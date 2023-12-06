15萬士兵 vs. 1940年代迫擊炮：委內瑞拉與蓋亞那領土之爭，凸顯兩國軍力懸殊

（中央社）近期蓋亞那境內富藏石油的埃塞奎博（Essequibo）領土爭端，加劇委內瑞拉和蓋亞那之間緊張局勢。儘管專家認為可能性不大，一旦發生直接衝突，將凸顯兩國軍力懸殊。

根據美國中央情報局（CIA）「世界概況」（The World Factbook），委內瑞拉是全世界軍事領域投資第6多的國家，而蓋亞那僅排在第152位。

巴西戰爭學院地緣政治學教授卡孟納（Ronaldo Carmona）指出，委內瑞拉的武裝部隊是南美洲裝備最精良的武裝部隊之一，與蓋亞那相比，無論是人員或設備，委內瑞拉占更大優勢。

卡孟納分析指出，雙方一旦衝突將影響其他國家，尤其是美國和巴西：委內瑞拉若從陸地進攻蓋亞那，巴西剛好位於兩國之間，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）不大可能因此問題與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）起爭執，所以不易執行陸地攻擊計畫。

卡孟納說，就算馬杜洛執意進攻，入侵蓋亞那也必須穿過茂密的森林，部隊無法前進，所以另一種可能是從海上發動攻擊，但整體情況只會為馬杜洛帶來高昂的政治成本。

蓋亞那國防軍成立於1965年，是一支由陸海空三軍以及蓋亞那國家後備軍人組成的統一部隊，與巴西、中國、法國、英國和美國保持關係，大多數軍官都接受英國皇家軍事學院培訓。

根據中情局公布的數據，蓋亞那總兵力3000人，若與其他國家捲入衝突肯定會增加士兵人數。

蓋亞那的裝備相當老舊，例如1970年代的坦克和1940年代的迫擊炮。《聖保羅頁報》（Folha de São Paulo）援引國際戰略研究所（IISS）的資料報導說，蓋亞那擁有大約6輛裝甲坦克、54門火炮裝備、3艘巡邏艇和3架直升機。

相比之下，委內瑞拉擁有514輛裝甲車、545門火炮裝備、25艘巡邏艇和118架直升機，以及40架戰鬥機和440門高射炮。

中情局的數據顯示，委內瑞拉國家武裝部隊成立於1810年，目前有12.5萬至15萬名現役軍事人員，其中包括2.5萬至3萬名國家警衛隊員。軍隊配備坦克，戰鬥機和防空系統。

此外，委內瑞拉還有20萬至22.5萬民兵和大約4.5萬名警察，一旦發生衝突也可以加入作戰。

委內瑞拉和蓋亞那爭奪埃塞奎博領土已超過一世紀。自19世紀末以來，它一直由蓋亞那治理，此地區占蓋亞那目前領土的70％，有12.5萬居民。

委內瑞拉稱這個地區為埃塞奎博蓋亞那（Guiana Essequiba），森林茂密，2015年在當地發現石油。據估計，蓋亞那的石油儲量為110億桶，其中最重要的部分在埃塞奎博附近海域，也因此促使蓋亞那成為近年來成長最快的南美國家。蓋亞那和委內瑞拉都聲稱根據國際文件對當地領土擁有權利。

蓋亞那聲稱是當地領土的擁有者，因為1899年巴黎仲裁裁決確定了目前的邊界。當時，蓋亞那是英國的領土。

另一方面，委內瑞拉聲稱這塊領土是他們的，因為在蓋亞那獨立之前，1966年與英國簽署一項協定已將仲裁裁決廢除，確立雙方通過談判解決的基礎。

委內瑞拉4日舉行公投，95％選民支持將埃塞奎博納入委內瑞拉版圖。國際法院1日裁定，委內瑞拉不能試圖吞併埃塞奎博，這項裁決也適用於公投。

國際法院曾在今年4月表示它有權裁決這起爭端。國際法院是聯合國解決國家間爭端的最高法院，但它無法強制各國執行它的裁決。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航