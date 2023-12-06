《金融時報》：德國預算危機打亂補貼計畫，台積電設廠可能取消
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英特爾和台積電都拒絕針對是否擔心補貼生變作出回應。但是曾經聽取台積電和德國政府溝通相關簡報人士指出，如果德國政府補貼承諾減少，台積電可能得就設廠條件重新協商，包括與德方合資夥伴重新協商。其中一名消息人士告訴《金融時報》：「最壞情況是，如果現在起9個月後結果是沒補助，我們將不得不取消這項計畫。」
（中央社）德國預算危機可能對提供數十億歐元投資補貼計畫造成影響，它在全球半導體產業發揮顯著作用的抱負恐被打亂。知情人士指出，若德國減少補貼承諾，台積電恐須重新協商在德東設廠的條件，「最壞情況是不得不取消計畫」。
英國《金融時報》（Financial Times）報導，德國政府本來已經承諾，將對投資歐洲第一大經濟體德國的外國晶片業者提供龐大的國家支持。英特爾公司（Intel Corp.）投資300億歐元（325億美元）在德國東部馬德堡鎮（Magdeburg）蓋的兩座新廠將獲得99億歐元補助，這是二戰後德國最大外國投資案。
然而，德國聯邦憲法法院上個月一項裁定投下震憾彈，打亂政府明年的支出計畫。憲法法院判決聯邦政府將2021年抗疫預算挪用為「氣候與轉型基金」（Climate and Transformation Fund）違憲，這筆協助轉型低碳經濟的基金規模達600億歐元，導致德國政府運作因預算缺口而陷入危機。
由於其中也包含對半導體業者設廠的補貼，業界憂心德國政府對英特爾和台積電的承諾是否跳票。
英特爾設廠落腳的薩克森－安哈特邦（Saxony-Anhalt）經濟廳長舒爾茲（Sven Schulze）表示：「這對德國作為投資標的形象而言是徹底的災難，因為這凸顯出它不再是個可靠的國家。這會是毀滅性一擊，在戰後歷史上其實沒有前例。」
對英特爾和諸如台積電等其他晶片業者的補貼，本來都該來自這項氣候基金。憲法法院的裁決引發業界一片疑慮，不僅晶片製造商，還包括原本預期會拿到補助的大集團，像是大舉投資碳中和生產轉型的鋼鐵製造商。
成為至關重要晶片製造中心是德國最重要政策之一，卻遭到此一危機擊中要害。相關政策是加強供應鏈、提高經濟韌性並且降低對台灣晶片供應的依賴等歐洲聯盟更廣泛戰略其中一環。尤其在中國和台灣對抗的情況下，依賴台灣會有潛在弱點。
英特爾之外，全球晶圓代工產業龍頭的台積電已經表示，將和荷蘭恩智浦半導體公司（NXP）及德國的博世集團（Bosch）和英飛凌科技公司（Infineon）合作在德東德勒斯登巿（Dresden）投資100億歐元設置晶圓廠，且已得到50億歐元補貼的官方承諾。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上個月在一場會議中表示，他「絕對希望」晶片廠按計畫推動，「對未來、對我們所有人而言，這都是歐洲正在生產半導體的重要信號，尤其是在德國，特別是在德東」。
副總理暨經濟部長哈柏克（Robert Habeck）上週在活動中不諱言，政府恐怕得被迫限縮提供補貼的雄心壯志，「不符合碳中和和經濟安全最嚴格定義的計畫不優先考慮」。
蕭茲、哈柏克和財政部長林德納（Christian Lindner）正就如何解決預算僵局、修訂湊合明年度開支大計而召開危機會議，哈柏克還取消參加聯合國氣候高峰會，以聚焦因應此一危機。
英特爾和台積電都拒絕針對是否擔心補貼生變作出回應。
但是曾經聽取台積電和德國政府溝通相關簡報人士指出，如果德國政府補貼承諾減少，台積電可能得就設廠條件重新協商，包括與德方合資夥伴重新協商。
其中一名消息人士告訴金融時報：「最壞情況是，如果現在起9個月後結果是沒補助，我們將不得不取消這項計畫。」
德國半導體業缺工問題嚴重，不利台積電投資
（中央社）根據德國智庫分析，德國半導體業缺工問題嚴重，恐影響台積電等半導體業者設廠和投產進度。
科隆德國經濟研究所（Institut der deutschen Wirtschaft，簡稱IW）5日發布報告，德國半導體業人力缺口從一年前的6萬2000人增加到8萬2000人，增幅達30%。
其中最缺的是技術工人，缺口逾4萬人；學士和碩士畢業、能從事製程規劃等複雜工作的工程師，人力缺口也達3萬人。
英特爾（Intel）、台積電擬在德國投資大型晶圓廠，德國晶片業者英飛凌（Infineon）也計畫擴廠，報告撰寫人科納－芬斯特（Sabine Köhne-Finster）指出，「愈來愈大的專業人力缺口恐影響設廠和投產進度」。
此外，歐盟推動「歐洲晶片法案」（European Chips Act），準備在2030年前將歐洲晶片市占率從目前的10%翻倍至20%，也相當程度取決於是否有足夠的專業人力。
鑑於半導體從業人員有23%超過55歲，而且以男性為主，為解決缺工問題，報告建議應鼓勵年長的員工晚點退休，並提高女性從業人員比例。
由於本國的技職和大學教育無法培養足夠人才，報告還建議簡化移民和雇用手續，加速行政作業數位化，以吸引各國專業人才。
設廠補貼恐跳票，英特爾對德政府排除障礙有信心
（中央社）儘管德國對半導體業者的設廠補貼有跳票危險，英特爾仍按原計畫設廠，對德國政府排除障礙有信心，負責建廠的業者Exyte也對政府找出財源表示樂觀。
英特爾（Intel）執行副總裁埃斯法里亞尼（Keyvan Esfarjani）表示，英特爾有注意到德國政府的預算問題，不過對排除障礙有信心，仍照原計畫在德國興建晶圓廠。
德國聯邦憲法法院上月15日判決，聯邦政府將抗疫預算挪用為「氣候與轉型基金」（Climate and Transformation Fund）違憲，其中包含對英特爾和台積電的設廠補貼，外界憂心德國政府的承諾是否跳票。
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
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面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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