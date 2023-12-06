CIVICUS公民活動自由度調查：台灣連續5年被列為亞洲唯一「開放」的國家
我們想讓你知道的是
亞洲26個國家和地區中，台灣是唯一被評為開放的國家；日本、蒙古、韓國和東帝汶列為狹窄；5個國家包括不丹、印尼、馬來西亞、馬爾地夫和尼泊爾列為受限；8個國家包括汶萊、柬埔寨、印度、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國和斯里蘭卡被評比為壓抑。被列為評等最差的封閉有中國、北韓、越南、寮國、阿富汗、緬甸、香港和孟加拉等8個國家和地區。
（中央社）人權組織調查全球公民活動空間的自由程度，台灣連續5年被列為亞洲唯一「開放」的國家。人權組織指出，在好幾個亞洲國家被降等的同時，台灣再度拿到開放絕對是一個正面的發展。
非政府人權組織CIVICUS每年和全球20多個區域人權組織調查全球的公民活動-空間自由度，CIVICUS今（6）日發布「2023年受威脅的公民力量報告」（People Power Under Attack 2023）。
報告從言論自由、新聞自由、集會自由等多個面向評估全球各國的公民活動空間，程度分為5級，最好的為「開放」（Open），接著分別為「狹窄」（Narrowed）、「受限」（Obstructed）、「壓抑」（Repressed）、「封閉」（Closed）。
2023年全球198個國家和地區中，37個國家列為「開放」，43個國家列為「狹窄」，40個國家列為「受限」，50個國家列為「壓抑」，28個國家列為「封閉」。
亞洲26個國家和地區中，台灣是唯一被評為開放的國家；日本、蒙古、韓國和東帝汶列為狹窄；5個國家包括不丹、印尼、馬來西亞、馬爾地夫和尼泊爾列為受限；8個國家包括汶萊、柬埔寨、印度、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國和斯里蘭卡被評比為壓抑。
被列為評等最差的封閉有中國、北韓、越南、寮國、阿富汗、緬甸、香港和孟加拉等8個國家和地區。
台灣從2019年開始的報告到今年，都是亞洲唯一被列為開放的國家，CIVICUS指出，台灣的環境讓公民社會可以在不受威脅或恐嚇的狀態下運作。
CIVICUS引述無國界記者組織（Reporters Without Borders）的數據指出，今年台灣的新聞自由指數全球名列35名，台灣官方整體來說尊重媒體自由，而且台灣有豐富的媒體環境，台灣人自由且和平集會的權利受到尊重和保護，民眾可以不受限制舉行抗議活動。
亞洲值得注意的發展包括孟加拉警方在明年1月的大選前大舉逮捕上千名反對派人士並鎮壓上街抗議的民眾，CIVICUS報告因此將孟加拉降等為最差的封閉；斯里蘭卡則因為異議人士持續遭到攻擊而被降等到壓抑。
CIVICUS亞太地區研究員班奈狄克（Josef Benedict）接受《中央社》訪問時表示，在好幾個亞洲國家被降等的同時，台灣再度拿到開放絕對是一個正面的發展，代表亞太地區的人權和公民空間不全是壞的發展，仍有國家認真看待自己的國際責任。
班奈狄克指出，亞洲許多國家被降等或持續打壓異議人士，讓台灣成為異議人士或是新聞記者的安全避風港，他們可以在台灣建立辦公室並不受威脅地繼續工作，其他想促進公民空間發展的國家應該與台灣交流並學習。
班奈狄克並指出，儘管台灣的發展是正面的，不過台灣還是有可以持續改進的空間，例如刑法中的誹謗罪可能被用來打壓言論自由，而儘管勞工有組工會的自由，但罷工卻有嚴格的限制。
CIVICUS指出，全球有30.6%的人口住在被列為封閉的國家裡，這是2018年CIVICUS開始追蹤各國狀況以來的最高比例，而只有2.1%的人口住在被列為開放的國家，是6年以來的最低比例，甚至只有6年前的一半，這代表了全球的公民社會正面臨了前所未有的危機，各方應該要立刻行動以反轉這樣的趨勢。
新聞來源
延伸閱讀
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- 公民活動自由度調查：香港反送中引發關注，台灣是亞洲唯一被評為「開放」的國家
- 自由之家「2023全球自由報告」：台灣自由度亞洲第2，中國仍是嚴重侵害國
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
我們想讓你知道的是
從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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