《華盛頓郵報》：烏克蘭6月大反攻失利，美烏相互歸咎對方誤判情勢
我們想讓你知道的是
總體而言，烏克蘭在2023年僅收復約500平方公里失土，卻賠上數千人死傷及數十億美元西方軍援。反攻失利也讓西方盟友不再對烏克蘭總統澤倫斯基誓言力戰到底感到樂觀；澤倫斯基仍堅持要收復包含克里米亞在內的全部國土。
（中央社）烏克蘭今（2023）年6月初展開備受期待的大反攻受挫，俄烏戰事陷漫長泥淖。《華盛頓郵報》的長篇調查報導披露一些此前未揭的內幕，乃至美烏雙方將失利相互歸咎對方錯估或誤判。
今年6月15日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）由多名高階美軍將領陪同，於布魯塞爾的北約總部與烏克蘭防長及幕僚們開會，氣氛凝重。當時大反攻已展開超過一週，烏軍損失與受阻超出預期。
奧斯汀質問烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）開戰之初的烏軍決策，以及為何不集中西方軍援的裝備清除雷區供發起大規模機械化作戰；奧斯汀說俄軍防線固然厚實，但不是「無敵」。
列茲尼科夫表示，烏克蘭的裝甲縱隊每次進攻都被俄軍直升機、無人機和火砲痛擊，在沒有空中支援下，唯一的選擇是靠火砲壓制俄軍防線，再徐圖推進。
8度兵推籌劃反攻，美方高估烏軍
華郵訪談30多名烏克蘭、美國、歐洲的官員，對美國幕後高度參與作戰策畫及導致作戰失利因素提供新視角，和此前未揭露過的細節。這篇調查也披露華盛頓與基輔間對反攻戰法的歧見日深。
華郵發現，造成反攻和初期失利的關鍵因素包含：
- 美、英、烏3國軍方舉行過8次大型桌上兵推供研擬作戰計畫。然而華府錯估烏軍能短期內由長年俄系戰法轉變為西式打法的程度，尤其未賦予烏軍現代西方作戰體系所不可或缺的空中力量。
- 美、烏官員在戰略、戰術和時機上時有嚴重分歧。 五角大廈希望4月中就開始反攻，以免俄軍持續累積防線強度；烏克蘭方面卻有顧慮，堅稱尚缺額外武器和訓練而還沒準備到位。
- 美軍相信，靠烏克蘭取得的武器裝備和新組建部隊，朝俄軍防線展開機械化正面強攻可行。兵推模擬的結論是最佳情況下，烏軍可在反攻開打60至90天內打到亞速海，將烏南的俄軍切斷。
- 美國主張反攻應集中兵力攻打烏南札波利沙的軸線，但烏克蘭高層卻認為，應在俄烏近960公里的整個前線從3個不同方向出擊，分別往南朝亞速海的梅利托波爾（Melitopol）與別爾江斯克（Berdyansk），以及往東圍攻巴赫姆特（Bakhmut）。
- 美國情報單位其實比美國軍方悲觀，他們評估認為鑒於俄軍利用整個冬、春建立起多道強固防線，反攻成功機率只有50-50。
- 烏克蘭和西方許多人低估俄國從戰場重挫中恢復的能力與慣有的優勢：人力、地雷和不怕死，程度與規模都是其他國家所無法比擬。
- 隨反攻發起時間逼近，烏克蘭軍方擔心將遭受災難性損失，而美方卻認為，若再不發動決定性反攻，這場戰爭傷亡人數會更高。
煉獄般戰場實情
場景拉回6月7日，當時依北約規格新組建的烏軍第47獨立機械化旅官兵雖緊張，卻滿是信心等待入夜，之後登上美援的M2布萊德雷（Bradley）步兵戰車，準備發起攻勢。
他們頭24小時的目標是要推進約15公里，最終目標是南下收復亞速海附近的梅利托波爾。雖已預期會遇到雷區，但反攻開打後卻發現遠比想像還多、還密，M2駛經的戰場地形崎嶇泥濘，也遠非德國平坦訓練場能比。
47旅官兵艱困駛在先頭部隊排雷過的狹窄通道，但高處的俄軍發射反戰車飛彈，烏軍車隊裡一些車中彈，迫使後面的車偏離安全通道而中雷，車隊大亂之際又遇上俄軍攻擊直升機與無人機猛轟。
連續幾天的集結、進攻、撤退重整再進攻，都是一樣的血腥收場；47旅一名排長森佐夫（Oleh Sentsov）以「地獄之火」形容所遭遇的俄軍火力。
反攻開打第4天，戰場到處散落焚毀的美製布萊德雷步兵戰車與德國豹2戰車、掃雷車等西方裝備，慘重死傷重創士氣。烏軍總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）只得趁數量有限的西方裝備耗盡前暫停進攻，捨棄美方建議的機械化作戰強攻，改採10人一組小部隊挺進，雖然速度驟減，卻能降低戰損速度。
與美方籌劃數月的作戰計畫在反攻第4天就束之高閣，原本盼2到3個月內打到亞速海的進度整個停滯。烏軍沒在首日達成推進15公里，而是在接下來近6個月裡推進約19公里，雖收復一些村莊，但目標城市梅利托波爾卻仍遙不可及。
戰場決策美放馬後砲，烏報以幾週閉門羹
戰場景況部分，華郵訪問30多名烏軍和美軍高層以及20多名前線官兵，發現一些此前較不為人知情況：
- 參與反攻的幾支北約規格新建旅裡，有一支竟達7成官兵此前全無作戰經驗。
- 烏軍戰場受挫，以致與美國在如何才是突破俄軍縱深防禦最佳方式上出現分歧。
- 由於美國對戰場決策放馬後砲，使得駐歐美軍司令在反攻作戰之初，好幾週都沒法與烏軍總司令取得聯繫。
- 美烏相互歸咎對方錯估或誤判。美軍的結論是烏克蘭欠缺基本戰術素養，包括利用地面偵察了解雷區密度；烏軍則認為美國人，似乎沒領悟攻擊無人機和其他科技已如何改變戰場風貌。
總體而言，烏克蘭在2023年僅收復約500平方公里失土，卻賠上數千人死傷及數十億美元西方軍援。反攻失利也讓西方盟友不再對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）誓言力戰到底感到樂觀；澤倫斯基仍堅持要收復包含克里米亞在內的全部國土。
英國一名國安官員說：「那得花好幾年和大量人命，烏克蘭能受得了嗎？這對人力、經濟乃至西方相挺的各項衝擊呢？」
新聞來源
延伸閱讀
- 澤倫斯基坦言烏軍反攻受困，憂以哈戰爭吸走國際援助與注意力
- 「早已沒有退路」，烏克蘭為何不願與俄羅斯和談？美官員：明年美國大選前，普亭不會結束戰爭
- 《衛報》：反攻失利兼傳政爭加劇，烏克蘭對於取勝出現動搖氛圍
- 《時代雜誌》：澤倫斯基堅信必勝，未見內部叢生弊端，烏軍缺人甚至比武器彈藥短缺更嚴重
- 各國對「反攻沒進展」開始失去耐性，要結束烏克蘭戰爭有這三種可能戰略
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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