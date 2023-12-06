經濟欠佳工作壓力大，中國青年選擇移居海外，泰國清邁成首選城市
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在微信上，「移民」的搜索量激增，今年10月一度衝上單日5.1億次。相較歐美國家，泰國提供多種類型的長期簽證，包括為期1年的語言課程學生簽證，費用僅需700美元（約新台幣2.2萬元）到1800美元間，移居相對容易。因此，今年1月下旬，「移民泰國」的搜索量也曾超過單日30萬次。
（中央社）嚴厲的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）動態清零措施，加上經濟景氣欠佳導致工作超時競爭激烈，如今越來越多的中國年輕人選擇移民海外。其中，物價相對低廉的泰國成為首選，而清邁則是首選城市。
《法新社》報導，今年26歲的康妮・陳原在上海一家銀行任職，工作穩定且薪資高，但2022年上海在疫情期間的封城措施，使她對自由的渴望更加強烈。加上自己對職業前景感到茫然，繼續工作下去生活也就如此，但人生苦短，想嘗試些不一樣的事物。
康妮・陳的處境在中國年輕一代當中相當普遍。他們不像父母那一代享受到經濟蓬勃發展的好處，反而遭逢的是疲軟的經濟、激烈的職場競爭、相對稀少的升遷機會，導致身心在重壓下俱疲。她因此改變現狀，開始探索出國學外語，並和夫婿申請了泰國的1年學生簽證，今年5月正式移居清邁。
報導指出，屬泰國第2大城的清邁物價便宜，生活節奏較慢，而康妮・陳夫婦目前暫靠積蓄維生。雖然尚未決定未來要怎麼走，但兩人已打定主意長期居留國外。她說，「（中國）外面有很多機會，我感受到了希望」。
今年31歲的尹文輝，則是在疫情期間就前往清邁，此後因為中國關閉邊界而滯留當地。在清邁待了幾個月後，自己便不想再回國面對家庭及同齡人的壓力，也不想再回到只有工作的生活。於是，他和朋友在清邁經營一家旅社，每天上健身房，學會做飯，更實現兒時學彈吉他的夢想。
尹文輝說，他在這裡（清邁）感到非常自由。但在中國，生活節奏非常快，沒辦法去做自己想做的事。
不過，清邁最初吸引尹文輝的緩慢生活節奏，如今卻開始讓他感到厭煩。尹文輝表示，他想再到一個已開發國家，「那裡的文化、工作和工資，都會比中國或清邁來得好」。
根據報導，在微信上，「移民」的搜索量激增，今年10月一度衝上單日5.1億次。相較歐美國家，泰國提供多種類型的長期簽證，包括為期1年的語言課程學生簽證，費用僅需700美元（約新台幣2.2萬元）到1800美元間，移居相對容易。因此，今年1月下旬，「移民泰國」的搜索量也曾超過單日30萬次。
德國社會人類研究學者項飆對此現象表示，近來想離開中國的人顯得突然增多。不同的是，1990至2000年代移居海外的中國人，大多與中國國內仍保持生意往來；但如今移居海外的中國人，卻是想連根拔起遠走他鄉，他們見聞廣博，思想開放，珍視自由，但不一定指「政治自由」，而是想過著自認體面、尊嚴的生活。
項飆指出，如今這群出走的中國年輕人受過高等教育，不一定屬於菁英或富人，有別於出國打拚賺錢的前輩， 他們真正思考的是想要什麼樣的生活，想成為什麼樣的成年人。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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