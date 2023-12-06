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TNL+ 2023/12/06,
歐洲

法國塞納河畔發生襲擊事件，2024巴黎奧運開幕式維安層級遭質疑

法國塞納河畔發生襲擊事件，2024巴黎奧運開幕式維安層級遭質疑
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

巴黎警察局長努涅斯近日透露，為確保奧運安全，居住在奧運場館附近的在地民眾須向當局申請二維條碼才能通過該區域，若為非當地遊客，也須事先登記個人資料才會被允許進入比賽會場觀賽。雖然努涅斯強調上述政策都僅是初步的規劃，目前還未與巴黎市政廳共同敲定最終方案，但這些可能施行的安全措施已引起政界部分人士的不滿。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

法國艾菲爾鐵塔（La Tour Eiffel）一帶於2023年12月2日發生襲擊事件，嫌犯行兇後不幸造成一名德國、菲律賓雙國籍遊客死亡，由於巴黎奧運（Paris 2024）即將於明（2024）年7月26日開幕，此次襲擊直接引發外界對巴黎奧運安全問題的關注。

根據《歐洲新聞台》（Euronews）報導，此次襲擊事件的發生地點也鄰近於塞納河（La Seine）堤岸，該區域是巴黎奧運開幕式時的重點維安區域，開幕式的多場表演及遊行將會在塞納河畔進行，屆時將有超過1.05萬奧運選手共襄盛舉，預計也會吸引至少1500萬名遊客湧入巴黎觀看奧運賽事。

《歐洲新聞台》認為，在奧運重點維安地區發生襲擊事件已對巴黎構成極大的安全威脅，尤其巴黎過去幾年來多次遭到極端主義（Extremism）攻擊，今（2023）年10月中旬更有一名法語教師在法國北部阿拉斯區（Arrondissement de Arras）遭刺殺身亡，警方將這起犯罪朝疑似恐怖攻擊的方向偵辦中。據悉，在襲擊發生後，巴黎當局隨即也把國家安全警報系統Vigipirate提升至最高層級「緊急襲擊」（Emergency Attack）狀態。

法國前體育部長杜耶（David Douillet）針對近日的襲擊案件表示，若巴黎奧運開幕式前夕再次發生恐怖攻擊或其他襲擊事件，則開幕式就有採用替代計畫的必要。

現任官員對奧運安全問題有何看法？

美國商業體育媒體《Front Office Sports》指出，法國政府從未計畫在巴黎奧運會的開幕式上更改任何活動，法國體育部長奧迪亞－卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）更宣稱巴黎當局一定有能力確保奧運開幕式安全進行。

法國政府強調，這是史上首次在體育場館外舉行的奧運會，而此模式其實更能確保活動的安全。「我們當前沒有將開幕儀式移轉到其他地方舉辦的備用計畫，只有原計畫和幾個子計畫，如果真的有必要，舉辦方僅會調整演出規模和觀眾人數。」奧迪亞－卡斯特拉如此說道。

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