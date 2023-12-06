亞錦賽台灣19比0勝巴勒斯坦，廖健富開轟率隊分組第1晉級、張景淯先發3局飆7K無失分
我們想讓你知道的是
重砲好手廖健富今年在中職賽季單季敲出22轟，但此次首度披上成棒國家隊戰袍，昨日敲出個人成棒國際賽首轟感覺特別不一樣，廖健富表示，擊球當下沒有想太多，做好設定、用剛好的力量，也有「借一點風」，才能順利開轟。
亞錦賽台灣19比0勝巴勒斯坦 廖健富開轟率隊分組第1晉級
（中央社）亞洲棒球錦標賽台灣隊預賽昨（5）日與巴勒斯坦交手，廖健富敲出2分砲、為台灣隊本屆首轟，張景淯先發3局飆7K無失分，台灣以19比0、6局搶勝，確定以A組分組第1晉級。
亞洲棒球錦標賽3日在台灣開打，台灣隊首戰以4比0擊敗韓國隊，4日休兵1天，昨日在台中洲際棒球場迎戰巴勒斯坦隊，總計有2412名觀眾入場。
台灣隊首局就有攻勢，邱智呈率先敲出安打，再靠犧牲觸擊跑上二壘，林承飛二壘打送回第1分，2人出局後廖健富開轟，2分砲助球隊取得3比0領先，也是台灣隊此次賽會首轟。
2局上台灣隊在1人出局後林辰勳敲安、盜上二壘，拿莫．伊漾二壘打延續攻勢，邱智呈選到保送攻占滿壘，台灣隊靠著野手選擇跑回分數，再靠著盜壘、失誤拿到第5分。
台灣隊3局上劉基鴻敲安上壘，廖健富、陳文杰都選到保送，林靖凱安打送回2分；滿壘時林承飛保送擠回1分，劉基鴻單局第2次打擊機會又敲安打送回2分，台灣隊靠著暴投跑回單局第7分，提前鎖定勝局。
台灣隊4局上高育瑋敲安、並靠著暴投上到二壘，拿莫．伊漾選到保送，台灣隊靠著接連失誤、宋晟睿、李亦崴都選到保送，再拿下2分，台灣隊6局上仍持續強攻、再添分數，順利提前結束比賽搶下勝利。
台灣隊昨日派出味全龍隊左投張景淯先發，總計用43球投3局，投出7次三振無失分，伍祐城4局接手，2人出局後被哈達德（Charles Haddad）敲出三壘打，所幸沒有造成失分，曾仁和、李子強依序登板後援各投1局，聯手封鎖對方打線替球隊守住勝利。
台灣拿下預賽2連勝，同組的巴勒斯坦、韓國隊戰績都是1勝1敗，香港隊目前已經吞下2敗，台灣隊今（6）日與香港交手勝敗都不影響晉級，已提前確定以分組第1晉級超級循環賽複賽。
亞錦賽敲成棒國際賽首轟感動 廖健富：全國都在看
（中央社）亞洲棒球錦標賽台灣隊廖健富今年在中職賽季敲出22轟，昨日首度在成棒國際賽開轟直言很不一樣，「感覺全國都在看、心情比較有起伏」， 也被總教練郭李建夫點名是帶動表現關鍵。
亞洲棒球錦標賽台灣隊昨日預賽第2戰與巴勒斯坦交手，廖健富昨日先發打5棒、指定打擊，1局上敲出2分砲開賽就帶起台灣隊士氣，台灣隊投打發揮，終場以19比0、6局搶下預賽2連勝，確定以A組第一名晉級複賽。
重砲好手廖健富今年在中職賽季單季敲出22轟，但此次首度披上成棒國家隊戰袍，昨日敲出個人成棒國際賽首轟感覺特別不一樣，廖健富表示，擊球當下沒有想太多，做好設定、用剛好的力量，也有「借一點風」，才能順利開轟。
廖健富表示，昨晚的全壘打跟以往在中職開轟感覺不太一樣，心情起伏比較大，「打出去感覺全國都在看」。
台灣隊總教練郭李建夫稱讚廖健富的全壘打帶動士氣，也點名昨日的先發投手張景淯投3局、無失分，表現亮眼；郭李建夫期待接下來的比賽，球員表現可以維持高檔，朝完成亞錦賽2連霸目標邁進。
新聞來源
延伸閱讀
- 亞錦賽台灣4比0奪大巨蛋歷史首勝，徐若熙7局10K壓制韓國，葉君璋讚「有像王牌」
- 【圖表】台北大巨蛋將開幕，全球各地還有哪些知名的巨蛋棒球場？
- 2023棒球亞錦賽：中華隊比賽時間、賽程表、免費直播頻道一次看
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
韓國整形醫院都在用原廠獨家在台上市!韓國newco 100%純棉洗臉巾是保養的關鍵第一步
我們想讓你知道的是
韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
現代人因生活節奏飛快，以往被視為肌膚老化分水嶺的關鍵年齡指標25歲，早已不是唯一參考要 素。想抓住青春的尾巴，日常保養至關重要，但90%的人保養觀念需要重構，可別以為投入大把預算購入昂貴保養品，認真使用就有效，因為你可能從保養的關鍵第一步驟就做錯!
