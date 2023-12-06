星光電競大賞統神怒嗆頒獎人Toyz「販毒狗」，體育署：未同意擔任指導單位、堅決反毒
我們想讓你知道的是
中華民國電競協會主辦的星光電競大賞，4日晚間發生獲獎人「統神」張嘉航在台上怒嗆頒獎人是「販毒狗」風波。對此，體育署重申反毒立場，也強調從未同意擔任活動指導單位。
統神電競大賞獲獎怒嗆頒獎人Toyz，協會：他們私人恩怨
（中央社）網紅「亞洲統神」張嘉航4日在星光電競大賞獲頒娛樂效果獎時，當場開嗆頒獎人Toyz劉偉健是「販毒狗」。電競協會澄清，「這是2人的私人恩怨，我們只著眼對電競有貢獻的人」。
由中華民國電子競技運動協會主辦的第4屆星光電競大賞，4日晚間在香格里拉飯店舉行，並且全場網路直播，包括拿到今（2023）年杭州亞運快打旋風銀牌的向玉麟也到場。
不過就在活動接近尾聲頒發娛樂效果獎時，獲獎者張嘉航因不滿頒獎人是販毒遭一審判刑的劉偉健，直接在台上開嗆「販毒狗」後走人。
電子競技運動協會秘書長余錦亮在接受《中央社》記者訪問時表示，這絕對不是協會的立場，我們只著重在大家對電競的貢獻，「至於他們2個人之間的私人恩怨，不是我們可以控制的。」
劉偉健為前香港電競選手，退役後擔任遊戲實況主與YouTuber，但在2021年因持有大麻菸彈遭台中地院判刑，由於個人風格強烈，常惹出爭議。據了解，劉偉健和張嘉航過去就曾多次在網路世界槓上。
掛名指導單位的教育部體育署長鄭世忠事後也立刻關切這件事，余錦亮說：「我們已經跟署長做了完整的解釋和說明。」
余錦亮強調，劉偉健目前還沒有三審定讞也還在上訴當中，但他過去對於電競確實有貢獻，至於後來發生相關的刑事案件，協會不予置評。
一場頒獎典禮最後卻歪樓走鐘，余錦亮無奈表示，網紅的市場不是外界可以瞭解的，「有時候大家可能為了流量而做出一些舉動和事情，這點我們確實無法預測」。
電競大賞Toyz頒獎惹議，體育署：未同意擔任指導單位、堅決反毒
中華民國電競協會主辦的星光電競大賞，4日晚間發生獲獎人「統神」張嘉航在台上怒嗆頒獎人是「販毒狗」風波。對此，體育署重申反毒立場，也強調從未同意擔任活動指導單位。
邁入第4屆的星光電競大賞，主要是中華民國電子競技運動協會為了鼓勵電競產業知名選手、產業人士及幕後人員，持續表揚產業優秀人士而辦的活動。
不過4日晚間在活動接近尾聲頒發娛樂效果獎時，獲獎者張嘉航因不滿頒獎人是販毒遭台中地院一審判刑的Toyz劉偉健，直接在台上開嗆「販毒狗」後走人，引發外界爭議。
體育署5日發出聲明鄭重澄清，星光電競大賞是由協會自主規劃籌辦，體育署從未補助、參與規劃，更沒有同意擔任指導單位。署長鄭世忠表示，「已經嚴正告知該協會，辦理活動若未經體育署同意，不得擅自將體育署列為指導單位。」
體育署提到，運動競技絕對不能和毒品劃上等號，政府對於毒品零容忍的決心也不容質疑，未來將持續投入資源堅守反毒工作，後續也將持續輔導電競協會，避免再度發生不適宜人選擔任頒獎人的情形。
電競協會也發出聲明，強調電競大賞活動目的在於表彰在電競領域的貢獻與影響力，「所有入圍者、得獎者的個人其他經歷，目前並未列入本會資格審查範圍中。」但經過此次風波後，未來將會審慎評估是否需要制定不得擔任頒獎人或入圍者的相關條件。
電競大賞風波Toyz致歉，教長重申反毒立場
曾被爆出販毒的Toyz劉偉健，4日擔任中華民國電子競技運動協會主辦的星光電競大賞頒獎人引發爭議，劉偉健5日晚間致歉，教育部長潘文忠今天則重申不允許運動競技和毒品劃上等號。
電競協會4日舉辦星光電競大賞，在頒發娛樂效果獎時，獲獎者、知名電競實況主「亞洲統神」張嘉航因不滿頒獎人是販毒遭台中地院一審判刑的Toyz劉偉健，直接在台上開嗆「販毒狗」後走人。
劉偉健5日晚間開直播致歉，並拿出鐵鎚砸碎當初在英雄聯盟（LOL）獲得世界冠軍戒指，他坦言，當初應該拒絕擔任電競協會頒獎人的邀約，「張先生（張嘉航）、亞洲統神是對的，他罵得沒有錯，是我不好 。」
教育部體育署5日曾發聲明表示，政府對毒品零容忍的決心不容質疑。教育部長潘文忠6日出席立法院教育及文化委員會，會前接受媒體聯訪時再次強調，不允許運動競技和毒品劃上等號，「政府立場就是反毒」。
潘文忠表示，這次電競協會表揚活動是由協會自主規劃，未向體育署申請經費，體育署未參與規劃、更未同意擔任指導單位。
對於電競協會邀請劉偉健擔任頒獎人，潘文忠認為，非常不適當，已請電競協會在規劃相關活動時應更加審慎。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
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