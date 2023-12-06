CIVICUS公民活動自由度調查：台灣連續5年被列為亞洲唯一「開放」的國家

（中央社）人權組織調查全球公民活動空間的自由程度，台灣連續5年被列為亞洲唯一「開放」的國家。人權組織指出，在好幾個亞洲國家被降等的同時，台灣再度拿到開放絕對是一個正面的發展。

非政府人權組織CIVICUS每年和全球20多個區域人權組織調查全球的公民活動-空間自由度，CIVICUS今（6）日發布「2023年受威脅的公民力量報告」（People Power Under Attack 2023）。

報告從言論自由、新聞自由、集會自由等多個面向評估全球各國的公民活動空間，程度分為5級，最好的為「開放」（Open），接著分別為「狹窄」（Narrowed）、「受限」（Obstructed）、「壓抑」（Repressed）、「封閉」（Closed）。

2023年全球198個國家和地區中，37個國家列為「開放」，43個國家列為「狹窄」，40個國家列為「受限」，50個國家列為「壓抑」，28個國家列為「封閉」。

亞洲26個國家和地區中，台灣是唯一被評為開放的國家；日本、蒙古、韓國和東帝汶列為狹窄；5個國家包括不丹、印尼、馬來西亞、馬爾地夫和尼泊爾列為受限；8個國家包括汶萊、柬埔寨、印度、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國和斯里蘭卡被評比為壓抑。

被列為評等最差的封閉有中國、北韓、越南、寮國、阿富汗、緬甸、香港和孟加拉等8個國家和地區。

台灣從2019年開始的報告到今年，都是亞洲唯一被列為開放的國家，CIVICUS指出，台灣的環境讓公民社會可以在不受威脅或恐嚇的狀態下運作。

台灣是亞洲唯一被列為開放的國家。（圖取自CIVICUS網頁monitor.civicus.org）

CIVICUS引述無國界記者組織（Reporters Without Borders）的數據指出，今年台灣的新聞自由指數全球名列35名，台灣官方整體來說尊重媒體自由，而且台灣有豐富的媒體環境，台灣人自由且和平集會的權利受到尊重和保護，民眾可以不受限制舉行抗議活動。

亞洲值得注意的發展包括孟加拉警方在明年1月的大選前大舉逮捕上千名反對派人士並鎮壓上街抗議的民眾，CIVICUS報告因此將孟加拉降等為最差的封閉；斯里蘭卡則因為異議人士持續遭到攻擊而被降等到壓抑。

CIVICUS亞太地區研究員班奈狄克（Josef Benedict）接受《中央社》訪問時表示，在好幾個亞洲國家被降等的同時，台灣再度拿到開放絕對是一個正面的發展，代表亞太地區的人權和公民空間不全是壞的發展，仍有國家認真看待自己的國際責任。

班奈狄克指出，亞洲許多國家被降等或持續打壓異議人士，讓台灣成為異議人士或是新聞記者的安全避風港，他們可以在台灣建立辦公室並不受威脅地繼續工作，其他想促進公民空間發展的國家應該與台灣交流並學習。

班奈狄克並指出，儘管台灣的發展是正面的，不過台灣還是有可以持續改進的空間，例如刑法中的誹謗罪可能被用來打壓言論自由，而儘管勞工有組工會的自由，但罷工卻有嚴格的限制。

CIVICUS指出，全球有30.6%的人口住在被列為封閉的國家裡，這是2018年CIVICUS開始追蹤各國狀況以來的最高比例，而只有2.1%的人口住在被列為開放的國家，是6年以來的最低比例，甚至只有6年前的一半，這代表了全球的公民社會正面臨了前所未有的危機，各方應該要立刻行動以反轉這樣的趨勢。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