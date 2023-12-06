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2023/12/06,
印太

身在長期支持巴勒斯坦的穆斯林國度，印尼的猶太社群是如何形成？

身在長期支持巴勒斯坦的穆斯林國度，印尼的猶太社群是如何形成？
負責猶太會堂Shaar Hashamayim的拉比巴魯克。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

人口超過2.75億的印尼，是全球穆斯林人口最多的國家，目前該國約有500名猶太人，而猶太社區在印尼的形成，最早可追溯至19世紀末，當時猶太移民主要是為尋求荷蘭殖民印尼時期的經濟機會而來。

自今年10月以巴衝突爆發後，東南亞各國也紛紛表態，其中馬來西亞、印尼依舊延續過往支持穆斯林同胞的外交政策，堅守支持巴勒斯坦的立場，也讓印尼的猶太社群現況引起關注。

人口超過2.75億的印尼，是全球穆斯林人口最多的國家，目前該國約有500名猶太人，而猶太社區在印尼的形成，最早可追溯至19世紀末，當時猶太移民主要是為尋求荷蘭殖民印尼時期的經濟機會而來。

今日印尼當地的猶太人多是移民後代，而基於印尼的穆斯林是將印尼猶太人視為殖民者後代，許多猶太人因而選擇隱藏或完全放棄猶太身分，猶太教也並未名列在印尼官方承認的六大宗教——伊斯蘭教、天主教、基督新教、佛教、印度教和儒教之中。

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Photo Credit: GettyImages
2017 年3月12日，印尼拉比班傑明（Benjamin Meijer Verbrugge）在雅加達舉行的普珥節慶祝中，為印尼猶太社群朗讀捲軸。

印尼猶太社群的演變

根據《猶太虛擬圖書管》的資料，1850年代，在印尼的多數猶太家庭都有德國和荷蘭血統，主要居住在雅加達，當時猶太旅行家Jacob Saphir來到荷屬東印度群島巴達維亞（今日的雅加達）後，撰寫了第一篇關於荷屬東印度群島猶太社區的文章，而在與當地猶太人交談，得知當地約有20個猶太家庭，也分佈在泗水和三寶壟

1920年代來到印尼的猶太人主要來自荷蘭、巴格達（Baghdad）和亞丁（Aden），並開始在許多城市都建立了猶太社區中心。巴格達猶太人以恪守猶太律法聞名，主要定居在泗水，同時期估計爪哇島居住近2000名猶太人，大多從商，少數人擔任政府職務。

1930年代末期，又有許多逃離納粹迫害的猶太人前往印尼，1939年日本入侵印尼後，有約2000名猶太居民和其他來自歐洲各國的猶太人被安置在拘留營中。

二次世界大戰結束後，許多猶太人因在戰爭中失去家園和財產而離開印尼，雖然1950年代猶太社區曾短暫繁榮，尤其在泗水一帶，然而隨1960年代印尼民族主義高漲和反荷意識興起，許多猶太移民也紛紛前往美國、澳洲和新成立的以色列國，因此興盛的猶太社區在1970年代幾乎消失，只剩下零星的猶太社群。

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Photo Credit：consigliere ivan CC0
位於印尼泗水歷史最悠久的猶太會堂Beth Hashem，2013年在保守穆斯林團體成功遊說當地政府後被拆除關閉。

目前印尼各地仍保有許多猶太墓地，紀錄著過去猶太人在當地生活的痕跡，例如泗水Kerkhof公墓、爪哇島的亞齊和三寶壟、邦加島的邦加檳港、南蘇門答臘島的巨港和北蘇拉威西島。

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Photo Credit: GettyImages
一名印尼婦女在雅加達一座基督徒墓地整理環境，照片中可見有猶太標誌大衛星的墓碑。

印尼唯一的猶太會堂

位於印尼蘇拉威西島東北部通達諾（Tondano）的猶太會堂「Kahal Kadosh Shaar Hashamayim」 ，是印尼目前唯一一座猶太會堂，負責的拉比是巴魯克（Rabbi Yaakov Baruch）。

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Photo Credit：EzraAbraham CC BY SA 3.0
印尼目前唯一的一座猶太會堂Shaar Hashamayim

2022年7月巴魯克接受《雪梨晨鋒報》採訪，分享曾經和與懷孕的妻子在雅加達商場裡，有五個大男人對他大喊「瘋狂的猶太人」，並強調除非他脫去Kippah（猶太圓頂小帽），不然就把他給殺了，直到商場保安出面，才阻止衝突的發生。

而在巴魯克的努力下，2022年1月27日國際大屠殺紀念日當天，東南亞第一座大屠殺博物館在通達諾開幕，當時有約100多名賓客受邀參與，包括地方政府代表及包括德國大使在內的外交官。

不過當時伊斯蘭學者理事會（MUI）卻呼籲關閉博物館，表示這個行為「傷害了巴勒斯坦人民」，巴魯克則堅稱博物館的展覽與中東衝突無關，但為避免激怒民眾，巴魯克也禁止猶太教堂成員展示以色列國旗，重申他支持「印尼政府的立場」，強調「我們在這裡談論信仰，我們不是在談論政治。」

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Photo Credit: GettyImages
負責猶太會堂Shaar Hashamayim的拉比巴魯克。

然而自10月以巴衝突爆發後，印尼的反猶抗議活動還是讓巴魯克感到恐懼。《以色列時報》報導，巴魯克是靠著與其他宗教團體的堅固關係以打造「和平保護傘」；該地區的基督徒向猶太社區提供支持，一名警察也已開始在祈禱儀式期間看守猶太會堂。

巴魯克在猶太會堂牆上掛了以色列人質的海報，讓猶太人和非猶太人都可以來為人質的安全祈禱。他表示，他們是「為以色列和巴勒斯坦人民的安全祈禱，而不是為哈馬斯祈禱。」

延伸閱讀

參考資料

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核稿編輯：杜晉軒


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