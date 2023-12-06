星光電競大賞統神怒嗆頒獎人Toyz「販毒狗」，體育署：未同意擔任指導單位、堅決反毒

統神電競大賞獲獎怒嗆頒獎人Toyz，協會：他們私人恩怨

（中央社）網紅「亞洲統神」張嘉航4日在星光電競大賞獲頒娛樂效果獎時，當場開嗆頒獎人Toyz劉偉健是「販毒狗」。電競協會澄清，「這是2人的私人恩怨，我們只著眼對電競有貢獻的人」。

由中華民國電子競技運動協會主辦的第4屆星光電競大賞，4日晚間在香格里拉飯店舉行，並且全場網路直播，包括拿到今（2023）年杭州亞運快打旋風銀牌的向玉麟也到場。

不過就在活動接近尾聲頒發娛樂效果獎時，獲獎者張嘉航因不滿頒獎人是販毒遭一審判刑的劉偉健，直接在台上開嗆「販毒狗」後走人。

電子競技運動協會秘書長余錦亮在接受《中央社》記者訪問時表示，這絕對不是協會的立場，我們只著重在大家對電競的貢獻，「至於他們2個人之間的私人恩怨，不是我們可以控制的。」

劉偉健為前香港電競選手，退役後擔任遊戲實況主與YouTuber，但在2021年因持有大麻菸彈遭台中地院判刑，由於個人風格強烈，常惹出爭議。據了解，劉偉健和張嘉航過去就曾多次在網路世界槓上。

掛名指導單位的教育部體育署長鄭世忠事後也立刻關切這件事，余錦亮說：「我們已經跟署長做了完整的解釋和說明。」

余錦亮強調，劉偉健目前還沒有三審定讞也還在上訴當中，但他過去對於電競確實有貢獻，至於後來發生相關的刑事案件，協會不予置評。

一場頒獎典禮最後卻歪樓走鐘，余錦亮無奈表示，網紅的市場不是外界可以瞭解的，「有時候大家可能為了流量而做出一些舉動和事情，這點我們確實無法預測」。

電競大賞Toyz頒獎惹議，體育署：未同意擔任指導單位、堅決反毒

中華民國電競協會主辦的星光電競大賞，4日晚間發生獲獎人「統神」張嘉航在台上怒嗆頒獎人是「販毒狗」風波。對此，體育署重申反毒立場，也強調從未同意擔任活動指導單位。

邁入第4屆的星光電競大賞，主要是中華民國電子競技運動協會為了鼓勵電競產業知名選手、產業人士及幕後人員，持續表揚產業優秀人士而辦的活動。

不過4日晚間在活動接近尾聲頒發娛樂效果獎時，獲獎者張嘉航因不滿頒獎人是販毒遭台中地院一審判刑的Toyz劉偉健，直接在台上開嗆「販毒狗」後走人，引發外界爭議。

體育署5日發出聲明鄭重澄清，星光電競大賞是由協會自主規劃籌辦，體育署從未補助、參與規劃，更沒有同意擔任指導單位。署長鄭世忠表示，「已經嚴正告知該協會，辦理活動若未經體育署同意，不得擅自將體育署列為指導單位。」

體育署提到，運動競技絕對不能和毒品劃上等號，政府對於毒品零容忍的決心也不容質疑，未來將持續投入資源堅守反毒工作，後續也將持續輔導電競協會，避免再度發生不適宜人選擔任頒獎人的情形。

電競協會也發出聲明，強調電競大賞活動目的在於表彰在電競領域的貢獻與影響力，「所有入圍者、得獎者的個人其他經歷，目前並未列入本會資格審查範圍中。」但經過此次風波後，未來將會審慎評估是否需要制定不得擔任頒獎人或入圍者的相關條件。

電競大賞風波Toyz致歉，教長重申反毒立場

曾被爆出販毒的Toyz劉偉健，4日擔任中華民國電子競技運動協會主辦的星光電競大賞頒獎人引發爭議，劉偉健5日晚間致歉，教育部長潘文忠今天則重申不允許運動競技和毒品劃上等號。

電競協會4日舉辦星光電競大賞，在頒發娛樂效果獎時，獲獎者、知名電競實況主「亞洲統神」張嘉航因不滿頒獎人是販毒遭台中地院一審判刑的Toyz劉偉健，直接在台上開嗆「販毒狗」後走人。

劉偉健5日晚間開直播致歉，並拿出鐵鎚砸碎當初在英雄聯盟（LOL）獲得世界冠軍戒指，他坦言，當初應該拒絕擔任電競協會頒獎人的邀約，「張先生（張嘉航）、亞洲統神是對的，他罵得沒有錯，是我不好 。」

教育部體育署5日曾發聲明表示，政府對毒品零容忍的決心不容質疑。教育部長潘文忠6日出席立法院教育及文化委員會，會前接受媒體聯訪時再次強調，不允許運動競技和毒品劃上等號，「政府立場就是反毒」。

潘文忠表示，這次電競協會表揚活動是由協會自主規劃，未向體育署申請經費，體育署未參與規劃、更未同意擔任指導單位。

對於電競協會邀請劉偉健擔任頒獎人，潘文忠認為，非常不適當，已請電競協會在規劃相關活動時應更加審慎。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航