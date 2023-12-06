20多國COP28呼籲全球核電產能提高3倍，國際反核組織批不切實際
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原子力資料情報室執行理事松久保肇表示，引進核電廠通常需要20年期程，這對於因應當前所面臨的氣候變遷毫無助益；在核電廠完工前的漫長等待中，還得仰賴現有的化石燃料基礎設施，因而耽誤去碳進程。松久保肇指出，因為氣候問題而導致關閉的核電廠總量，在過去30年間增加約8倍；政府與核工業大力推銷成本昂貴且建置耗時的核電，而非更便宜、更快速的再生能源，對去碳進程及消費者，毫無益處。
（中央社）20多個國家在COP28中，要求2050年之前將世界核電產能提高至2020年的3倍。國際反核組織5日發布聲明，認為此承諾不切實際，強調不應視核電為氣候危機解方。
20多個國家2日在杜拜召開的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上，要求2050年之前將世界核電產能提高到2020年水準的3倍，以助全球屆時達到淨零排放目標。
對此，無核氣候聯盟（Don't Nuke the Climate，DNtC）5日發布聯合聲明，認為使全球核電裝置容量在2050年成長3倍的承諾不切實際；且核電是極不穩定、危險、不合經濟效益的電力，自鈾礦開採至核燃料循環、包括除役與最終處置，皆會污染環境、侵害人權，不應視核電為氣候危機解方。
聲明中舉例，日本企業東芝由於在美國核電生意失敗而瀕臨破產；美國開發商NuScale Power近來宣布取消建造「小型模組化反應爐」（Small Modular Reactor，SMR）的計畫，顯見即使有官方挹注大量補貼，核電的小型模組化反應爐仍毫無價格競爭力。
日本地球之友（Friends of the Earth Japan）執行理事滿田夏花指出，日本自2011年福島核災以來已歷時近13年，不過核災從未結束，民眾仍受核災衝擊；目前尚未有高階核廢料的處置設施，繼續運作核電廠只會遺留龐大負擔，延禍後世。
原子力資料情報室執行理事松久保肇表示，引進核電廠通常需要20年期程，這對於因應當前所面臨的氣候變遷毫無助益；在核電廠完工前的漫長等待中，還得仰賴現有的化石燃料基礎設施，因而耽誤去碳進程。
松久保肇指出，因為氣候問題而導致關閉的核電廠總量，在過去30年間增加約8倍，核電廠極易受到氣候變遷的衝擊；政府與核工業大力推銷成本昂貴且建置耗時的核電，而非更便宜、更快速的再生能源，對去碳進程及消費者，毫無益處。
國際環境組織生態保衛（Ecodefense）共同主席、另類諾貝爾獎「優質民生獎」得主斯利魏雅克（Vladimir Slivyak）表示，戰爭增加軍事攻擊的風險，發生在烏克蘭札波羅熱核電廠的事件可見一斑；在當今不穩定的世界中，核電更有造成放射性災難的額外風險。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
我們想讓你知道的是
為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
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