你幾歲開始進行保養呢？其實，無分男女從青春期前就正式踏入保養世界，只是你不知道而已。越來越多的皮膚科專家、保養專家指出，保養的關鍵第一步驟正是洗臉。有上妝習慣的女性，每晚清潔臉部肌膚時須包含乾淨卸妝，而無分男女都應挑選正確洗臉產品清潔，以正確洗臉習慣去除整日累積的皮脂、汗水、老廢角質與環境髒汙，從根源解決暗沈與毛孔堵塞問題。此外，除了晚上清潔外，早上能視膚質狀況清潔，為後續保養做好關鍵第一步。
用正確方式洗臉包含使用對的清潔工具。近年「洗臉巾」在韓妞保養圈正當紅，因與傳統的毛巾相 比，粗糙的表面、濕漉漉的環境以及洗潔品的殘留物，易滋生細菌，因此在醫美保養觀念盛行的韓國，女性們開始使用一次性的洗臉巾作為洗臉工具，而其中韓國newco 100%純棉洗臉巾更是韓國皮膚科與整形醫院的唯一指定。
眾所皆知韓國全民皆對外貌有極致高標，日常保養也有極致追求，因此對保養第一步:洗顏，更是 有嚴苛標準，專業如皮膚科與整形醫院都採用韓國newco 100%純棉洗臉巾，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
檢測洗臉工具細菌殘留數，洗臉毛巾細菌指數高達320，一次性使用的韓國newco 100%純棉洗臉巾為0。難怪使用洗臉巾洗臉的風潮從韓國漸漸吹進台灣，但你知道嗎，其實市面上許多洗臉巾因成本考量，採用對環境不友善的低成本材質，對擁有Q彈水嫩的肌膚成為隱患，因劣質洗臉巾易導致肌 膚摩擦與過敏問題。過去知名YouTuber韓國歐巴太囧與大量關注韓國美容新訊的美妝控，赴韓旅遊時便會特別掃貨韓國newco 100%純棉洗臉巾，如今韓國newco 100%純棉洗臉巾原廠正式獨家在台首度上市，從蝦皮下單就能安心入手，搶先體驗全材質原裝正品。
比較市面上一般洗臉巾與韓國newco 100%純棉洗臉巾，市面上一般洗臉巾以嫘縈/植物纖維與聚 脂纖維為兩大主流材質，前者可生物降解，後者則不行，且除生產製程中對環境產生污染，也易殘留異味，對敏感性肌膚的人不適合，其中聚脂纖維更是吸水性差的材質，以使用面來說也並非絕佳體驗。與使用需種植幾十年後的木材，才能被加工處理製成嫘縈/植物纖維材質相比，韓國newco 100%純棉洗臉巾採用年年可採摘的棉花材質，從源頭就更環保。
韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品。
洗臉前，抽取一張韓國newco 100%純棉洗臉巾就能體驗溫柔呵護，200*180MM的大小，0.85MM的厚度，除了能以一張洗臉巾洗卸全臉外，更富含強大吸水力，為你的保養做完美後盾。為讓全民感受極致貼心的保養體驗，韓國newco 100%純棉洗臉巾正反兩面採用不同材質，以柔軟面與珍珠紋面構成，前者親膚能減少肌膚刺激，後者能輕鬆卸除濃妝，亦能作為溫和去角質產品。
美妝控也能將韓國newco 100%純棉洗臉巾裁剪為合適大小靈活運用，韓國newco 100%純棉洗臉巾能化為化妝棉，成為日常保養或清潔美甲的絕佳幫手。貼心設計面面俱到，外包裝有透明視窗，能讓你輕鬆檢視剩餘用量。使用韓國newco 100%純棉洗臉巾除了是做好保養的第一步驟，同時也是從自身的每一個購買行為「投票」，選用最環保的材質響應綠色地球理念。
了解更多產品資訊:
newco 官網：https://www.dijietw.com/
newco 蝦皮官方賣場：https://shopee.tw/dijietrade2023
本文章內容由「newco」提供。