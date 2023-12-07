極權統治衍生「習近平停滯」的經濟問題，解決高失業率將更為困難
我們想讓你知道的是
習近平在強化獨裁的同時，他的統治問題會跟著浮現，而出現所謂的「習近平停滯」現象，倘若中國在今年以經濟成長5%為目標，在中共二十大時期，又一直維持低速且緩步下滑的成長趨勢，那麼要解決高失業率、經濟停滯的狀態將更為困難。
文：洪耀南（淡江大學外交系中國大陸研究所助理教授）
前言：習近平全面掌權的歷史偶然
我們要了解習近平統治的政治策略與思維之前，必須要先了解習近平的歷史任務，從時間軸來看，習近平強化獨裁地位的開始，可以說是從2017年發動修憲開始，直到2018年修憲成功最為關鍵，中華人民共和國取消了國家主席連任一次的限制。
鑑往知來，第二世界大戰爆發前的德國納粹政權希特勒，以及進入二十一世紀的俄羅斯總統普亭，都是用取消任期制來鞏固獨裁政權，這對於西方國家來說，是做為檢視一個國家開始走向或強化獨裁的重要指標之一。
現實的必然：習近平強化極權統治
2022年底，中共進入二十大階段，習近平的政治報告中，高呼2049年要完成「中華民族的偉大復興」，然而，就現實的生命曲線來看，2049年時的習近平已高齡96歲，基於生命的不確定性，所以他又提了一個中程的目標，要在2035年落實「社會主義現代化」及「共同富裕」目標，這兩個新的概念，可以視為是習近平強化獨裁地位的統治思維。
端看習近平所提出的遠大目標，他立論的基礎從何而來？因為習近平的史觀認知，一再展現出百年必有世界大變局的發生，1900年的八國聯軍占全世界當時GDP 5成，2000年八大工業國（G8）GDP也有5成，只是把八國聯軍奧匈帝國換加拿大。
但2018年時，G8的GDP佔了全球的下降到34.7%，而中國就佔了16.8%，代表東升西降，又舉例來說，中國的人均所得如果能達到美國的一半，那中國的經濟總量就會是美國的2倍，因為中國人口數是美國人口數的四倍，進而推論中國的影響力假定會高出美國的2倍。
歸納習近平的「中國夢」就是要打造「東升西降」的態勢，而且中國作為世界最大市場的能耐，必須透過「2025年中國製造」及「2035年中國標準」等思維來實現。那中國式現代化與西方現代化又有何不同？
從習近平的視角來看，中國施行的是「中國特色社會主義市場經濟」，凸顯出與西方資本主義的差異，中國認為西方的現代化已不可行，過去300年的時間，西方的現代化僅有12億人口的高收入國家，只佔了全球的15.8%，但是，反觀中國的現代化卻可實現全球18%人口的高收入，顯然，習近平打造強國的思維中，不斷強調人口、經濟總量來區別與西方的不同。
事實上，中國皇權時按血統分配，中共取得政權之後，採取計劃經濟按勞分配，在改革開放之後部分的人先富，部分的區域先富，而決定誰先富或哪區域先富，上層是按照權力分配，中層是按資本分配，而最下層才是按勞動來分配。
因此，中國官場的權力一直都很大，改革開放之後放任資本主義發展，習近平把資本家的權力收回，這就是按資本分配的用意，這也對應了過去一甲子中國經濟發展所累積的分配嚴重不均現象。
從中國已固性化的分配架構，習近平要在2035年實踐「共同富裕」的目標，必然會面臨到3個陷阱，包括「毛澤東陷阱」、「中等收入陷阱」及「修昔底德陷阱」，其中特別是「中等收入陷阱」的挑戰；此外，中國要達到「共同富裕」必須先解決國內目前面臨的3大困境，包括東西部發展不均、所得發展不均及城鄉發展不均問題。
以習近平打擊補教業為例來看，「雙減政策」名義上是減輕父母經濟和小孩學習的壓力，但是，本質要解決是階級問題世襲的固化，因為高所得的小孩勢必能享受更多社會資源，而習近平壓縮補教業的發展，達到平等的表徵下，反而卻是凸顯社會不公平的現象。
習近平的雙減政策，卻是讓收入處於最後10%的家庭，小孩進入高中的概率卻是低於平均9.3%，教育開支因而漸少了21%，學習時間也下降了9.19小時；相對於收入前10%的家庭，其小孩收入高中的概率上升了5.3%，教育開支增加了高達67%，每周平均學習時間則是上升10.37小時。
單就習近平推出的雙減政策，事實上並沒有帶來社會平等的效果，反而讓兩個極端階層的差距愈來愈大，在這樣的狀態之下，中國社會開始瀰漫著「讀書無用論」的氛圍，甚至教育機構將英文課程改為習近平思想的洗腦課程。
除此之外，中國內部經濟也同時爆發潛在的房地產危機，當前在中國擁有房地產的人幾乎都是負債累累，許多中國民眾反映出教育無法讓低所得的人翻身，大學畢業生的失業率又持續攀升，甚至許多省分為了解決青年就業問題，走回計畫經濟時期的作法，提出了青年下鄉政策，這都凸顯出習近平執政的荒謬。
極權衍生「習近平停滯」的經濟問題
習近平的統治壓力又有著難解的地方債務問題，中國清華大學李稻葵教授針對中國地方債務的研究，他認為GDP升遷指標、「城鎮化」、「基建」是造成地方債嚴重的主因，過去政府推動城鎮化的政策根本是本末倒置，該研究提出正常的城鎮化發展，應該是自然而然所形成，而不是以政策及計畫性目標來推動城鎮化，這樣所帶動的經濟成長是短期，且成為地方政府表現政績的工具，而卻累積了地方債務不斷增加的事實，2020年全中國的地方債已高達90兆人民幣。
由於地方官員為了達到GDP成長的目標，「公共投資」及「基礎建設」是常被中國政府拿來促進經濟數據增長的手段，因此，改革開放開始，地方不斷爭取來自地方的政策挹注，彼此間也相互競逐，「諸侯經濟」不斷投入推動許多效益不高的基礎建設資源，而「城鎮化」就成了提油救火的措施，進而讓地方債務黑洞不斷擴大且深化。
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）