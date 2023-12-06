身在長期支持巴勒斯坦的穆斯林國度，印尼的猶太社群是如何形成？

自今年10月以巴衝突爆發後，東南亞各國也紛紛表態，其中馬來西亞、印尼依舊延續過往支持穆斯林同胞的外交政策，堅守支持巴勒斯坦的立場，也讓印尼的猶太社群現況引起關注。

人口超過2.75億的印尼，是全球穆斯林人口最多的國家，目前該國約有500名猶太人，而猶太社區在印尼的形成，最早 可追溯至19世紀末，當時猶太移民主要是為尋求荷蘭殖民印尼時期的經濟機會而來。

今日印尼當地的猶太人多是移民後代，而基於印尼的穆斯林是將印尼猶太人視為殖民者後代，許多猶太人因而選擇隱藏或完全放棄猶太身分，猶太教也並未名列在印尼官方承認的六大宗教 ——伊斯蘭教、天主教、基督新教、佛教、印度教和儒教 之中。

Photo Credit: GettyImages 2017 年3月12日，印尼拉比班傑明（Benjamin Meijer Verbrugge）在雅加達舉行的普珥節慶祝中，為印尼猶太社群朗讀捲軸。

印尼猶太社群的演變

根據《猶太虛擬圖書管》的資料，1850年代，在印尼的多數猶太家庭都有德國和荷蘭血統，主要居住在雅加達，當時 猶太旅行家Jacob Saphir來到 荷屬東印度群島 的 巴達維亞 （今日的雅加達） 後，撰寫了第一篇關於荷屬東印度群島猶太社區的文章，而在 與當地猶太人交談，得知當地約有20個猶太家庭，也分佈在泗水和三寶壟。

1920年代來到印尼的猶太人主要來自荷蘭、巴格達（ Baghdad ）和亞丁 （Aden） ，並開始在許多城市都建立了猶太社區中心。 巴格達猶太人以恪守猶太律法聞名，主要定居在泗水，同時期估計 爪哇島居住近2000名猶太人， 大多從商，少數人擔任政府職務。

1930年代末期，又有許多逃離納粹迫害的猶太人前往印尼， 1939年日本入侵印尼後，有約2000名猶太居民和其他來自歐洲各國的猶太人被安置在拘留營中。

二次世界大戰結束後，許多猶太人因在戰爭中失去家園和財產而離開印尼，雖然1950年代猶太社區曾短暫繁榮，尤其在泗水一帶，然而隨1960年代印尼民族主義高漲和反荷意識興起，許多猶太移民也紛紛前往美國、澳洲和新成立的以色列國，因此興盛的猶太社區在1970年代幾乎消失，只剩下零星的猶太社群。

Photo Credit： consigliere ivan CC0 位於印尼泗水歷史最悠久的猶太會堂Beth Hashem，2013年在保守穆斯林團體成功遊說當地政府後被拆除關閉。

目前印尼各地仍保有許多猶太墓地，紀錄著過去猶太人在當地生活的痕跡，例如泗水 的 Kerkhof 公墓、爪哇島的亞齊和三寶壟、邦加島的邦加檳港、南蘇門答臘島的巨港和北蘇拉威西島。

Photo Credit: GettyImages 一名印尼婦女在雅加達一座基督徒墓地整理環境，照片中可見有猶太標誌大衛星的墓碑。

印尼唯一的猶太會堂

位於印尼蘇拉威西島東北部通達諾（ Tondano ）的猶太會堂「 Kahal Kadosh Shaar Hashamayim」 ，是印尼目前唯一一座猶太會堂，負責的拉比是巴魯克（Rabbi Yaakov Baruch）。

Photo Credit： EzraAbraham CC BY SA 3.0 印尼目前唯一的一座猶太會堂Shaar Hashamayim

2022年7月巴魯克接受《 雪梨晨鋒報 》採訪，分享曾經和與懷孕的妻子在雅加達商場裡，有五個大男人對他大喊「瘋狂的猶太人」，並強調 除非他脫去Kippah（猶太圓頂小帽），不然就把他給殺了，直到 商場保安出面，才阻止衝突的發生。

而在巴魯克的努力下， 2022年1月27日國際大屠殺紀念日當天，東南亞第一座大屠殺博物館在 通達諾 開幕，當時有約100多名賓客受邀參與，包括地方政府代表及包括德國大使在內的外交官。

不過當時伊斯蘭學者理事會（MUI）卻呼籲關閉博物館，表示這個行為「傷害了巴勒斯坦人民」，巴魯克則堅稱博物館的展覽與中東衝突無關，但為避免激怒民眾，巴魯克也禁止猶太教堂成員展示以色列國旗，重申他支持 「印尼政府的立場」，強調「我們在這裡談論信仰，我們不是在談論政治。」

Photo Credit: GettyImages 負責猶太會堂Shaar Hashamayim的拉比巴魯克。

然而自10月以巴衝突爆發後，印尼的反猶抗議活動還是讓巴魯克感到恐懼。《以色列時報》報導，巴魯克是靠著與其他宗教團體的堅固關係以打造「和平保護傘」；該地區的基督徒向猶太社區提供支持，一名警察也已開始在祈禱儀式期間看守猶太會堂。

巴魯克在猶太會堂牆上掛了以色列人質的海報，讓猶太人和非猶太人都可以來為人質的安全祈禱。他表示，他們是 「為以色列和巴勒斯坦人民的安全祈禱，而不是為哈馬斯祈禱。」

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參考資料

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核稿編輯：杜晉軒