「撞球之子」楊清順45歲病逝，師父趙豐邦惋惜，醫師：年輕肺癌患者要釐清家族史與空汙2問題

「撞球之子」楊清順45歲病逝 師父趙豐邦惋惜

（中央社）曾兩度奪得亞運金牌的「撞球之子」楊清順去（2022）年罹癌後相當低調，不願外界打擾，病情一度好轉的他，卻在昨（6）日上午病逝，享年45歲。面對愛徒英年早逝，師父趙豐邦難過地說，很可惜。

台灣花式撞球選手楊清順出生於1978年，來自高雄的他，13歲開始打球，1996年投入職業撞球，就以全勝姿態贏得全日本花式撞球錦標賽的冠軍，成為賽事史上最年輕冠軍。

師承趙豐邦的楊清順，在1990年代至2000年代間，多次在國際賽登上頒獎台，包括1998年曼谷亞運9號球單打金牌、2002年釜山亞運花式9號球金牌，且還曾與師父趙豐邦攜手奪得1998年亞運撞球8號球雙人組銀牌。

撞壇人士透露，楊清順去年中因身體不適看病，發現肺部腫瘤，因當時癌細胞已擴散至動脈，只能採取保守治療，而第1次化療的經驗讓楊清順覺得太痛苦，因此過去1年改以放射線治療為主。

楊清順今年病情曾一度好轉，在與病魔對抗1年多後，昨日上午病逝，享年45歲。撞壇人士指出，楊清順罹癌後相當低調，不希望外界過多的打擾和關心，消息始終沒有外傳，因此病逝消息一出後，也震驚撞球界。

不過，楊清順與師父趙豐邦仍有保持聯絡，趙豐邦目前趕往殯儀館，將協助家屬處理治喪事宜，他接受《中央社》電訪表示，楊清順已生病一段時間，對於愛徒病逝，他坦言，覺得很可惜。

「撞球之子」楊清順球風快狠準，獨缺世錦賽金牌留憾

（中央社）從「撞球神童」到「撞球之子」，楊清順在場上球風快、狠、準，攻擊慾望強烈讓人留下深刻印象，他一生國際賽獲獎無數，卻始終無緣世錦賽金牌，也讓他撞球生涯留下遺憾。

台灣花式撞球選手楊清順出生於1978年，來自高雄的他，成名甚早，1996年就奪得全日本花式撞球錦標賽的金盃，成為賽事史上最年輕冠軍。

「冷面殺手」趙豐邦為楊清順的師父，而楊清順儘管個性靦腆，但上場後展現不同的一面，球風不僅沉穩，還快、狠、準，讓外界留下深刻印象。

撞球人士回憶起楊清順過去比賽的畫面，楊清順在場邊就像是名鄰家大男孩，一上場氣勢卻很恐怖，架桿後充滿殺氣。

楊清順在1990年至2000年代開啟屬於他的撞球年代，也曾是台灣撞球輝煌時刻，他在世界運動會、亞洲運動會都曾獲得金牌，包括1998年曼谷亞運9號球金牌、2002年釜山亞運花式9號球金牌，更是國際賽頒獎台的常客。

不過，世錦賽最佳成績為銅牌的楊清順，始終獨缺世錦賽1面金牌，也成為他撞球生涯最大遺憾。

隨著撞球沒落，加上亞運會剔除撞球，楊清順逐漸淡出第一線，有段時間曾轉往中國發展，幾年前才回到高雄與友人一同經營球館，除了在國內舞台復出外，還自創品牌「順皮頭」。

楊清順去年因身體不適就醫，發現肺部腫瘤後低調進行治療，當時親近的友人已有心理準備，楊清順日後若想要回到球場恐有困難，如今傳出病逝的消息，享年45歲，不僅震驚撞球界，也讓友人感到可惜。

醫師：年輕肺癌患者要釐清家族史與空汙2問題

（中央社）台灣撞球名將楊清順昨日上午因肺癌過世，享年45歲。醫師提醒，年輕肺癌患者要釐清家族史與空氣汙染問題，就算自己不抽菸，暴露在二手菸、三手菸中也會增加罹癌風險；早期發現早期治療是唯一方法。

曾兩度奪得亞運金牌的「撞球之子」楊清順在昨日上午病逝，享年45歲。撞壇人士透露，楊清順去年中因身體不適看病，發現肺部腫瘤，因當時癌細胞已擴散至動脈，只能採取保守治療，而第1次化療的經驗讓楊清順覺得太痛苦，因此過去1年改以放射線治療為主。今年病情曾一度好轉，在與病魔對抗1年多後於昨日上午病逝。

肺癌是無聲殺手，根據衛生福利部國民健康署最新2021年癌症登記報告，自台灣發布癌症登記報告28年來，肺癌今年首度登上榜首，確診年齡中位數為67歲，發生率每10萬人口39.7人。

楊清順年僅45歲就因肺癌病逝，台北醫學大學附設醫院胸腔內科專任主治醫師周百謙告訴《中央社》記者，「確實有點早」，越年輕的患者要釐清家族史，還有空氣汙染問題。

周百謙指出，家族史包括2大層面，一個是基因的問題，包括家中有多少人在比較年輕就罹癌等，第2是家族共同存在的汙染問題，如地下水、重金屬等。

不過，周百謙表示，40幾歲確診，可能30幾歲就已有早期肺癌，所以最大問題還是空氣汙染等風險因子，尤其是否曝露在抽菸環境中，就算自己不抽菸，二手菸、三手菸所造成風險也須注意。

他以楊清順為例說明，撞球場是室內，若空氣不夠對流，致癌物的濃度會高很多，加上二手菸等空氣汙染源沒有解決，都會使得致癌物暴露比例大增。

另外，居家是否有空氣汙染也要留意。周百謙重申，重點是好好篩檢，很多人以為肺癌初期會胸痛、咳血跟喘，其實並不是，根據肺癌的位置，會在不同地方造成不同症狀，往往有症狀都已是晚期，早期發現診斷早期治療是唯一方法。

周百謙提醒，台灣抽菸人口一直下降，近期更多患者是基因突變的肺腺癌女性，當不抽菸卻罹患肺癌的族群增加，就要考慮到空氣汙染問題，無論是火力發電廠、工業區、霧霾，或是工作接觸等，都可能使風險增加。

衛生福利部去年7月1日起將肺癌篩檢納入台灣第5癌篩檢，補助高風險族群，包含具肺癌家族史者，為50至74歲男性或45至74歲女性，父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌；重度吸菸史，為50至74歲且吸菸史達30包年，如每天1包，共吸菸30年、每天1.5包菸，共吸菸20年，或戒菸未達15年。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航