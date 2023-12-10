【影評】​零負評美劇《大熊餐廳》：粗俗的米其林大廚，縱橫混亂廚房理解「人生」這道難題

我們想讓你知道的是
《大熊餐廳》劇情描述名廚卡米回到老家芝加哥，接手經營身亡的哥哥麥可一手建立的義式牛肉三明治店，而被迫面對各種難關的故事。該劇在IMDb高達8.5分、爛番茄新鮮度100%，男主角更在2023年第80屆金球獎中拿下了「音樂及喜劇類最佳男主角獎」，劇本、演出和情感渲染等方面也備受讚譽。
文：YC Sky
平均一集約30分鐘，短短幾句台詞裡，頻繁出現粗俗的髒話 ，卻依然能夠從角色間的互動感受到溫馨。或許表達愛的方式不夠溫柔，但內心的在乎是藏不住的。
看似粗暴混亂的餐廳，卻在人物的情感與台詞中流露出暖心細膩，主廚卡米如何在雜亂無章的生活與廚房中，找到前行的頭緒？
在廚房工作的人，很難不失控。
《大熊餐廳》（The Bear），是一部美國喜劇劇集，由克里斯多福・斯托勒主創，傑瑞米・艾倫・懷特（Jeremy Allen White）、艾邦・摩斯－貝克許（Ebon Moss-Bachrach）、阿尤・艾德維利（Ayo Edebiri）、萊昂內爾・博伊斯（Lionel Boyce）、麗莎・科倫－扎亞斯（Liza Colón-Zayas）、艾比・伊略特（Abby Elliott）和馬蒂・馬得勝（Matty Matheson）主演。
《大熊餐廳》劇情描述曾獲詹姆士比爾德獎的名廚卡米（傑瑞米・艾倫・懷特飾）回到老家芝加哥，接手經營身亡的哥哥麥可一手建立的義式牛肉三明治店，而被迫面對各種難關的故事。
透過維基百科資料可得知，《大熊餐廳》在IMDb高達8.5分、爛番茄新鮮度100％，男主角傑瑞米・艾倫・懷特更在2023年第80屆金球獎中拿下了「音樂及喜劇類最佳男主角獎」，整體評價正面，主要在劇本、演出和情感渲染等方面備受讚譽。
在第75屆黃金時段艾美獎共有13項提名，同時亦獲得「評論家選擇獎」和「金球獎」的最佳喜劇類劇集提名，被譽為2022年必看神劇，在美國上映時更是引起熱議。
混亂
生活簡直一團糟，但我必須在這裡。
主角卡米原本在一間米其林星級餐廳擔任行政主廚，才華洋溢的他備受外界看好。然而看似光鮮亮麗的明日之星，面對水深火熱的工作環境，內心承擔著巨大的壓力與掙扎。
某日突然接到哥哥舉槍自盡的噩耗，頓時生活亂了腳步，卡米放下知名主廚的頭銜，回到家鄉芝加哥，接手哥哥留下的餐廳「The Original Beef of Chicagoland」，面對負債累累的經營危機、殘破不堪的設備器具，還有一群我行我素的員工，自己的生活也一榻糊塗的他，又要如何重新整頓這間餐廳？
突如其來的壞消息都不是一天造成的，而不知所措的狀態並非生活的全貌，一切不得已的決定最終將不再是混亂。
人生走一步算一步，當出現更大的問題時，上一個煩惱頓時消失，所以說正面迎擊每個當下的困難，是持續前行的唯一方法。面對人生的種種難題，只有坦然接受並設法解決，才有機會在混亂中找到平衡。
有沒有一個詞，可以形容害怕好事發生，因為擔心壞事會接著發生的心情？那就是「人生」。這一刻你看著火，你會想著：如果我什麼都不做，這個地方會消失，我所有的焦慮都會隨之離開。
主廚
我稱呼你們每個人「主廚」，是對你們的尊重。
剛開始餐廳裡的員工完全不理會卡米的指揮，三不五時就會在廚房爭吵，甚至帶著看好戲的心情，等著卡米放棄。問題接踵而至，人、事、物沒有一件順利，卡米本身又有酗酒以及止痛藥成癮的問題，從原本的自我掙扎延伸到整個生活呈現一片狼藉，這讓他的心理負擔已達到極限，開始出現精神迷幻的現象。
即便自己的身心狀況已經不堪負荷，卡米依然堅持在混亂的廚房裡找出秩序，忙碌的餐期，為了確保每道料理的品質，卡米都會親自試菜，無論評價好壞，都不忘說一句：「Thank you chef!」
他認為這是對這間餐廳以及在場的每位廚師最基本的尊重，而這種「正向」的心態在餐廳新人辛妮加入後，開始對廚房的狀態產生影響力。
通常事情好轉的契機，都是在當你認為已經無計可施的時候，忽然出現了柳暗花明的奇蹟，道理其實很簡單，只有在你拚了命的嘗試後，磨練才會終止，當一個人全心全意地付出努力，最終將會開花結果，此時你看待事情的態度，會全數回報到自己身上。
我是個瘋子，這就是為什麼我擅長我所做的。我感到焦慮與恐懼，但誰沒有？
接受
酸甜苦澀都是人生的一部分。
「放下身段，接受事實，看起來再糟糕的狀況，都有機會改頭換面。」卡米原本是城市裡的米其林大廚，因為生活突如其來的變化，來到小餐廳收拾殘局，卻在歸零重新開始的日子裡找回內心的安穩。
《大熊餐廳》劇中其他角色尖酸刻薄的形象背後，也都有需要承擔的人生課題，大家帶著各自的殘缺，在廚房裡同甘共苦，接受困難後的下一步就是面對，規矩一點一滴建立起來，工作氛圍變得愉快，混亂的狀態開始導回正軌，當餐廳逐漸成長，他們才發現「原來我們可以不只是這樣」。
只要你願意敞開心胸，過去那些找不到答案的問題，都會在不知不覺中迎刃而解，曾經迷失的自我價值，也會在進步的過程中大放異彩，日子走到一個階段，比起專業技術與經濟能力，心靈層面的轉變，才是突破人生瓶頸的關鍵。
咬一口甜甜圈會帶來快樂，第二口帶來悲傷。
《大熊餐廳》預告
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：【影評】Disney+《大熊餐廳》低調的零負評高分美劇：在地獄廚房裡 理解「人生」這道難題
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：羅元祺
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
我們想讓你知道的是
從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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