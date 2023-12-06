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2023/12/06,
能源

20多國COP28呼籲全球核電產能提高3倍，國際反核組織批不切實際

20多國COP28呼籲全球核電產能提高3倍，國際反核組織批不切實際
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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原子力資料情報室執行理事松久保肇表示，引進核電廠通常需要20年期程，這對於因應當前所面臨的氣候變遷毫無助益；在核電廠完工前的漫長等待中，還得仰賴現有的化石燃料基礎設施，因而耽誤去碳進程。松久保肇指出，因為氣候問題而導致關閉的核電廠總量，在過去30年間增加約8倍；政府與核工業大力推銷成本昂貴且建置耗時的核電，而非更便宜、更快速的再生能源，對去碳進程及消費者，毫無益處。

（中央社）20多個國家在COP28中，要求2050年之前將世界核電產能提高至2020年的3倍。國際反核組織5日發布聲明，認為此承諾不切實際，強調不應視核電為氣候危機解方。

20多個國家2日在杜拜召開的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上，要求2050年之前將世界核電產能提高到2020年水準的3倍，以助全球屆時達到淨零排放目標。

對此，無核氣候聯盟（Don't Nuke the Climate，DNtC）5日發布聯合聲明，認為使全球核電裝置容量在2050年成長3倍的承諾不切實際；且核電是極不穩定、危險、不合經濟效益的電力，自鈾礦開採至核燃料循環、包括除役與最終處置，皆會污染環境、侵害人權，不應視核電為氣候危機解方。

聲明中舉例，日本企業東芝由於在美國核電生意失敗而瀕臨破產；美國開發商NuScale Power近來宣布取消建造「小型模組化反應爐」（Small Modular Reactor，SMR）的計畫，顯見即使有官方挹注大量補貼，核電的小型模組化反應爐仍毫無價格競爭力。

日本地球之友（Friends of the Earth Japan）執行理事滿田夏花指出，日本自2011年福島核災以來已歷時近13年，不過核災從未結束，民眾仍受核災衝擊；目前尚未有高階核廢料的處置設施，繼續運作核電廠只會遺留龐大負擔，延禍後世。

原子力資料情報室執行理事松久保肇表示，引進核電廠通常需要20年期程，這對於因應當前所面臨的氣候變遷毫無助益；在核電廠完工前的漫長等待中，還得仰賴現有的化石燃料基礎設施，因而耽誤去碳進程。

松久保肇指出，因為氣候問題而導致關閉的核電廠總量，在過去30年間增加約8倍，核電廠極易受到氣候變遷的衝擊；政府與核工業大力推銷成本昂貴且建置耗時的核電，而非更便宜、更快速的再生能源，對去碳進程及消費者，毫無益處。

國際環境組織生態保衛（Ecodefense）共同主席、另類諾貝爾獎「優質民生獎」得主斯利魏雅克（Vladimir Slivyak）表示，戰爭增加軍事攻擊的風險，發生在烏克蘭札波羅熱核電廠的事件可見一斑；在當今不穩定的世界中，核電更有造成放射性災難的額外風險。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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