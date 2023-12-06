法國塞納河畔發生襲擊事件，2024巴黎奧運開幕式維安層級遭質疑

文：張瑞邦（Tucker Chang）

法國艾菲爾鐵塔（La Tour Eiffel）一帶於2023年12月2日發生襲擊事件，嫌犯行兇後不幸造成一名德國、菲律賓雙國籍遊客死亡，由於巴黎奧運（Paris 2024）即將於明（2024）年7月26日開幕，此次襲擊直接引發外界對巴黎奧運安全問題的關注。

根據《歐洲新聞台》（Euronews）報導，此次襲擊事件的發生地點也鄰近於塞納河（La Seine）堤岸，該區域是巴黎奧運開幕式時的重點維安區域，開幕式的多場表演及遊行將會在塞納河畔進行，屆時將有超過1.05萬奧運選手共襄盛舉，預計也會吸引至少1500萬名遊客湧入巴黎觀看奧運賽事。

《歐洲新聞台》認為，在奧運重點維安地區發生襲擊事件已對巴黎構成極大的安全威脅，尤其巴黎過去幾年來多次遭到極端主義（Extremism）攻擊，今（2023）年10月中旬更有一名法語教師在法國北部阿拉斯區（Arrondissement de Arras）遭刺殺身亡，警方將這起犯罪朝疑似恐怖攻擊的方向偵辦中。據悉，在襲擊發生後，巴黎當局隨即也把國家安全警報系統Vigipirate提升至最高層級「緊急襲擊」（Emergency Attack）狀態。

法國前體育部長杜耶（David Douillet）針對近日的襲擊案件表示，若巴黎奧運開幕式前夕再次發生恐怖攻擊或其他襲擊事件，則開幕式就有採用替代計畫的必要。

現任官員對奧運安全問題有何看法？

美國商業體育媒體《Front Office Sports》指出，法國政府從未計畫在巴黎奧運會的開幕式上更改任何活動，法國體育部長奧迪亞－卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）更宣稱巴黎當局一定有能力確保奧運開幕式安全進行。

法國政府強調，這是史上首次在體育場館外舉行的奧運會，而此模式其實更能確保活動的安全。「我們當前沒有將開幕儀式移轉到其他地方舉辦的備用計畫，只有原計畫和幾個子計畫，如果真的有必要，舉辦方僅會調整演出規模和觀眾人數。」奧迪亞－卡斯特拉如此說道。