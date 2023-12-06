PISA 2022評比台灣學生數學全球第3、弱勢生表現堪比OECD平均值，台日韓立教育體系「具備韌性」
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立法院曾針對國際學生能力評量計畫（PISA）2018的表現發表評估報告，特別指出台灣城鄉差距雖較PISA 2009改善，但學校間及學生間的表現差異，都高於經濟合作暨發展組織（OECD）平均值，學習機會均等的理想仍待落實。教育部和台灣師範大學昨日公布PISA 2022結果，帶來一些好消息。台灣學生的數學表現校際變異比例（分子為校際變異，分母為校內變異加校際變異，數字越小代表校際間的差距越小），從PISA 2012的42%，進步到38%。
PISA評比 台生數學全球排第3
（中央社）教育部及台灣師範大學昨（5）日公布PISA 2022結果，台灣學生數學表現平均547分，在參與國家／地區中排名第3，比起PISA 2018進步2名，並創採電腦測驗以來最高分。
國際學生能力評量計畫（PISA）是由經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的跨國調查研究，評量15歲學生參與社會所需的關鍵知能。教育部、台灣師範大學昨日晚間舉行記者會，與世界同步公布台灣2022年PISA結果報告，主要評測數學，輔測閱讀、科學。
根據PISA 2022報告，台灣數學表現平均547分，在參與的國家／地區中排名第3名，也高於OECD平均（472分），比起2018年（531分，排名第5）進步。
在輔測方面，台灣學生的閱讀表現515分，高於OECD平均（476分），在參與的國家／地區中排名第5名（進步12名）；科學表現537分，顯著高於OECD平均（485分），在參與的國家／地區中排名第4名（進步6名）。
PISA台灣城鄉差距改善 弱勢生表現堪比OECD平均值
（中央社）台灣在歷來PISA評比表現不錯，但城鄉差距較讓人詬病。最新結果帶來好消息，數學表現校際變異比例下降，教育機會均等指標改善，且社經最弱勢學生數學素養與OECD平均值相當。
立法院曾針對國際學生能力評量計畫（PISA）2018的表現發表評估報告，特別指出台灣城鄉差距雖較PISA 2009改善，但學校間及學生間的表現差異，都高於經濟合作暨發展組織（OECD）平均值，學習機會均等的理想仍待落實。
教育部和台灣師範大學昨日公布PISA 2022結果，帶來一些好消息。台灣學生的數學表現校際變異比例（分子為校際變異，分母為校內變異加校際變異，數字越小代表校際間的差距越小），從PISA 2012的42%，進步到38%。
另外，台灣學生社經地位解釋數學表現變異的百分比（數值越小代表社經差距的影響越小），由17.9%（PISA 2012）下降到15.7%，已接近OECD平均的15.5%。
值得一提的是，台灣社經地位最弱勢的學生（國際指數後20%，台灣約3.8%學子符合條件），數學素養為471分，已與OECD的平均表現（472分）相當。
教育部國民及學前教育署長彭富源分析，近年加強「學習扶助」措施，讓課業表現較落後的學生，在學期間透過額外的扶助措施，獲得成長的機會；寒暑假期間也透過「樂學計畫」，避免學習表現往下掉。另外，數位學習的推動，也有助於縮小城鄉差距，讓學子透過數位課程，依照自身的步調學習。
台灣PISA國家研究中心計畫主持人蔡今中也認同，數位學習可以導正偏鄉教育的落差。近來PISA越來越強調數位教學，鼓勵各國廣泛地應用虛擬實境、遠距教學、自主學習平台等科技，提供學子多元、靈活、個別化的學習體驗。
蔡今中提到，PISA數學題型的情境複雜度提升，要求學生以數位工具操作、探索、實驗，組織資訊後形成答案，台灣學生的學習環境中，接觸這類題目的機會較小，是未來可以加強的地方。
PISA評比經歷疫情 台日韓立陶宛列具韌性教育體系
（中央社）PISA 2022結果昨晚揭曉，這次評比期間經歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，對全球教育體系造成衝擊，只有台灣、日本、韓國及立陶宛被評比為「具備韌性」的教育體系。
國際學生能力評量計畫（PISA）是由經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的跨國調查研究，評量15歲學生參與社會所需的關鍵知能，每3年評比1次，上一次是2018年。這次評比原訂是2021年，但因COVID-19疫情讓各國教育體系大亂，因此正式施測遞延到2022年。
教育部及台灣師範大學昨日晚間公布PISA 2022結果，台灣學子在數學、閱讀、科學3項都有進步，其中數學更是在所有參與的國家中排名第3（進步2名）；以往表現較差的閱讀，大幅進步到第5名（進步12名）；科學進步到第4名（進步6名）。
台灣PISA國家研究中心計畫主持人蔡今中提到，疫情對世界各國的教育體系造成極大的衝擊，OECD國家的數學平均分數下降17分，閱讀下降11分，科學下降4分。在參與PISA的81國家中，只有台灣、日本、韓國及立陶宛被評比為「具有韌性」的教育體系。
蔡今中解釋，上述「具有韌性」的標準，是在數學（今年主測數學）表現、數學教育機會均等程度、幸福感3項，都與OECD平均值相當或更高，且在2018年到2022年間，上述向度的表現都要呈現持平或進步趨勢。
蔡今中分析台灣之所以有好表現，可能是相較於其他國家，受到的疫情衝擊較小，停課時間也較短。
蔡今中在記者會上語帶哽咽地說，台灣全體教師快速因應疫情變化，推動遠距教學、數位學習，達成「停課不停學」的目標，很感謝全體教育人員的辛勞，也感謝家長們在疫情期間的付出，以及學生的努力，作為研究團隊，看到今年PISA數據，真的非常感動。
教育部資訊及科技教育司長李政軒分析，經歷疫情的洗禮，越來越多學習是在手機、平板、電腦上完成。學生在數位化時代，面臨越來越多的「非連續性文本」，要同時看文字、圖片、表格，還要點連結查詢、比較各個網頁內容。這樣「多文本」的訓練，相當切合PISA的施測重點，尤其對閱讀項目的表現更有明顯影響。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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