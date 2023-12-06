法國塞納河畔發生襲擊事件，2024巴黎奧運開幕式維安層級遭質疑
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巴黎警察局長努涅斯近日透露，為確保奧運安全，居住在奧運場館附近的在地民眾須向當局申請二維條碼才能通過該區域，若為非當地遊客，也須事先登記個人資料才會被允許進入比賽會場觀賽。雖然努涅斯強調上述政策都僅是初步的規劃，目前還未與巴黎市政廳共同敲定最終方案，但這些可能施行的安全措施已引起政界部分人士的不滿。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
法國艾菲爾鐵塔（La Tour Eiffel）一帶於2023年12月2日發生襲擊事件，嫌犯行兇後不幸造成一名德國、菲律賓雙國籍遊客死亡，由於巴黎奧運（Paris 2024）即將於明（2024）年7月26日開幕，此次襲擊直接引發外界對巴黎奧運安全問題的關注。
根據《歐洲新聞台》（Euronews）報導，此次襲擊事件的發生地點也鄰近於塞納河（La Seine）堤岸，該區域是巴黎奧運開幕式時的重點維安區域，開幕式的多場表演及遊行將會在塞納河畔進行，屆時將有超過1.05萬奧運選手共襄盛舉，預計也會吸引至少1500萬名遊客湧入巴黎觀看奧運賽事。
《歐洲新聞台》認為，在奧運重點維安地區發生襲擊事件已對巴黎構成極大的安全威脅，尤其巴黎過去幾年來多次遭到極端主義（Extremism）攻擊，今（2023）年10月中旬更有一名法語教師在法國北部阿拉斯區（Arrondissement de Arras）遭刺殺身亡，警方將這起犯罪朝疑似恐怖攻擊的方向偵辦中。據悉，在襲擊發生後，巴黎當局隨即也把國家安全警報系統Vigipirate提升至最高層級「緊急襲擊」（Emergency Attack）狀態。
法國前體育部長杜耶（David Douillet）針對近日的襲擊案件表示，若巴黎奧運開幕式前夕再次發生恐怖攻擊或其他襲擊事件，則開幕式就有採用替代計畫的必要。
現任官員對奧運安全問題有何看法？
美國商業體育媒體《Front Office Sports》指出，法國政府從未計畫在巴黎奧運會的開幕式上更改任何活動，法國體育部長奧迪亞－卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）更宣稱巴黎當局一定有能力確保奧運開幕式安全進行。
法國政府強調，這是史上首次在體育場館外舉行的奧運會，而此模式其實更能確保活動的安全。「我們當前沒有將開幕儀式移轉到其他地方舉辦的備用計畫，只有原計畫和幾個子計畫，如果真的有必要，舉辦方僅會調整演出規模和觀眾人數。」奧迪亞－卡斯特拉如此說道。
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
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水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
（經濟部能源署廣告）