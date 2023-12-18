《沒有媽媽的超市》：泡菜、大醬湯、松子粥，食物不只能裹腹，更是人與人的連結回憶
我們想讓你知道的是
書名《沒有媽媽的超市》其實已經暗示了食物是貫穿全書的主角。這裡的超市指的是H Mart，是間專賣亞洲食品的連鎖超市。對許多韓國人來說，這是個能找回家鄉味道的好所在。對蜜雪兒來說，這些各色各類的食材正是串起她與媽媽連結的要素。
文：MaxJames
最先知道這本《沒有媽媽的超市》是聽到連俞涵在《山羌閱覽室》中的介紹。那時雖小小心動，但並未入手。沒想到今年我就失去了媽媽。前些日子到台北散心時在一間書店又看到它的朱紅身影，馬上決定收編。讀完大愛，絕對是我今年前十喜歡的作品。
作者蜜雪兒．桑娜（Michelle Zauner）是韓美混血，現在是獨立樂團「Japanese Breakfast」的主唱。這是她的第一本書，講述她陪伴癌末媽媽到生命終點的過程與母喪後自我重建的心路。以下聊些心得。
相愛相殺
母女相愛相殺在散文中不算罕見，但蜜雪兒與她媽媽大概是屬於特別激烈的版本。
蜜雪兒的媽媽在她出生後就把時間和注意力都投注在她身上，總想把她雕琢成最完美的樣子。比方說她媽媽對外表非常重視，在嬰兒時就常捏蜜雪兒的鼻樑，怕鼻子太扁。每當她駝背時就會命令她：「抬頭挺胸」。
到了青春期時，她媽媽甚至挑剔起蜜雪兒的體重，或嫌她把眼線畫得太粗，連穿什麼衣服都能讓母女起爭執。更糟的是，大概是父親的遺傳，中學時的蜜雪兒青陷入極大憂鬱，導致成績一落千丈。這讓她與媽媽的關係更加劍拔弩張。
而一切在蜜雪兒開始玩音樂後變得更加混濁。對那時的蜜雪兒來說，音樂是唯一的救贖。漸漸地她越發投入，開始寫歌、做小型表演。原本媽媽只是冷眼看待，但在蜜雪兒開口說想租錄音室做專輯時整個爆發。爆吵一頓後她倉皇離家，然後申請了離家很遠的大學。
或許是距離讓他們冷靜下來，兩人關係在蜜雪兒上大學後漸漸改善。媽媽每個月總會寄來幾個大紙箱，裝著爆米花或辛拉麵。蜜雪兒返家時也會細細檢查自己的儀容，想讓媽媽發現自己成熟、長大了。
隨時間流轉，母女終於從相殺漸漸走回相愛，青春期的傷痕逐漸撫平。蜜雪兒自陳：
要到許多年後，我從大學畢業了，才漸漸明白維持一個家代表什麼意思，也才明白過去多麼自以為是，多麼理所當然地住在家裡。
沒想到和解之路才要展開。媽媽就被診斷出癌症。最初，蜜雪兒把這當成是個彌補機會，希望當個全心全意照護媽媽的完美女兒。然而，媽媽終究沒能康復。書中從癌末到過世的描述超級揪心。雖有點地獄，但讀時其實有種追連載的感受，明知很痛卻忍不住直往下翻。書中的這段話讓我看得很是難受：
直到最近這幾年來，我們才開始破解謎團，開拓出足以容納彼此的心理空間，也才開始懂得欣賞彼此的差異，懂得把握彼此如照鏡子般嚇人的共通點。沒想到，幾年的豐收才正要結果，我們共處的時光就被無情打斷，只剩下我一個人，沒了鑰匙，茫然解讀身上繼承的秘密。
食物氣味
書名《沒有媽媽的超市》其實已經暗示了食物是貫穿全書的主角。這裡的超市指的是H Mart，是間專賣亞洲食品的連鎖超市。對許多韓國人來說，這是個能找回家鄉味道的好所在。對蜜雪兒來說，這些各色各類的食材正是串起她與媽媽連結的要素。蜜雪兒就說：
媽媽不在以後，我去H Mart去老是會哭。
蜜雪兒說，雖然她媽媽在各方面管教得相當嚴，飲食方面的規矩卻很寬鬆。她不愛吃的東西絕不要求她吃完。因為她媽媽認為飲食是種享受，勉強才是浪費。此外，她媽媽也總不吝於用食物表達她的愛：
