國家核心關鍵技術清單納22項，包含半導體14奈米以下製程，經濟部：不影響台積電
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經濟部產發署長連錦漳接受《中央社》記者訪問說明，晶圓製造限劃14奈米原因有二，第一，與國際同步，如美國技術管制也是以14奈米作為基準；第二，台灣14奈米以下在全球市占率70%，運用在通訊、AI、車用電子等範圍，屬於重要關鍵技術。連錦漳表示，台灣僅台積電具備14奈米以下製程量能，台積電在中國則是生產14到16奈米製程晶片，占其整體營收約10到12%，顯見管制規定不會造成台積電商業活動困擾。
國家核心關鍵技術清單納22項 明年3月擬祭2波管制
（中央社）國科會昨（5）日公告國家核心關鍵技術清單，技術範圍涵蓋國防、太空、農業、半導體、資通安全5大領域、共22項技術；其中涉及太空技術達8項為最多，半導體則鎖定14奈米以下製程IC製造、異質整合封裝技術。國科會擬於明（2024）年3、4月提第2波清單。
立法院會去（2022）年5月三讀通過修正《國家安全法》部分條文，明定任何人不可為外國、陸港澳及境外敵對勢力等，竊取國家核心關鍵技術，違者最重可處12年有期徒刑，罰金可視不法所得利益加倍；且受政府資助達一定基準的關鍵技術涉密人員，赴中國需申請許可。
至於「國家核心關鍵技術」範圍，由國科會召集組成審議會審查，歷經1年多時間討論，昨日公告國家核心關鍵技術清單，即日起生效。
首波核心關鍵技術清單納入22項技術，範疇涵蓋國防科技、太空、農業、半導體、資通安全等5大領域。
其中太空技術納入8項最多，包含衛星操控技術，以及太空規格的X-Band影像下載技術、影像壓縮電子單元（EU）技術、CMOS影像感測器技術，與光學酬載系統的設計、製造與整合技術，主動式相位陣列天線技術、被動反射面天線技術、雷達影像處理技術。
上述技術與目前國家太空中心多項計劃案有關，包含福衛五號、福八，以及未來衛星計畫。
國防領域技術有6項，包含軍用碳纖維複合材料技術、軍用碳/碳高溫耐燒蝕材料技術、軍用新型抗干擾敵我識別技術、軍用微波/紅外/多模尋標技術、軍用主動式相列偵測技術、衝壓引擎技術。
農業領域技術有3項，包含農業品種育成及繁養殖技術（液體菌種培養技術、水產單性繁殖技術），農業生物晶片技術（農業藥物殘留檢測技術、動植物病原檢測生物晶片技術），農業設施專家系統技術（作物溫室技術、養殖漁業水環境的設計、營運及維護管理專家系統技術）。
半導體相關技術，涵蓋14奈米以下製程的IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術；以及異質整合封裝技術（晶圓級封裝技術、矽光子整合封裝技術及其特殊必要材料與設備技術）。
另外，晶片安全技術、後量子密碼保護技術、網路主動防禦技術，也納入首波清單。
國科會前瞻及應用科技處長陳國樑表示，國家核心關鍵技術清單是為確保國家安全與產業競爭優勢，針對相關營業秘密加強保護，避免非法外流至國外，造成國家與產業利益受侵害，不影響合法商業行為及技術交流。
國科會官員說明，審議會原則上是一年至少召開一次，不過，國科會主委吳政忠考量清單需持續周延，以保護產業，因此國科會及相關部會後續將配合技術發展，以及美、韓等國家產業發展進程，持續廣納產官學研意見，預計將於3個月後滾動檢討，提出第2波名單。
至於第2波技術清單是否會包含生技、量子科技等，國科會官員指出，目前尚未設定會有哪些領域、仍處於討論階段，第2波清單可能會滾動修正首波入列的技術，也可能新增其他領域。
國科會表示，未來若有國家核心關鍵技術的營業秘密不法外流，依法由檢調單位偵辦；為辦理相關司法案件，司法院已於今年2月15日修正通過智慧財產案件審理法、4月26日修正公布智慧財產及商業法院組織法。
