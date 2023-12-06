《金融時報》：德國預算危機打亂補貼計畫，台積電設廠可能取消

（中央社）德國預算危機可能對提供數十億歐元投資補貼計畫造成影響，它在全球半導體產業發揮顯著作用的抱負恐被打亂。知情人士指出，若德國減少補貼承諾，台積電恐須重新協商在德東設廠的條件，「最壞情況是不得不取消計畫」。

英國《金融時報》（Financial Times）報導，德國政府本來已經承諾，將對投資歐洲第一大經濟體德國的外國晶片業者提供龐大的國家支持。英特爾公司（Intel Corp.）投資300億歐元（325億美元）在德國東部馬德堡鎮（Magdeburg）蓋的兩座新廠將獲得99億歐元補助，這是二戰後德國最大外國投資案。

然而，德國聯邦憲法法院上個月一項裁定投下震憾彈，打亂政府明年的支出計畫。憲法法院判決聯邦政府將2021年抗疫預算挪用為「氣候與轉型基金」（Climate and Transformation Fund）違憲，這筆協助轉型低碳經濟的基金規模達600億歐元，導致德國政府運作因預算缺口而陷入危機。

由於其中也包含對半導體業者設廠的補貼，業界憂心德國政府對英特爾和台積電的承諾是否跳票。

英特爾設廠落腳的薩克森－安哈特邦（Saxony-Anhalt）經濟廳長舒爾茲（Sven Schulze）表示：「這對德國作為投資標的形象而言是徹底的災難，因為這凸顯出它不再是個可靠的國家。這會是毀滅性一擊，在戰後歷史上其實沒有前例。」

對英特爾和諸如台積電等其他晶片業者的補貼，本來都該來自這項氣候基金。憲法法院的裁決引發業界一片疑慮，不僅晶片製造商，還包括原本預期會拿到補助的大集團，像是大舉投資碳中和生產轉型的鋼鐵製造商。

成為至關重要晶片製造中心是德國最重要政策之一，卻遭到此一危機擊中要害。相關政策是加強供應鏈、提高經濟韌性並且降低對台灣晶片供應的依賴等歐洲聯盟更廣泛戰略其中一環。尤其在中國和台灣對抗的情況下，依賴台灣會有潛在弱點。

英特爾之外，全球晶圓代工產業龍頭的台積電已經表示，將和荷蘭恩智浦半導體公司（NXP）及德國的博世集團（Bosch）和英飛凌科技公司（Infineon）合作在德東德勒斯登巿（Dresden）投資100億歐元設置晶圓廠，且已得到50億歐元補貼的官方承諾。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上個月在一場會議中表示，他「絕對希望」晶片廠按計畫推動，「對未來、對我們所有人而言，這都是歐洲正在生產半導體的重要信號，尤其是在德國，特別是在德東」。

副總理暨經濟部長哈柏克（Robert Habeck）上週在活動中不諱言，政府恐怕得被迫限縮提供補貼的雄心壯志，「不符合碳中和和經濟安全最嚴格定義的計畫不優先考慮」。

蕭茲、哈柏克和財政部長林德納（Christian Lindner）正就如何解決預算僵局、修訂湊合明年度開支大計而召開危機會議，哈柏克還取消參加聯合國氣候高峰會，以聚焦因應此一危機。

英特爾和台積電都拒絕針對是否擔心補貼生變作出回應。

但是曾經聽取台積電和德國政府溝通相關簡報人士指出，如果德國政府補貼承諾減少，台積電可能得就設廠條件重新協商，包括與德方合資夥伴重新協商。

其中一名消息人士告訴金融時報：「最壞情況是，如果現在起9個月後結果是沒補助，我們將不得不取消這項計畫。」

德國半導體業缺工問題嚴重，不利台積電投資

（中央社）根據德國智庫分析，德國半導體業缺工問題嚴重，恐影響台積電等半導體業者設廠和投產進度。

科隆德國經濟研究所（Institut der deutschen Wirtschaft，簡稱IW）5日發布報告，德國半導體業人力缺口從一年前的6萬2000人增加到8萬2000人，增幅達30%。

其中最缺的是技術工人，缺口逾4萬人；學士和碩士畢業、能從事製程規劃等複雜工作的工程師，人力缺口也達3萬人。

英特爾（Intel）、台積電擬在德國投資大型晶圓廠，德國晶片業者英飛凌（Infineon）也計畫擴廠，報告撰寫人科納－芬斯特（Sabine Köhne-Finster）指出，「愈來愈大的專業人力缺口恐影響設廠和投產進度」。

此外，歐盟推動「歐洲晶片法案」（European Chips Act），準備在2030年前將歐洲晶片市占率從目前的10%翻倍至20%，也相當程度取決於是否有足夠的專業人力。

鑑於半導體從業人員有23%超過55歲，而且以男性為主，為解決缺工問題，報告建議應鼓勵年長的員工晚點退休，並提高女性從業人員比例。

由於本國的技職和大學教育無法培養足夠人才，報告還建議簡化移民和雇用手續，加速行政作業數位化，以吸引各國專業人才。

設廠補貼恐跳票，英特爾對德政府排除障礙有信心

（中央社）儘管德國對半導體業者的設廠補貼有跳票危險，英特爾仍按原計畫設廠，對德國政府排除障礙有信心，負責建廠的業者Exyte也對政府找出財源表示樂觀。

英特爾（Intel）執行副總裁埃斯法里亞尼（Keyvan Esfarjani）表示，英特爾有注意到德國政府的預算問題，不過對排除障礙有信心，仍照原計畫在德國興建晶圓廠。

德國聯邦憲法法院上月15日判決，聯邦政府將抗疫預算挪用為「氣候與轉型基金」（Climate and Transformation Fund）違憲，其中包含對英特爾和台積電的設廠補貼，外界憂心德國政府的承諾是否跳票。