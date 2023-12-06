科學家示警全球7年內升溫恐破1.5度，聯合國報告：全球化石燃料排碳量，預估2023年再創新高

科學家示警全球7年內升溫恐破1.5度 巴黎協定氣候目標難達成

（中央社）科學家5日警告，隨化石燃料帶來的碳排持續增加，全球暖化可能在7年內跨越關鍵的攝氏1.5度門檻，敦促參加氣候峰會的各國即刻應對燃煤、石油、天然氣造成的污染。

全球近200國於2015年達成巴黎協定（Paris Agreement）同意致力降低暖化，讓本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度以內，因而有所謂2度或1.5度「氣候目標」。

《法新社》報導，在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上，各國代表就化石燃料的未來論辯。然而對各方就逐步淘汰溫室氣體大宗的碳密集型能源達成協議，碳排大國卻持破局心態。

根據一個氣候科學家組成的國際聯盟每年發布一次的「全球碳計畫」（Global Carbon Project）評估顯示，化石燃料帶來的二氧化碳污染，去（2022）年上升1.1%，中國和印度的排放量激增，目前是全球第1、第3大排放國。

報告估計，有50%可能性在2030年左右全球的升溫幅度就會超過巴黎協定設定的目標；報告也點出暖化來自非二氧化碳溫室氣體的不確定性。

報告的首席作者弗里德林斯坦（Pierre Friedlingstein）說：「這變得越來越緊急。從目前情況到升溫至1.5度門檻的時間正大幅縮短，為能將升溫幅度控制在1.5度以內或上下，必須即刻行動。」

美國政治新聞網《Politico》指出，隨世界各地頂尖科學家向聯合國提出研究，幾可確認巴黎氣候協定目標沒法實現已成公開秘密。

達成攝氏1.5度目標是本屆COP28氣候大會各國的共識，然而科學家越來越確定世界可能在10年內就會突破這道門檻，而非巴黎協定所設的本世紀結束。目前全球均溫已經上升攝氏1.1至1.3度。

氣候科學組織「未來地球」（Future Earth）、「地球聯盟」（Earth League）及「世界氣候研究計畫」（WCRP）自2017年起每年協同發表研究報告，他們在3日提出今年的報告指出，許多國家將無法達成將升溫限制在1.5度。若世人繼續按當前的碳排速率，恐6年左右全球升溫就會達到1.5度。

美國財經新聞網《CNBC》報導，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在COP28氣候大會受訪時直言，世界恐無法實現巴黎氣候協定將全球升溫控制在攝氏2度以內目標。

他說：「我們有幸已取得足夠進展能免於升溫4度這類極端情況，卻不幸很可能沒法達成2度目標，因此調整因應是優先要務。」

報告：全球化石燃料排碳量 預估2023年再創新高

（中央社）科學家表示，燃燒化石燃料在全球造成的二氧化碳排放量，今年將創下歷史新高，這不但加劇氣候變遷，並會助長更具破壞力的極端氣候。

《路透社》報導，聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）4日發布「全球碳預算」（Global Carbon Budget）報告。艾克斯特大學（University of Exeter）等90多家機構科學家所做的報告結論指出，在2023年，各國化石燃料二氧化碳排放量預計達368億噸，比去年增加1.1%。

若計入土地利用方面的碳排量，今年全球二氧化碳排放總量預估將達到409億噸。

在印度和中國的帶動下，煤炭、石油和天然氣的碳排量都在上揚。中國碳排量增加是由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情解封後經濟重新開放所致；印度則是電力需求成長速度比再生能源產能來得快，以致要由化石燃料來填補短缺。

今年的碳排軌跡，使得全球升溫幅度控制在攝氏1.5度以內的目標看似更遙不可及。

領導這項研究的艾克斯特大學教授弗里德林斯坦（Pierre Friedlingstein）說：「現在看來，我們將不可避免地超出巴黎協定（Paris Agreement）所訂的攝氏1.5度目標。」

他說：「COP28領袖峰會必須就快速削減化石燃料碳排達成一致共識，哪怕只是維持攝氏2度的目標。」

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）先前表示，若要堅守升溫幅度不超過攝氏1.5度的目標，全球碳排量必須於2030年以前大幅減少43%。

然而，近年來碳排量不降反升，COVID-19疫情期間雖一度打斷這樣的趨勢，但目前碳排量已較疫情前水準回升1.4%。

赫爾辛基「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）研究人員上月表示，中國由於再生能源裝置創新高，其溫室氣體排放量最快可望於明（2024）年開始「結構性下降」。

中國化石燃料造成的二氧化碳排放量占全球31%。

最新報告也列舉出一些亮點：美國和歐洲聯盟的碳排都雙雙下滑，有部分原因是燃煤發電廠除役。

總體而言，占全球碳排28%的26個國家，目前的碳排都處於下降趨勢。研究人員表示，其中多數是歐洲國家。

化石燃料碳排將創新高 學者：減碳需搭配習慣改變

（中央社）根據最新全球碳預算報告，預估2023年全球化石燃料產生的二氧化碳排放量再創新高。學者認為，碳預算報告與台灣制訂碳定價沒有直接關係，減碳需搭配生活習慣、消費習性的改變。

全球碳計畫（Global Carbon Project，GCP）研究團隊4日發布「2023全球碳預算報告」，預估2023年全球化石燃料產生的二氧化碳排放量再創新高。如果要維持50%的可能性將升溫限制在攝氏1.5度、1.7度與2度，依照目前的二氧化碳排放量，僅能再排放5年、7年及15年的時間。