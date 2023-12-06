PISA 2022評比台灣學生數學全球第3、弱勢生表現堪比OECD平均值，台日韓立教育體系「具備韌性」

PISA評比 台生數學全球排第3

（中央社）教育部及台灣師範大學昨（5）日公布PISA 2022結果，台灣學生數學表現平均547分，在參與國家／地區中排名第3，比起PISA 2018進步2名，並創採電腦測驗以來最高分。

國際學生能力評量計畫（PISA）是由經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的跨國調查研究，評量15歲學生參與社會所需的關鍵知能。教育部、台灣師範大學昨日晚間舉行記者會，與世界同步公布台灣2022年PISA結果報告，主要評測數學，輔測閱讀、科學。

根據PISA 2022報告，台灣數學表現平均547分，在參與的國家／地區中排名第3名，也高於OECD平均（472分），比起2018年（531分，排名第5）進步。

在輔測方面，台灣學生的閱讀表現515分，高於OECD平均（476分），在參與的國家／地區中排名第5名（進步12名）；科學表現537分，顯著高於OECD平均（485分），在參與的國家／地區中排名第4名（進步6名）。

PISA台灣城鄉差距改善 弱勢生表現堪比OECD平均值

（中央社）台灣在歷來PISA評比表現不錯，但城鄉差距較讓人詬病。最新結果帶來好消息，數學表現校際變異比例下降，教育機會均等指標改善，且社經最弱勢學生數學素養與OECD平均值相當。

立法院曾針對國際學生能力評量計畫（PISA）2018的表現發表評估報告，特別指出台灣城鄉差距雖較PISA 2009改善，但學校間及學生間的表現差異，都高於經濟合作暨發展組織（OECD）平均值，學習機會均等的理想仍待落實。

教育部和台灣師範大學昨日公布PISA 2022結果，帶來一些好消息。台灣學生的數學表現校際變異比例（分子為校際變異，分母為校內變異加校際變異，數字越小代表校際間的差距越小），從PISA 2012的42%，進步到38%。

另外，台灣學生社經地位解釋數學表現變異的百分比（數值越小代表社經差距的影響越小），由17.9%（PISA 2012）下降到15.7%，已接近OECD平均的15.5%。

值得一提的是，台灣社經地位最弱勢的學生（國際指數後20%，台灣約3.8%學子符合條件），數學素養為471分，已與OECD的平均表現（472分）相當。

教育部國民及學前教育署長彭富源分析，近年加強「學習扶助」措施，讓課業表現較落後的學生，在學期間透過額外的扶助措施，獲得成長的機會；寒暑假期間也透過「樂學計畫」，避免學習表現往下掉。另外，數位學習的推動，也有助於縮小城鄉差距，讓學子透過數位課程，依照自身的步調學習。

台灣PISA國家研究中心計畫主持人蔡今中也認同，數位學習可以導正偏鄉教育的落差。近來PISA越來越強調數位教學，鼓勵各國廣泛地應用虛擬實境、遠距教學、自主學習平台等科技，提供學子多元、靈活、個別化的學習體驗。

蔡今中提到，PISA數學題型的情境複雜度提升，要求學生以數位工具操作、探索、實驗，組織資訊後形成答案，台灣學生的學習環境中，接觸這類題目的機會較小，是未來可以加強的地方。

PISA評比經歷疫情 台日韓立陶宛列具韌性教育體系

（中央社）PISA 2022結果昨晚揭曉，這次評比期間經歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，對全球教育體系造成衝擊，只有台灣、日本、韓國及立陶宛被評比為「具備韌性」的教育體系。

國際學生能力評量計畫（PISA）是由經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的跨國調查研究，評量15歲學生參與社會所需的關鍵知能，每3年評比1次，上一次是2018年。這次評比原訂是2021年，但因COVID-19疫情讓各國教育體系大亂，因此正式施測遞延到2022年。

教育部及台灣師範大學昨日晚間公布PISA 2022結果，台灣學子在數學、閱讀、科學3項都有進步，其中數學更是在所有參與的國家中排名第3（進步2名）；以往表現較差的閱讀，大幅進步到第5名（進步12名）；科學進步到第4名（進步6名）。

台灣PISA國家研究中心計畫主持人蔡今中提到，疫情對世界各國的教育體系造成極大的衝擊，OECD國家的數學平均分數下降17分，閱讀下降11分，科學下降4分。在參與PISA的81國家中，只有台灣、日本、韓國及立陶宛被評比為「具有韌性」的教育體系。

蔡今中解釋，上述「具有韌性」的標準，是在數學（今年主測數學）表現、數學教育機會均等程度、幸福感3項，都與OECD平均值相當或更高，且在2018年到2022年間，上述向度的表現都要呈現持平或進步趨勢。

蔡今中分析台灣之所以有好表現，可能是相較於其他國家，受到的疫情衝擊較小，停課時間也較短。

蔡今中在記者會上語帶哽咽地說，台灣全體教師快速因應疫情變化，推動遠距教學、數位學習，達成「停課不停學」的目標，很感謝全體教育人員的辛勞，也感謝家長們在疫情期間的付出，以及學生的努力，作為研究團隊，看到今年PISA數據，真的非常感動。

教育部資訊及科技教育司長李政軒分析，經歷疫情的洗禮，越來越多學習是在手機、平板、電腦上完成。學生在數位化時代，面臨越來越多的「非連續性文本」，要同時看文字、圖片、表格，還要點連結查詢、比較各個網頁內容。這樣「多文本」的訓練，相當切合PISA的施測重點，尤其對閱讀項目的表現更有明顯影響。