科學家示警全球7年內升溫恐破1.5度，聯合國報告：全球化石燃料排碳量，預估2023年再創新高
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根據一個氣候科學家組成的國際聯盟每年發布一次的「全球碳計畫」評估顯示，化石燃料帶來的二氧化碳污染，去（2022）年上升1.1%，中國和印度的排放量激增，目前是全球第1、第3大排放國。報告估計，有50%可能性在2030年左右全球的升溫幅度就會超過巴黎協定設定的目標；報告也點出暖化來自非二氧化碳溫室氣體的不確定性。
科學家示警全球7年內升溫恐破1.5度 巴黎協定氣候目標難達成
（中央社）科學家5日警告，隨化石燃料帶來的碳排持續增加，全球暖化可能在7年內跨越關鍵的攝氏1.5度門檻，敦促參加氣候峰會的各國即刻應對燃煤、石油、天然氣造成的污染。
全球近200國於2015年達成巴黎協定（Paris Agreement）同意致力降低暖化，讓本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度以內，因而有所謂2度或1.5度「氣候目標」。
《法新社》報導，在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上，各國代表就化石燃料的未來論辯。然而對各方就逐步淘汰溫室氣體大宗的碳密集型能源達成協議，碳排大國卻持破局心態。
根據一個氣候科學家組成的國際聯盟每年發布一次的「全球碳計畫」（Global Carbon Project）評估顯示，化石燃料帶來的二氧化碳污染，去（2022）年上升1.1%，中國和印度的排放量激增，目前是全球第1、第3大排放國。
報告估計，有50%可能性在2030年左右全球的升溫幅度就會超過巴黎協定設定的目標；報告也點出暖化來自非二氧化碳溫室氣體的不確定性。
報告的首席作者弗里德林斯坦（Pierre Friedlingstein）說：「這變得越來越緊急。從目前情況到升溫至1.5度門檻的時間正大幅縮短，為能將升溫幅度控制在1.5度以內或上下，必須即刻行動。」
美國政治新聞網《Politico》指出，隨世界各地頂尖科學家向聯合國提出研究，幾可確認巴黎氣候協定目標沒法實現已成公開秘密。
達成攝氏1.5度目標是本屆COP28氣候大會各國的共識，然而科學家越來越確定世界可能在10年內就會突破這道門檻，而非巴黎協定所設的本世紀結束。目前全球均溫已經上升攝氏1.1至1.3度。
氣候科學組織「未來地球」（Future Earth）、「地球聯盟」（Earth League）及「世界氣候研究計畫」（WCRP）自2017年起每年協同發表研究報告，他們在3日提出今年的報告指出，許多國家將無法達成將升溫限制在1.5度。若世人繼續按當前的碳排速率，恐6年左右全球升溫就會達到1.5度。
美國財經新聞網《CNBC》報導，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在COP28氣候大會受訪時直言，世界恐無法實現巴黎氣候協定將全球升溫控制在攝氏2度以內目標。
他說：「我們有幸已取得足夠進展能免於升溫4度這類極端情況，卻不幸很可能沒法達成2度目標，因此調整因應是優先要務。」
報告：全球化石燃料排碳量 預估2023年再創新高
（中央社）科學家表示，燃燒化石燃料在全球造成的二氧化碳排放量，今年將創下歷史新高，這不但加劇氣候變遷，並會助長更具破壞力的極端氣候。
《路透社》報導，聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）4日發布「全球碳預算」（Global Carbon Budget）報告。艾克斯特大學（University of Exeter）等90多家機構科學家所做的報告結論指出，在2023年，各國化石燃料二氧化碳排放量預計達368億噸，比去年增加1.1%。
若計入土地利用方面的碳排量，今年全球二氧化碳排放總量預估將達到409億噸。
在印度和中國的帶動下，煤炭、石油和天然氣的碳排量都在上揚。中國碳排量增加是由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情解封後經濟重新開放所致；印度則是電力需求成長速度比再生能源產能來得快，以致要由化石燃料來填補短缺。
今年的碳排軌跡，使得全球升溫幅度控制在攝氏1.5度以內的目標看似更遙不可及。
領導這項研究的艾克斯特大學教授弗里德林斯坦（Pierre Friedlingstein）說：「現在看來，我們將不可避免地超出巴黎協定（Paris Agreement）所訂的攝氏1.5度目標。」
他說：「COP28領袖峰會必須就快速削減化石燃料碳排達成一致共識，哪怕只是維持攝氏2度的目標。」
聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）先前表示，若要堅守升溫幅度不超過攝氏1.5度的目標，全球碳排量必須於2030年以前大幅減少43%。
然而，近年來碳排量不降反升，COVID-19疫情期間雖一度打斷這樣的趨勢，但目前碳排量已較疫情前水準回升1.4%。
赫爾辛基「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）研究人員上月表示，中國由於再生能源裝置創新高，其溫室氣體排放量最快可望於明（2024）年開始「結構性下降」。
中國化石燃料造成的二氧化碳排放量占全球31%。
最新報告也列舉出一些亮點：美國和歐洲聯盟的碳排都雙雙下滑，有部分原因是燃煤發電廠除役。
總體而言，占全球碳排28%的26個國家，目前的碳排都處於下降趨勢。研究人員表示，其中多數是歐洲國家。
化石燃料碳排將創新高 學者：減碳需搭配習慣改變
（中央社）根據最新全球碳預算報告，預估2023年全球化石燃料產生的二氧化碳排放量再創新高。學者認為，碳預算報告與台灣制訂碳定價沒有直接關係，減碳需搭配生活習慣、消費習性的改變。
全球碳計畫（Global Carbon Project，GCP）研究團隊4日發布「2023全球碳預算報告」，預估2023年全球化石燃料產生的二氧化碳排放量再創新高。如果要維持50%的可能性將升溫限制在攝氏1.5度、1.7度與2度，依照目前的二氧化碳排放量，僅能再排放5年、7年及15年的時間。
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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