加薩情勢逐小時惡化，以色列坦承平民喪生比例過高；日本醫師挺進加薩救人，手術遇停電用手機當照明
我們想讓你知道的是
以色列高階官員4日坦言，就數字上來看，加薩走廊每一個哈瑪斯戰士陣亡就有約兩名平民喪命。這些官員表示，以軍正部署高科技地圖軟體，試圖降低非戰鬥人員死亡數據。這些官員以匿名方式表示，在戰爭接下來的階段，「但願這個（比例）能低上許多」。
以色列升高轟炸，加薩情勢逐小時惡化
（中央社）世界衛生組織（WHO）駐巴勒斯坦被占領土代表皮佩爾科恩（Richard Peeperkorn）5日表示，以色列對加薩南部城巿汗尤尼斯（Khan Yunis）和拉法（Rafah）周遭加強轟炸，當地形勢逐小時不斷惡化。聯合國警告，沒有在加薩開設讓平民得以逃出的所謂安全地帶的可能。
《路透社》報導，皮佩爾科恩透過視訊告訴記者：「形勢逐小時不斷惡化，到處都遭到加強轟炸，包括在南部地區這邊的汗尤尼斯，甚至拉法。」
他表示，進入加薩走廊（Gaza Strip）的人道援助「太少了」，越來越多人為了躲避轟炸而進一步南移，世衛組織對這塊人口稠密飛地的醫療體系之脆弱深以為憂。
「北部發生過的模式將會重演。」他指的是已被猛烈轟炸，人道援助幾乎遭到切斷的加薩北部。
「不可以重演，讓我把這件事講得非常清楚，人道災難日益嚴重。」
《法新社》報導，人在埃及開羅的聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）透過視訊告訴記者：「所謂安全地帶不科學、不合理，也不可能，我認為當局也知道。」
艾爾德警告，缺乏衛生和庇護設施已經創造疾病爆發的「完美風暴」。
他說，糧食、飲水、醫藥和庇護所「完全、徹頭徹尾缺乏」的當地，「不過就是幾個街角、人行道、只蓋一半的建築物，其實就是幾處彈丸大的荒地」。
以色列擴大攻勢，進一步深入遭到圍困的加薩走廊，與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）武裝分子在加薩南部激戰。
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）加薩事務主任懷特（Thomas White）表示，以色列命令超過60萬人撤離、躲避轟炸。
他在社群平台X（原推特）發文表示：「通常有28萬人的拉法已經收容約47萬名境內流離失所者，應付不了原本的兩倍人口。」
懷特呼籲，現在只剩下停火一途才能夠拯救加薩孩童性命。
以色列官員坦承加薩平民喪生比例過高，部署地圖軟體設法降低
以色列高階官員4日坦言，就數字上來看，加薩走廊每一個哈瑪斯戰士陣亡就有約兩名平民喪命。這些官員表示，以軍正部署高科技地圖軟體，試圖降低非戰鬥人員死亡數據。
《法新社》報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯10月7日突襲以色列後，以色列對哈瑪斯控制的加薩發動回擊攻勢。加薩衛生部門表示，以軍的軍事行動迄今已造成約1萬5900人喪生，其中大多數是婦女及兒童。
當媒體問到有關5000名哈瑪斯戰士陣亡一事，以色列其中一名高階官員在簡報時說：「數字大致上是正確的。」
其中一名官員說：「我並不是說2比1的比例還不壞。」他補充道，「人肉盾牌」是哈瑪斯「核心戰術」的一部份。
這些官員以匿名方式表示，在戰爭接下來的階段，「但願這個（比例）能低上許多」。
加薩不斷上升的死亡人數，和持續蔓延的人道主義危機，在世界許多地方引發憤怒。
哈瑪斯武裝分子10月7日對以色列發動史上最嚴重的攻擊，促使以色列展開回擊，空襲加薩走廊目標並發動地面入侵行動，目的是消滅哈瑪斯。
以色列官方表示，哈瑪斯在10月7日的襲擊中殺害了約1200人，另外擄走約240名人質。
日本醫師挺進加薩救人，手術遇停電用手機當照明
一名日本醫師在以哈戰爭爆發後挺進加薩走廊治療傷患，最近受訪時指出當地醫院有大量傷患及難民湧入，且水電等物資相當吃緊，還曾在手術時遇到停電，改用手機當作照明。
- 以哈休戰結束後，新一波傷患湧入醫院
日本《富士新聞網》報導，國際慈善醫療組織「無國界醫生」（MSF）日本分會會長、同時也是醫師的中嶋優子，在11月14日進入加薩走廊南部汗尤尼斯市的納瑟醫院（Nasser Hospital）治療傷患，並於12月3日接受訪問。
而中嶋受訪當天正是以色列與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」為期一週的休戰結束之後，當地戰火重燃的第二天。
中嶋指出，「醫院沒有病床、空間」，走廊、大廳等地方湧入大量的傷患及難民，狀況相當嚴峻。而且休戰結束戰鬥再起之後，又有新一波因空襲而受傷的民眾送至醫院，均是剛受傷的狀態，包括有頭部外傷、開放性骨折等，在日本相當罕見且幾乎沒見過的病例如潮水般湧入。
- 當地醫護人員失去家人與家園，意志力堅強
汗尤尼斯市之前是當地民眾的避難地區。然而在戰火重燃之後，以色列徹夜空襲加薩走廊南部，對當地加強攻勢。中嶋對此表示「醫院的氣氛也大大改變」。
中嶋說：「醫療人員如今似乎相當擔憂」，因為狀況本來就已經相當嚴峻，且聽說當地許多醫護人員也痛失家人與家園，其中一些是從加薩走廊北部撤退過來並自發性投入救治行列。
中嶋看到職員擔憂的表情感到相當心痛，並告訴他們「若不休息會體力透支」，但這些醫護人員均稱「我立志成為醫生，就是為了面對這種時刻」，指出周遭工作人員的意志力相當堅定。而且在水電等物資短缺的狀況下，醫護人員手術途中曾遇到停電，改用手機當照明繼續開刀的情形。
- 曾治療過頓失依靠的孤兒，倖存兒童處境堪憂
根據納瑟醫院醫院統計，12月3日收到163名傷患，其中有25名是兒童。而49名死者中有13名兒童。
中嶋對此感到相當心痛，表示治療過幾個失去全家人或雙親的兒童，他們傷勢嚴重必須接受重症治療，擔憂這些兒童即使倖存下來日後也會相當辛苦。
- 以色列攻勢步步逼近，日本醫師疾呼停戰
對於以色列軍隊在加薩走廊發動更強烈的攻擊，中嶋也感受到攻勢正在逼近。
中嶋指出跟暫時休戰前相比，晚間的空襲更加接近，頻率也增加了，住處窗戶的玻璃因此出現裂痕、建築物也在搖晃，從窗戶可看到紅光，並聽到震耳欲聾的巨響。而且踏出醫院一步，就可以看到黑煙，真切地感覺攻擊正在迫近。
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2023-12-06 加薩情勢逐小時惡化，以色列坦承平民喪生比例過高；日本醫師挺進加薩救人，手術遇停電用手機當照明
- 2023-12-05 加薩重燃戰火：以色列與哈瑪斯的停火協議，為何僅七天就戛然而止？
- 2023-12-05 巴勒斯坦官媒：以色列空襲加薩北部學校至少50死；以軍開進加薩南部，全球關切平民死亡人數增加
Tags：
綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
我們想讓你知道的是
水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
（經濟部能源署廣告）