/）及「玩聚場Play Arts」Facebook粉絲專頁。



2023玩聚場藝術節——SHOW ME A PLATE!

▸▸時間｜2023/12/9-10（六、日）

▸▸地點｜臺灣當代文化實驗場

▸▸指導單位｜文化部

▸▸主辦單位｜臺灣當代文化實驗場 C-LAB

本文章內容由「臺灣當代實驗場」提供。