薛富盛率團出席COP28強調台灣減碳成績佳，稱「核廢地點未有共識前，核能是假議題」
我們想讓你知道的是
《中央社》記者告訴他，COP28期間遇到的台灣企業主都擔心台灣綠電不夠，尤其在歐美宣示再生能源3倍下，台灣資源會被其他國家排擠。環境部長薛富盛回應，「所以大家就要積極來推動綠電」，包括離岸風電經濟部還有許多規劃，「台灣應該還是有很大的發展空間，不必太悲觀」。
COP28薛富盛強調台灣減碳成績佳 稱核廢地點有共識前核能是假議題
（中央社）環境部長薛富盛5日現身聯合國氣候峰會COP28，他接受《中央社》記者採訪強調台灣減碳成績佳；面對國際加速減碳搶綠電，他仍對台灣進度樂觀，因科技會進步。他並指在核廢地點未有共識前，核能是假議題。
聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）正在杜拜舉行，台灣雖非締約國，但各界參與踴躍，包括8月剛上任的環境部長薛富盛也現身，進行多場國際交流。
由於台灣官方身分在聯合國活動中較敏感，他保持低調直到5日晚間與台灣民間餐敘時才受訪。
薛富盛首先強調，台灣近年在因應氣候變遷上有許多成果，包括今年通過的《氣候變遷因應法》納入二氧化碳淨零排放，「這是一個非常大的進展，代表台灣有決心追求淨零」。
他指出，台灣大概從2016年開始碳排放量就持續往下降，除了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情告一段落的那年因經濟復甦使整體排碳稍微升高，「但若將碳排量除以經濟成長率，事實上我們還是往下降，也是所有已開發國家裡面成果最好的」。
《中央社》記者問，今年COP會議共識朝向減碳目標必須加速，台灣是否也將訂出更加速的政策？薛富盛說，COP28期間已有近120國宣示要把再生能源建置量提高到目前的3倍，「這個目標完全符合我們2050的淨零排放路徑圖，所以從這個角度來看，台灣算是很有遠見」。
他解釋，今年台灣再生能源發電量已達到10%，2050年的目標是至少達到30%，「正好是今天的3倍，所以我們本來就契合這個方向」。
《中央社》記者追問，在2050達成淨零之前，許多先進國家已經加碼要讓2030年減碳達30%，但台灣目標是24%，面對7年後全球「期中考」，台灣如何因應？
他說，「這一點當然我們是要保守一點來做規劃，但我個人還算樂觀，因為科技會進步」，在政府的規劃裡，再生能源還包括地熱、生質能源、海洋發電及氫能，而中研院跟台電已成功實驗出能把甲烷熱裂解變成氫氣和碳黑固體。
記者再追問，距2030只剩7年，來得及期待新科技趕上嗎？他說，「不要那麼悲觀，因為很多技術事實上是成熟的，只是要找出可以應用的場域」，他有信心在未來7年內出現新科技，改變整個對二氧化碳排放甚至能源的新思維。
接著薛富盛主動提起COP28期間也有20個國家宣布核能加碼的議題。
「對台灣來講，核能必須克服三個議題」，即安全性、核廢料處理，以及核廢存放地點的共識。「我不相信任何一個縣市首長會站出來說核廢料就放在我們這個縣或市，所以當你沒有辦法解決這個問題，談核能事實上就是一個假議題」。
《中央社》記者告訴他，COP28期間遇到的台灣企業主都擔心台灣綠電不夠，尤其在歐美宣示再生能源3倍下，台灣資源會被其他國家排擠。薛富盛回應，「所以大家就要積極來推動綠電」，包括離岸風電經濟部還有許多規劃，「台灣應該還是有很大的發展空間，不必太悲觀」。
他也說，很樂意看到企業經過COP28後，開始想要更積極減碳，不再認為這件事離自己還很遠。
面對台灣官方無法參與氣候峰會，薛富盛說，台灣願意加緊腳步與世界同步因應氣候變遷，「聯合國氣候公約也應該要考量，台灣在這方面的貢獻事實上非常多，應該讓我們能夠參與整個包括締約方的大會，我們可以做更多貢獻」。
除了許多邦交國在COP28元首級會議時都幫台灣發聲，薛富盛說，此行他也見了許多支持台灣的國際政治人士，包括許多國家的國會議員也非常關心台灣被氣候峰會排除。
他表示，因為台灣情況特殊，他必須低調進行交流，有不得已苦衷，但「最重要的是能夠達到實質效果，並且對COP28各締約國談的主題，我們有掌握」。
薛富盛率團出席COP28，籲讓台灣參與討論
（中央社）環境部今（6）日表示，今年由部長薛富盛率各部會參加COP28相關活動；薛富盛說，氣候變化綱要公約強調共同但有差別責任，台灣是負責任的國家，應讓台灣共同參與討論。
今年聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方大會（COP28）從11月30日起，在阿拉伯聯合大公國杜拜展開為期兩週的會議活動。
環境部氣候變遷署今日發布新聞稿表示，台灣雖非聯合國成員，今年仍循例以非政府組織（NGOs）觀察員名義報名參加。環境部長薛富盛率各部會代表已陸續抵達杜拜。
在COP28會議舉行期間，薛富盛及台灣參與成員於場內外進行國際交流活動，各界對於台灣推動能源、產業、生活及社會等四大淨零轉型工作，以及公私部門投入氣候行動所展現的活力，不僅印象深刻也多所讚譽肯定。
薛富盛表示，氣候變化綱要公約強調共同但有差別責任，台灣是負責任的國家，應讓台灣共同參與討論；面對氣候變遷，追求淨零排放，是台灣與國際社會共同努力的目標。
薛富盛強調，台灣有綠色技術及科技實力，不斷務實尋找機會做出貢獻；台灣做為世界上一股良善力量，是全球面對氣候變遷威脅及供應鏈重整的重要解方，也是最可靠、安全及可信賴的合作夥伴。
氣候公約今年首次進行全球盤點（Global Stocktake），雖然多數國家都將淨零排放作為目標，但聯合國環境規劃署（UNEP）今年11月底發布「2023排放差距報告」（Emissions Gap Report 2023）清楚指出作為仍嫌不足。
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）