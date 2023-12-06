COP28：在中東產油國舉行氣候大會的爭議、驚喜，和各種政治博弈
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OPEC成員國等主要油氣出口國反對淘汰化石燃料，他們中不少認為，未來幾十年，人類依然持續有化石能源的需求。在去年的埃及COP27上，80多個國家共同要求「逐步淘汰」所有化石燃料，但這一呼籲最終未被寫入大會決議。沙烏地等主要能源出口國反對淘汰化石燃料，強調應推廣碳捕獲、碳封存等技術。
11月30日到12月12日，《聯合國氣候變遷框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）在阿拉伯聯合大公國杜拜召開，相比於往年，此次會議有頗多看點：
參會規模史上最大；在全球最大產油國之一阿拉伯聯合大公國召開；超過140位政府首腦、元首和國際組織負責人到會；會議將做出多項重要決定，包括「損失與損害」基金安排的決議。
作為全球最大兩個碳排放國，美國總統拜登和中國國家主席習近平沒有出席會議，但兩國分別派出氣候特使約翰・凱瑞和副總理丁薛祥出席。
本屆大會為什麼重要？有哪些看點？《BBC中文》為您一一梳理。
規模最大、史上最熱
去年的COP27在埃及的沙姆沙伊赫舉行，2021年在英國的格拉斯哥舉行，但這兩屆大會正處於新冠疫情之中，會議規模受到影響。
本屆大會的會議規模為去年的兩倍左右，是1992年開展該會議至今規模最大的一次。其中重要的原因之一是中國代表團的加入，從中央政府到地方政府，再到各類企業，以及開設的「中國角」場館，使參展人數和活動數量都創下紀錄。
會議期間，世界氣象組織適時發布今年全球氣候狀況報告，聲稱2023年為人類有記錄以來最熱的一年，平均氣溫較工業化之前（1850年至1900年，即化石燃料廣泛使用之前）高出1.4攝氏度，而且在今年三分之一的日子裏，該數字是高出1.5攝氏度。
科學家普遍認為，為了避免氣候變遷帶來破壞性影響，人類需要使該數字長期保持在1.5攝氏度以下。基於此認識，2015年12月，各國政治領導人齊聚巴黎，簽署《巴黎協定》，將本世紀全球氣溫的長期升幅控制在「遠低於」2攝氏度，並盡一切努力將其控制在1.5攝氏度以下。
《巴黎協定》所設定的閾值並不意味著要在每一天或每一週都控制在閾值之下，而是在20年或30年的時間段的平均值。目前，這一平均值為1.1度到1.2度之間，但隨著今年超過1.5度的次數越來越多，從長遠來看，全球就越接近突破這一臨界值。
目前來看，COP28上的參會者做出的最新承諾，將有助於達到上述目標。
約100個國家承諾到2030年將全球可再生能源使用量增加到目前的三倍；同時，包括沙烏地巨頭阿美石油公司（Aramco）在內的50家石油和天然氣公司承諾到2050年停止新增溫室氣體。
但值得注意的是，這些能源公司所承諾的，只包括生產過程中的排放，而不包括化石燃料燃燒過程中的排放，批評者認為這並不能有意義地應對氣候變遷。不少與會國家認為，這將有助於最遲在2050年將化石燃料從世界能源系統中清除。
包括歐盟和COP28東道國阿拉伯聯合大公國在內的支持者希望將這一承諾納入COP達成的最終協議中，這意味著與會的近200個國家都將簽署這一協議。
氣候組織對增加可再生能源的承諾表示謹慎歡迎，但認為石油和天然氣公司的承諾是在「漂綠」（green washing）。氣候分析公司（Climate Analytics）首席執行官、多份聯合國氣候變遷報告的作者比爾・黑爾（Bill Hare）教授說，「我對此持懷疑態度。石油和天然氣行業面臨的真正挑戰是擺脫石油和天然氣生產。說到底，其他一切都不重要。」
在產油國開的氣候大會
此次COP28最大爭議點在於東道主阿拉伯聯合大公國。最重要的氣候大會，卻選擇在全球十大產油國之一舉行，本身就招致批評聲，而當本屆COP28大會的主席人選賈比爾（Sultan Ahmed al-Jaber）公布時，爭議聲進一步放大。
賈比爾作為COP28的主席，同時還是阿布達比國家石油公司（Adnoc）的主席，這家公司2021年每天抽取270萬桶石油，並計劃在2027年之前產能翻一番。
環保人士格蕾塔・童貝里（Greta Thunberg）認為任命賈比爾「無比荒謬」，並表示這使整個聯合國氣候進程受到質疑。來自美國和歐盟的130多名立法者致函聯合國，要求解除他的職務。
賈比爾辯解稱，他在推動石油和天然氣行業採取行動方面具有得天獨厚的優勢，而且作為阿拉伯聯合大公國可再生能源公司馬斯達爾（Masdar）的董事長，他還負責風能和太陽能等清潔技術的發展。
爭議雖然未能改變東道國和主席人選，但一直持續到COP28開幕前。BBC在上週一報導稱，阿拉伯聯合大公國在利用COP28這個國際場合達成石油和天然氣交易，一份洩漏文件顯示，阿拉伯聯合大公國計劃與15個到訪杜拜的國家討論化石燃料的交易。
上述洩漏文件是阿拉伯聯合大公國的COP28團隊凖備的與27場外國政府會面的談話要點——比如一份涉及中國的文件稱，阿布達比國家石油公司（Adnoc）願意共同評估在莫三比克、加拿大和澳洲的液化天然氣的機會；再比如，該文件建議與一位哥倫比亞部長會談時表示，阿布達比國家石油公司「隨時凖備」支持哥倫比亞開發其化石燃料資源。
文件中還有針對德國和埃及等其他13個國家的談話要點，暗示阿布達比國家石油公司希望與這些國家的政府合作開發化石燃料項目。
賈比爾指責這些報導是「虛假的、不真實的、不正確的、不準確的」，旨在破壞他擔任COP28主席期間的工作，而他本人「從未見過他們提到的這些談話要點，我甚至從未在討論中使用過這些談話要點」。
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
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全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）