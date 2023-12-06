加薩情勢逐小時惡化，以色列坦承平民喪生比例過高；日本醫師挺進加薩救人，手術遇停電用手機當照明

以色列升高轟炸，加薩情勢逐小時惡化

（中央社）世界衛生組織（WHO）駐巴勒斯坦被占領土代表皮佩爾科恩（Richard Peeperkorn）5日表示，以色列對加薩南部城巿汗尤尼斯（Khan Yunis）和拉法（Rafah）周遭加強轟炸，當地形勢逐小時不斷惡化。聯合國警告，沒有在加薩開設讓平民得以逃出的所謂安全地帶的可能。

《路透社》報導，皮佩爾科恩透過視訊告訴記者：「形勢逐小時不斷惡化，到處都遭到加強轟炸，包括在南部地區這邊的汗尤尼斯，甚至拉法。」

他表示，進入加薩走廊（Gaza Strip）的人道援助「太少了」，越來越多人為了躲避轟炸而進一步南移，世衛組織對這塊人口稠密飛地的醫療體系之脆弱深以為憂。

「北部發生過的模式將會重演。」他指的是已被猛烈轟炸，人道援助幾乎遭到切斷的加薩北部。

「不可以重演，讓我把這件事講得非常清楚，人道災難日益嚴重。」

《法新社》報導，人在埃及開羅的聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）透過視訊告訴記者：「所謂安全地帶不科學、不合理，也不可能，我認為當局也知道。」

艾爾德警告，缺乏衛生和庇護設施已經創造疾病爆發的「完美風暴」。

他說，糧食、飲水、醫藥和庇護所「完全、徹頭徹尾缺乏」的當地，「不過就是幾個街角、人行道、只蓋一半的建築物，其實就是幾處彈丸大的荒地」。

以色列擴大攻勢，進一步深入遭到圍困的加薩走廊，與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）武裝分子在加薩南部激戰。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）加薩事務主任懷特（Thomas White）表示，以色列命令超過60萬人撤離、躲避轟炸。

他在社群平台X（原推特）發文表示：「通常有28萬人的拉法已經收容約47萬名境內流離失所者，應付不了原本的兩倍人口。」

懷特呼籲，現在只剩下停火一途才能夠拯救加薩孩童性命。

以色列官員坦承加薩平民喪生比例過高，部署地圖軟體設法降低

以色列高階官員4日坦言，就數字上來看，加薩走廊每一個哈瑪斯戰士陣亡就有約兩名平民喪命。這些官員表示，以軍正部署高科技地圖軟體，試圖降低非戰鬥人員死亡數據。

《法新社》報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯10月7日突襲以色列後，以色列對哈瑪斯控制的加薩發動回擊攻勢。加薩衛生部門表示，以軍的軍事行動迄今已造成約1萬5900人喪生，其中大多數是婦女及兒童。

當媒體問到有關5000名哈瑪斯戰士陣亡一事，以色列其中一名高階官員在簡報時說：「數字大致上是正確的。」

其中一名官員說：「我並不是說2比1的比例還不壞。」他補充道，「人肉盾牌」是哈瑪斯「核心戰術」的一部份。

這些官員以匿名方式表示，在戰爭接下來的階段，「但願這個（比例）能低上許多」。

加薩不斷上升的死亡人數，和持續蔓延的人道主義危機，在世界許多地方引發憤怒。

哈瑪斯武裝分子10月7日對以色列發動史上最嚴重的攻擊，促使以色列展開回擊，空襲加薩走廊目標並發動地面入侵行動，目的是消滅哈瑪斯。

以色列官方表示，哈瑪斯在10月7日的襲擊中殺害了約1200人，另外擄走約240名人質。

日本醫師挺進加薩救人，手術遇停電用手機當照明

一名日本醫師在以哈戰爭爆發後挺進加薩走廊治療傷患，最近受訪時指出當地醫院有大量傷患及難民湧入，且水電等物資相當吃緊，還曾在手術時遇到停電，改用手機當作照明。

以哈休戰結束後，新一波傷患湧入醫院

日本《富士新聞網》報導，國際慈善醫療組織「無國界醫生」（MSF）日本分會會長、同時也是醫師的中嶋優子，在11月14日進入加薩走廊南部汗尤尼斯市的納瑟醫院（Nasser Hospital）治療傷患，並於12月3日接受訪問。

而中嶋受訪當天正是以色列與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」為期一週的休戰結束之後，當地戰火重燃的第二天。

中嶋指出，「醫院沒有病床、空間」，走廊、大廳等地方湧入大量的傷患及難民，狀況相當嚴峻。而且休戰結束戰鬥再起之後，又有新一波因空襲而受傷的民眾送至醫院，均是剛受傷的狀態，包括有頭部外傷、開放性骨折等，在日本相當罕見且幾乎沒見過的病例如潮水般湧入。

當地醫護人員失去家人與家園，意志力堅強

汗尤尼斯市之前是當地民眾的避難地區。然而在戰火重燃之後，以色列徹夜空襲加薩走廊南部，對當地加強攻勢。中嶋對此表示「醫院的氣氛也大大改變」。

中嶋說：「醫療人員如今似乎相當擔憂」，因為狀況本來就已經相當嚴峻，且聽說當地許多醫護人員也痛失家人與家園，其中一些是從加薩走廊北部撤退過來並自發性投入救治行列。

中嶋看到職員擔憂的表情感到相當心痛，並告訴他們「若不休息會體力透支」，但這些醫護人員均稱「我立志成為醫生，就是為了面對這種時刻」，指出周遭工作人員的意志力相當堅定。而且在水電等物資短缺的狀況下，醫護人員手術途中曾遇到停電，改用手機當照明繼續開刀的情形。

曾治療過頓失依靠的孤兒，倖存兒童處境堪憂

根據納瑟醫院醫院統計，12月3日收到163名傷患，其中有25名是兒童。而49名死者中有13名兒童。

中嶋對此感到相當心痛，表示治療過幾個失去全家人或雙親的兒童，他們傷勢嚴重必須接受重症治療，擔憂這些兒童即使倖存下來日後也會相當辛苦。

以色列攻勢步步逼近，日本醫師疾呼停戰

對於以色列軍隊在加薩走廊發動更強烈的攻擊，中嶋也感受到攻勢正在逼近。

中嶋指出跟暫時休戰前相比，晚間的空襲更加接近，頻率也增加了，住處窗戶的玻璃因此出現裂痕、建築物也在搖晃，從窗戶可看到紅光，並聽到震耳欲聾的巨響。而且踏出醫院一步，就可以看到黑煙，真切地感覺攻擊正在迫近。