亞錦賽台灣19比0勝巴勒斯坦，廖健富開轟率隊分組第1晉級、張景淯先發3局飆7K無失分

亞錦賽台灣19比0勝巴勒斯坦 廖健富開轟率隊分組第1晉級

（中央社）亞洲棒球錦標賽台灣隊預賽昨（5）日與巴勒斯坦交手，廖健富敲出2分砲、為台灣隊本屆首轟，張景淯先發3局飆7K無失分，台灣以19比0、6局搶勝，確定以A組分組第1晉級。

亞洲棒球錦標賽3日在台灣開打，台灣隊首戰以4比0擊敗韓國隊，4日休兵1天，昨日在台中洲際棒球場迎戰巴勒斯坦隊，總計有2412名觀眾入場。

台灣隊首局就有攻勢，邱智呈率先敲出安打，再靠犧牲觸擊跑上二壘，林承飛二壘打送回第1分，2人出局後廖健富開轟，2分砲助球隊取得3比0領先，也是台灣隊此次賽會首轟。

2局上台灣隊在1人出局後林辰勳敲安、盜上二壘，拿莫．伊漾二壘打延續攻勢，邱智呈選到保送攻占滿壘，台灣隊靠著野手選擇跑回分數，再靠著盜壘、失誤拿到第5分。

台灣隊3局上劉基鴻敲安上壘，廖健富、陳文杰都選到保送，林靖凱安打送回2分；滿壘時林承飛保送擠回1分，劉基鴻單局第2次打擊機會又敲安打送回2分，台灣隊靠著暴投跑回單局第7分，提前鎖定勝局。

台灣隊4局上高育瑋敲安、並靠著暴投上到二壘，拿莫．伊漾選到保送，台灣隊靠著接連失誤、宋晟睿、李亦崴都選到保送，再拿下2分，台灣隊6局上仍持續強攻、再添分數，順利提前結束比賽搶下勝利。

台灣隊昨日派出味全龍隊左投張景淯先發，總計用43球投3局，投出7次三振無失分，伍祐城4局接手，2人出局後被哈達德（Charles Haddad）敲出三壘打，所幸沒有造成失分，曾仁和、李子強依序登板後援各投1局，聯手封鎖對方打線替球隊守住勝利。

台灣拿下預賽2連勝，同組的巴勒斯坦、韓國隊戰績都是1勝1敗，香港隊目前已經吞下2敗，台灣隊今（6）日與香港交手勝敗都不影響晉級，已提前確定以分組第1晉級超級循環賽複賽。

亞錦賽敲成棒國際賽首轟感動 廖健富：全國都在看

（中央社）亞洲棒球錦標賽台灣隊廖健富今年在中職賽季敲出22轟，昨日首度在成棒國際賽開轟直言很不一樣，「感覺全國都在看、心情比較有起伏」， 也被總教練郭李建夫點名是帶動表現關鍵。

亞洲棒球錦標賽台灣隊昨日預賽第2戰與巴勒斯坦交手，廖健富昨日先發打5棒、指定打擊，1局上敲出2分砲開賽就帶起台灣隊士氣，台灣隊投打發揮，終場以19比0、6局搶下預賽2連勝，確定以A組第一名晉級複賽。

重砲好手廖健富今年在中職賽季單季敲出22轟，但此次首度披上成棒國家隊戰袍，昨日敲出個人成棒國際賽首轟感覺特別不一樣，廖健富表示，擊球當下沒有想太多，做好設定、用剛好的力量，也有「借一點風」，才能順利開轟。

廖健富表示，昨晚的全壘打跟以往在中職開轟感覺不太一樣，心情起伏比較大，「打出去感覺全國都在看」。

台灣隊總教練郭李建夫稱讚廖健富的全壘打帶動士氣，也點名昨日的先發投手張景淯投3局、無失分，表現亮眼；郭李建夫期待接下來的比賽，球員表現可以維持高檔，朝完成亞錦賽2連霸目標邁進。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航