薛富盛率團出席COP28強調台灣減碳成績佳，稱「核廢地點未有共識前，核能是假議題」

COP28薛富盛強調台灣減碳成績佳 稱核廢地點有共識前核能是假議題

（中央社）環境部長薛富盛5日現身聯合國氣候峰會COP28，他接受《中央社》記者採訪強調台灣減碳成績佳；面對國際加速減碳搶綠電，他仍對台灣進度樂觀，因科技會進步。他並指在核廢地點未有共識前，核能是假議題。

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）正在杜拜舉行，台灣雖非締約國，但各界參與踴躍，包括8月剛上任的環境部長薛富盛也現身，進行多場國際交流。

由於台灣官方身分在聯合國活動中較敏感，他保持低調直到5日晚間與台灣民間餐敘時才受訪。

薛富盛首先強調，台灣近年在因應氣候變遷上有許多成果，包括今年通過的《氣候變遷因應法》納入二氧化碳淨零排放，「這是一個非常大的進展，代表台灣有決心追求淨零」。

他指出，台灣大概從2016年開始碳排放量就持續往下降，除了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情告一段落的那年因經濟復甦使整體排碳稍微升高，「但若將碳排量除以經濟成長率，事實上我們還是往下降，也是所有已開發國家裡面成果最好的」。

《中央社》記者問，今年COP會議共識朝向減碳目標必須加速，台灣是否也將訂出更加速的政策？薛富盛說，COP28期間已有近120國宣示要把再生能源建置量提高到目前的3倍，「這個目標完全符合我們2050的淨零排放路徑圖，所以從這個角度來看，台灣算是很有遠見」。

他解釋，今年台灣再生能源發電量已達到10%，2050年的目標是至少達到30%，「正好是今天的3倍，所以我們本來就契合這個方向」。

《中央社》記者追問，在2050達成淨零之前，許多先進國家已經加碼要讓2030年減碳達30%，但台灣目標是24%，面對7年後全球「期中考」，台灣如何因應？

他說，「這一點當然我們是要保守一點來做規劃，但我個人還算樂觀，因為科技會進步」，在政府的規劃裡，再生能源還包括地熱、生質能源、海洋發電及氫能，而中研院跟台電已成功實驗出能把甲烷熱裂解變成氫氣和碳黑固體。

記者再追問，距2030只剩7年，來得及期待新科技趕上嗎？他說，「不要那麼悲觀，因為很多技術事實上是成熟的，只是要找出可以應用的場域」，他有信心在未來7年內出現新科技，改變整個對二氧化碳排放甚至能源的新思維。

接著薛富盛主動提起COP28期間也有20個國家宣布核能加碼的議題。

「對台灣來講，核能必須克服三個議題」，即安全性、核廢料處理，以及核廢存放地點的共識。「我不相信任何一個縣市首長會站出來說核廢料就放在我們這個縣或市，所以當你沒有辦法解決這個問題，談核能事實上就是一個假議題」。

《中央社》記者告訴他，COP28期間遇到的台灣企業主都擔心台灣綠電不夠，尤其在歐美宣示再生能源3倍下，台灣資源會被其他國家排擠。薛富盛回應，「所以大家就要積極來推動綠電」，包括離岸風電經濟部還有許多規劃，「台灣應該還是有很大的發展空間，不必太悲觀」。

他也說，很樂意看到企業經過COP28後，開始想要更積極減碳，不再認為這件事離自己還很遠。

面對台灣官方無法參與氣候峰會，薛富盛說，台灣願意加緊腳步與世界同步因應氣候變遷，「聯合國氣候公約也應該要考量，台灣在這方面的貢獻事實上非常多，應該讓我們能夠參與整個包括締約方的大會，我們可以做更多貢獻」。

除了許多邦交國在COP28元首級會議時都幫台灣發聲，薛富盛說，此行他也見了許多支持台灣的國際政治人士，包括許多國家的國會議員也非常關心台灣被氣候峰會排除。

他表示，因為台灣情況特殊，他必須低調進行交流，有不得已苦衷，但「最重要的是能夠達到實質效果，並且對COP28各締約國談的主題，我們有掌握」。

薛富盛率團出席COP28，籲讓台灣參與討論

（中央社）環境部今（6）日表示，今年由部長薛富盛率各部會參加COP28相關活動；薛富盛說，氣候變化綱要公約強調共同但有差別責任，台灣是負責任的國家，應讓台灣共同參與討論。

今年聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方大會（COP28）從11月30日起，在阿拉伯聯合大公國杜拜展開為期兩週的會議活動。

環境部氣候變遷署今日發布新聞稿表示，台灣雖非聯合國成員，今年仍循例以非政府組織（NGOs）觀察員名義報名參加。環境部長薛富盛率各部會代表已陸續抵達杜拜。

在COP28會議舉行期間，薛富盛及台灣參與成員於場內外進行國際交流活動，各界對於台灣推動能源、產業、生活及社會等四大淨零轉型工作，以及公私部門投入氣候行動所展現的活力，不僅印象深刻也多所讚譽肯定。

薛富盛表示，氣候變化綱要公約強調共同但有差別責任，台灣是負責任的國家，應讓台灣共同參與討論；面對氣候變遷，追求淨零排放，是台灣與國際社會共同努力的目標。

薛富盛強調，台灣有綠色技術及科技實力，不斷務實尋找機會做出貢獻；台灣做為世界上一股良善力量，是全球面對氣候變遷威脅及供應鏈重整的重要解方，也是最可靠、安全及可信賴的合作夥伴。

氣候公約今年首次進行全球盤點（Global Stocktake），雖然多數國家都將淨零排放作為目標，但聯合國環境規劃署（UNEP）今年11月底發布「2023排放差距報告」（Emissions Gap Report 2023）清楚指出作為仍嫌不足。