飲食，是我媽媽表達愛的方式。不管她表面看起來有多刻薄、多不講情面，再三鞭策我滿足她那些頑固的期許，但每次打開她做的午餐便當，吃到她按照我的喜好烹煮的晚餐，我總是能感受她的關愛。
在關係緊張的時候，食物也是接起兩人的好幫手。每當蜜雪兒從大學返家，她媽媽就會先醃好牛小排，再把冰箱填滿小菜。蜜雪兒說，每當聞到牛小排的香味，就覺得那是「家」的味道。
也因此，當媽媽被診斷出癌症後，返家照護的蜜雪兒第一時間想到的也是食物。遺憾的是，不管是她做的韓式蒸蛋，又或從媽媽愛店叫來的牛肉年糕湯，虛弱的媽媽都無力下嚥。殘酷病魔硬生剪斷食物的連結。
好在，如此連結千絲萬縷，沒那麼容易被剪盡。在喪禮後，蜜雪兒試著做了經典的韓式暖心料理大醬湯；感恩節時，她也自己填料、烘烤火雞。藉由料理，她慢慢療癒了自己。在媽媽離開後，幫助蜜雪兒重建的依舊是母女兩人最愛的食物。
混雜認同
除了食物，身分認同也是穿透全書的主軸。蜜雪兒是韓美混血（媽媽是韓國人，爸爸是美國人），如此身分似乎注定了她的混雜矛盾。
蜜雪兒說她小時候最不想被問的問題就是「你是哪裡人？」如她說的：
我臉上有某種特徵，看在他人眼裡，會被解讀成一種脫離根源的事物，彷彿我是哪來的外星人或外來的奇特水果。
因此，少女時的她極力想擺脫「亞洲」的標籤，比如拍照時不比「YA」，怕像個亞洲觀光客；甚至還假裝自己沒有中間名，因為她的中間名「正美」其實是媽媽的名字。
妙的是，隨著年齡增長，蜜雪兒卻逐漸想找回這樣的血緣連結。如此感受在媽媽罹癌後更加強烈。食物在此又扮演了重要角色。蜜雪兒與來幫忙照顧媽媽的凱伊間的衝突完可說全體現了食物與認同的糾葛。
甫來到家中的凱伊，一早便煮了韓國家庭會為病人準備的松子粥。然而當蜜雪兒想學這道料理時卻被回絕，還得到「妳可以做妳和爸爸的晚餐」這樣的回覆。然後，當蜜雪兒擔心母親是否能吃近乎全生溫泉蛋時，凱伊只是嗤笑一聲，淡然地說，我們在韓國都是這樣吃的。
當然，凱伊或許無心，但這些話就像是在對蜜雪兒說：「你不是我們這一邊的人。」書中的這句話讓人看得疼：
好長一段時間裡，我努力想在美國獲得歸屬感，盼望此事勝過一切。然而當下這一刻，我只希望被當作韓國人，只希望眼前這兩個不承認我身分的人接納我。
蜜雪兒曾那麼不希望被他人注意到自己的韓國特徵，如今卻希望能被當個韓國人。如此焦慮，在媽媽離開後依然存在。像是她在H MART時便會問自己：
如果以後忘記家裡習慣買哪個牌子的海苔，也不能再打電話問誰了，那我還算是個韓國人嗎？
好在最後，讓她找回準心的依舊是食物。母喪後，蜜雪兒開始固定每月做一次泡菜。在製作的過程中，她不時想起媽媽老提醒她，不要和不愛泡菜的人談戀愛。逛超市也有同樣的療癒效果：
每次來H Mart，我不光是為了買烏賊和一美金三大把的青蔥而來，我也在這裡搜尋記憶。我在收集證據，以證明我那一半韓國人的身分並未隨他們一同死去。
藉由食物，她再次搭建起與媽媽的連結和血緣認同。
後記：我的母後
洪愛珠在推薦序說，這是本孤女的災後重建之書，甚是精準。整本書至裸真誠，配上蜜雪兒細密的文字，雖然這樣說有點怪，但真的是好好看。
最後回頭聊聊自己吧。其實本以為這本書我會讀到大哭，但卻沒掉什麼眼淚。一方面是我刻意拖到情緒比較穩才讀，另一方面是她的情況與我沒那麼相似。我和媽媽沒有這種相殺折磨的戲碼。此外，媽媽也不是死於癌症。看到蜜雪兒癌末照護的掙扎，反而默默覺得媽媽沒受這種苦也好。
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。