核心關鍵技術納入晶片安全 數位部明年擬推相關計畫
（中央社）國科會昨日公告22項國家核心關鍵技術清單，數位部昨日表示，其中包含晶片安全技術、後量子密碼保護技術、網路主動防禦技術等3項技術，若立法院通過預算，數位部明年會有相關科技計畫與技術產業單位進行合作。
國科會昨日表示，審議會依循國安法法定程序完成認定，對外公告22項國家核心關鍵技術清單，範疇涵蓋國防、農業、半導體、太空、資通安全等5大領域。清單中有3項技術項目主管機關為數位部，分別為晶片安全技術、後量子密碼保護技術與網路主動防禦技術。
數位部政務次長李懷仁對此表示，如果立法院通過相關預算，明年起這3項技術，數位部會有相關科技計畫與技術產業單位合作，並針對涉及國家核心關鍵技術的營業秘密加強保護，避免非法外流到國外造成國家與產業利益受侵害，但並不會影響合法商業行為與技術交流。
針對這3項技術，數位部說明，晶片安全技術主要目的是協助業者提升晶片資安品質。
現行密碼學技術奠基在數學運算的複雜度上，概念上電腦算很久或算不出來，這組密碼才有防護效果，但未來量子電腦具備超強運算力，恐挑戰傳統的密碼學。數位部表示，所謂後量子密碼保護技術就是為了避免密碼失效發展出的加密方式。
在網路主動防禦技術上，數位部說明，網路攻擊型態日益複雜，網路主動防禦技術是針對其他人發動的網路攻擊進行防守，相關做法包含跟其他國家蒐集情資以掌握情報，以及在他人發動惡意網路行為前，透過AI人工智慧與偵測技術預判惡意的攻擊行動並進行預先防禦。
14奈米以下製程列關鍵技術清單 經部：不影響台積電
（中央社）國科會昨日公告國家核心關鍵技術清單，包括14奈米以下製程的IC製造與異質整合封裝技術2項。經濟部表示，管制方向與美國同步，台灣僅台積電具備14奈米以下製程量能，而台積電在中國是生產14奈米以上晶片，並不會影響其商業活動。
國科會昨日公告22項國家核心關鍵技術清單，涉及技術範疇涵蓋國防、農業、半導體、太空、資通安全等5大領域。
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韓國整形醫院都在用原廠獨家在台上市!韓國newco 100%純棉洗臉巾是保養的關鍵第一步
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現代人因生活節奏飛快，以往被視為肌膚老化分水嶺的關鍵年齡指標25歲，早已不是唯一參考要 素。想抓住青春的尾巴，日常保養至關重要，但90%的人保養觀念需要重構，可別以為投入大把預算購入昂貴保養品，認真使用就有效，因為你可能從保養的關鍵第一步驟就做錯!
你幾歲開始進行保養呢？其實，無分男女從青春期前就正式踏入保養世界，只是你不知道而已。越來越多的皮膚科專家、保養專家指出，保養的關鍵第一步驟正是洗臉。有上妝習慣的女性，每晚清潔臉部肌膚時須包含乾淨卸妝，而無分男女都應挑選正確洗臉產品清潔，以正確洗臉習慣去除整日累積的皮脂、汗水、老廢角質與環境髒汙，從根源解決暗沈與毛孔堵塞問題。此外，除了晚上清潔外，早上能視膚質狀況清潔，為後續保養做好關鍵第一步。
用正確方式洗臉包含使用對的清潔工具。近年「洗臉巾」在韓妞保養圈正當紅，因與傳統的毛巾相 比，粗糙的表面、濕漉漉的環境以及洗潔品的殘留物，易滋生細菌，因此在醫美保養觀念盛行的韓國，女性們開始使用一次性的洗臉巾作為洗臉工具，而其中韓國newco 100%純棉洗臉巾更是韓國皮膚科與整形醫院的唯一指定。
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