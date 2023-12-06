身在長期支持巴勒斯坦的穆斯林國度，印尼的猶太社群是如何形成？
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人口超過2.75億的印尼，是全球穆斯林人口最多的國家，目前該國約有500名猶太人，而猶太社區在印尼的形成，最早可追溯至19世紀末，當時猶太移民主要是為尋求荷蘭殖民印尼時期的經濟機會而來。
自今年10月以巴衝突爆發後，東南亞各國也紛紛表態，其中馬來西亞、印尼依舊延續過往支持穆斯林同胞的外交政策，堅守支持巴勒斯坦的立場，也讓印尼的猶太社群現況引起關注。
人口超過2.75億的印尼，是全球穆斯林人口最多的國家，目前該國約有500名猶太人，而猶太社區在印尼的形成，最早可追溯至19世紀末，當時猶太移民主要是為尋求荷蘭殖民印尼時期的經濟機會而來。
今日印尼當地的猶太人多是移民後代，而基於印尼的穆斯林是將印尼猶太人視為殖民者後代，許多猶太人因而選擇隱藏或完全放棄猶太身分，猶太教也並未名列在印尼官方承認的六大宗教——伊斯蘭教、天主教、基督新教、佛教、印度教和儒教之中。
印尼猶太社群的演變
根據《猶太虛擬圖書管》的資料，1850年代，在印尼的多數猶太家庭都有德國和荷蘭血統，主要居住在雅加達，當時猶太旅行家Jacob Saphir來到荷屬東印度群島的巴達維亞（今日的雅加達）後，撰寫了第一篇關於荷屬東印度群島猶太社區的文章，而在與當地猶太人交談，得知當地約有20個猶太家庭，也分佈在泗水和三寶壟。
1920年代來到印尼的猶太人主要來自荷蘭、巴格達（Baghdad）和亞丁（Aden），並開始在許多城市都建立了猶太社區中心。巴格達猶太人以恪守猶太律法聞名，主要定居在泗水，同時期估計爪哇島居住近2000名猶太人，大多從商，少數人擔任政府職務。
1930年代末期，又有許多逃離納粹迫害的猶太人前往印尼，1939年日本入侵印尼後，有約2000名猶太居民和其他來自歐洲各國的猶太人被安置在拘留營中。
二次世界大戰結束後，許多猶太人因在戰爭中失去家園和財產而離開印尼，雖然1950年代猶太社區曾短暫繁榮，尤其在泗水一帶，然而隨1960年代印尼民族主義高漲和反荷意識興起，許多猶太移民也紛紛前往美國、澳洲和新成立的以色列國，因此興盛的猶太社區在1970年代幾乎消失，只剩下零星的猶太社群。
目前印尼各地仍保有許多猶太墓地，紀錄著過去猶太人在當地生活的痕跡，例如泗水的Kerkhof公墓、爪哇島的亞齊和三寶壟、邦加島的邦加檳港、南蘇門答臘島的巨港和北蘇拉威西島。
印尼唯一的猶太會堂
位於印尼蘇拉威西島東北部通達諾（Tondano）的猶太會堂「Kahal Kadosh Shaar Hashamayim」 ，是印尼目前唯一一座猶太會堂，負責的拉比是巴魯克（Rabbi Yaakov Baruch）。
2022年7月巴魯克接受《雪梨晨鋒報》採訪，分享曾經和與懷孕的妻子在雅加達商場裡，有五個大男人對他大喊「瘋狂的猶太人」，並強調除非他脫去Kippah（猶太圓頂小帽），不然就把他給殺了，直到商場保安出面，才阻止衝突的發生。
而在巴魯克的努力下，2022年1月27日國際大屠殺紀念日當天，東南亞第一座大屠殺博物館在通達諾開幕，當時有約100多名賓客受邀參與，包括地方政府代表及包括德國大使在內的外交官。
不過當時伊斯蘭學者理事會（MUI）卻呼籲關閉博物館，表示這個行為「傷害了巴勒斯坦人民」，巴魯克則堅稱博物館的展覽與中東衝突無關，但為避免激怒民眾，巴魯克也禁止猶太教堂成員展示以色列國旗，重申他支持「印尼政府的立場」，強調「我們在這裡談論信仰，我們不是在談論政治。」
然而自10月以巴衝突爆發後，印尼的反猶抗議活動還是讓巴魯克感到恐懼。《以色列時報》報導，巴魯克是靠著與其他宗教團體的堅固關係以打造「和平保護傘」；該地區的基督徒向猶太社區提供支持，一名警察也已開始在祈禱儀式期間看守猶太會堂。
巴魯克在猶太會堂牆上掛了以色列人質的海報，讓猶太人和非猶太人都可以來為人質的安全祈禱。他表示，他們是「為以色列和巴勒斯坦人民的安全祈禱，而不是為哈馬斯祈禱。」
延伸閱讀
參考資料
- Despite unrest in Indonesia, a Jewish community finds peace among other faith groups（The Times of Israel）
- Keeping the faith, quietly: Inside Muslim Indonesia’s hidden Jewish community（雪梨晨鋒報）
- Indonesia Virtual Jewish History Tour（猶太虛擬圖書管）
- Indonesia’s Jews Come Out（Tablet）
- In Indonesia’s only synagogue, Jewish worshippers hide their faith fearing persecution, but change is afoot（CNA）
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核稿編輯：杜晉軒
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
我們想讓你知道的是
水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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