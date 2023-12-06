COP28：在中東產油國舉行氣候大會的爭議、驚喜，和各種政治博弈

11月30日到12月12日，《聯合國氣候變遷框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）在阿拉伯聯合大公國杜拜召開，相比於往年，此次會議有頗多看點：

參會規模史上最大；在全球最大產油國之一阿拉伯聯合大公國召開；超過140位政府首腦、元首和國際組織負責人到會；會議將做出多項重要決定，包括「損失與損害」基金安排的決議。

作為全球最大兩個碳排放國，美國總統拜登和中國國家主席習近平沒有出席會議，但兩國分別派出氣候特使約翰・凱瑞和副總理丁薛祥出席。

本屆大會為什麼重要？有哪些看點？《BBC中文》為您一一梳理。

規模最大、史上最熱

去年的COP27在埃及的沙姆沙伊赫舉行，2021年在英國的格拉斯哥舉行，但這兩屆大會正處於新冠疫情之中，會議規模受到影響。

本屆大會的會議規模為去年的兩倍左右，是1992年開展該會議至今規模最大的一次。其中重要的原因之一是中國代表團的加入，從中央政府到地方政府，再到各類企業，以及開設的「中國角」場館，使參展人數和活動數量都創下紀錄。

會議期間，世界氣象組織適時發布今年全球氣候狀況報告，聲稱2023年為人類有記錄以來最熱的一年，平均氣溫較工業化之前（1850年至1900年，即化石燃料廣泛使用之前）高出1.4攝氏度，而且在今年三分之一的日子裏，該數字是高出1.5攝氏度。

科學家普遍認為，為了避免氣候變遷帶來破壞性影響，人類需要使該數字長期保持在1.5攝氏度以下。基於此認識，2015年12月，各國政治領導人齊聚巴黎，簽署《巴黎協定》，將本世紀全球氣溫的長期升幅控制在「遠低於」2攝氏度，並盡一切努力將其控制在1.5攝氏度以下。

《巴黎協定》所設定的閾值並不意味著要在每一天或每一週都控制在閾值之下，而是在20年或30年的時間段的平均值。目前，這一平均值為1.1度到1.2度之間，但隨著今年超過1.5度的次數越來越多，從長遠來看，全球就越接近突破這一臨界值。

目前來看，COP28上的參會者做出的最新承諾，將有助於達到上述目標。

約100個國家承諾到2030年將全球可再生能源使用量增加到目前的三倍；同時，包括沙烏地巨頭阿美石油公司（Aramco）在內的50家石油和天然氣公司承諾到2050年停止新增溫室氣體。

但值得注意的是，這些能源公司所承諾的，只包括生產過程中的排放，而不包括化石燃料燃燒過程中的排放，批評者認為這並不能有意義地應對氣候變遷。不少與會國家認為，這將有助於最遲在2050年將化石燃料從世界能源系統中清除。

包括歐盟和COP28東道國阿拉伯聯合大公國在內的支持者希望將這一承諾納入COP達成的最終協議中，這意味著與會的近200個國家都將簽署這一協議。

氣候組織對增加可再生能源的承諾表示謹慎歡迎，但認為石油和天然氣公司的承諾是在「漂綠」（green washing）。氣候分析公司（Climate Analytics）首席執行官、多份聯合國氣候變遷報告的作者比爾・黑爾（Bill Hare）教授說，「我對此持懷疑態度。石油和天然氣行業面臨的真正挑戰是擺脫石油和天然氣生產。說到底，其他一切都不重要。」

在產油國開的氣候大會

此次COP28最大爭議點在於東道主阿拉伯聯合大公國。最重要的氣候大會，卻選擇在全球十大產油國之一舉行，本身就招致批評聲，而當本屆COP28大會的主席人選賈比爾（Sultan Ahmed al-Jaber）公布時，爭議聲進一步放大。

賈比爾作為COP28的主席，同時還是阿布達比國家石油公司（Adnoc）的主席，這家公司2021年每天抽取270萬桶石油，並計劃在2027年之前產能翻一番。

環保人士格蕾塔・童貝里（Greta Thunberg）認為任命賈比爾「無比荒謬」，並表示這使整個聯合國氣候進程受到質疑。來自美國和歐盟的130多名立法者致函聯合國，要求解除他的職務。

賈比爾辯解稱，他在推動石油和天然氣行業採取行動方面具有得天獨厚的優勢，而且作為阿拉伯聯合大公國可再生能源公司馬斯達爾（Masdar）的董事長，他還負責風能和太陽能等清潔技術的發展。

爭議雖然未能改變東道國和主席人選，但一直持續到COP28開幕前。BBC在上週一報導稱，阿拉伯聯合大公國在利用COP28這個國際場合達成石油和天然氣交易，一份洩漏文件顯示，阿拉伯聯合大公國計劃與15個到訪杜拜的國家討論化石燃料的交易。

上述洩漏文件是阿拉伯聯合大公國的COP28團隊凖備的與27場外國政府會面的談話要點——比如一份涉及中國的文件稱，阿布達比國家石油公司（Adnoc）願意共同評估在莫三比克、加拿大和澳洲的液化天然氣的機會；再比如，該文件建議與一位哥倫比亞部長會談時表示，阿布達比國家石油公司「隨時凖備」支持哥倫比亞開發其化石燃料資源。

文件中還有針對德國和埃及等其他13個國家的談話要點，暗示阿布達比國家石油公司希望與這些國家的政府合作開發化石燃料項目。

賈比爾指責這些報導是「虛假的、不真實的、不正確的、不準確的」，旨在破壞他擔任COP28主席期間的工作，而他本人「從未見過他們提到的這些談話要點，我甚至從未在討論中使用過這些談話要點」。