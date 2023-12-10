【影評】​零負評美劇《大熊餐廳》：粗俗的米其林大廚，縱橫混亂廚房理解「人生」這道難題

文：YC Sky

平均一集約30分鐘，短短幾句台詞裡，頻繁出現粗俗的髒話 ，卻依然能夠從角色間的互動感受到溫馨。或許表達愛的方式不夠溫柔，但內心的在乎是藏不住的。

看似粗暴混亂的餐廳，卻在人物的情感與台詞中流露出暖心細膩，主廚卡米如何在雜亂無章的生活與廚房中，找到前行的頭緒？

在廚房工作的人，很難不失控。

《大熊餐廳》（The Bear），是一部美國喜劇劇集，由克里斯多福・斯托勒主創，傑瑞米・艾倫・懷特（Jeremy Allen White）、艾邦・摩斯－貝克許（Ebon Moss-Bachrach）、阿尤・艾德維利（Ayo Edebiri）、萊昂內爾・博伊斯（Lionel Boyce）、麗莎・科倫－扎亞斯（Liza Colón-Zayas）、艾比・伊略特（Abby Elliott）和馬蒂・馬得勝（Matty Matheson）主演。

《大熊餐廳》劇情描述曾獲詹姆士比爾德獎的名廚卡米（傑瑞米・艾倫・懷特飾）回到老家芝加哥，接手經營身亡的哥哥麥可一手建立的義式牛肉三明治店，而被迫面對各種難關的故事。

透過維基百科資料可得知，《大熊餐廳》在IMDb高達8.5分、爛番茄新鮮度100％，男主角傑瑞米・艾倫・懷特更在2023年第80屆金球獎中拿下了「音樂及喜劇類最佳男主角獎」，整體評價正面，主要在劇本、演出和情感渲染等方面備受讚譽。

在第75屆黃金時段艾美獎共有13項提名，同時亦獲得「評論家選擇獎」和「金球獎」的最佳喜劇類劇集提名，被譽為2022年必看神劇，在美國上映時更是引起熱議。

混亂

生活簡直一團糟，但我必須在這裡。

主角卡米原本在一間米其林星級餐廳擔任行政主廚，才華洋溢的他備受外界看好。然而看似光鮮亮麗的明日之星，面對水深火熱的工作環境，內心承擔著巨大的壓力與掙扎。

某日突然接到哥哥舉槍自盡的噩耗，頓時生活亂了腳步，卡米放下知名主廚的頭銜，回到家鄉芝加哥，接手哥哥留下的餐廳「The Original Beef of Chicagoland」，面對負債累累的經營危機、殘破不堪的設備器具，還有一群我行我素的員工，自己的生活也一榻糊塗的他，又要如何重新整頓這間餐廳？

突如其來的壞消息都不是一天造成的，而不知所措的狀態並非生活的全貌，一切不得已的決定最終將不再是混亂。

人生走一步算一步，當出現更大的問題時，上一個煩惱頓時消失，所以說正面迎擊每個當下的困難，是持續前行的唯一方法。面對人生的種種難題，只有坦然接受並設法解決，才有機會在混亂中找到平衡。

有沒有一個詞，可以形容害怕好事發生，因為擔心壞事會接著發生的心情？那就是「人生」。這一刻你看著火，你會想著：如果我什麼都不做，這個地方會消失，我所有的焦慮都會隨之離開。

主廚

我稱呼你們每個人「主廚」，是對你們的尊重。

剛開始餐廳裡的員工完全不理會卡米的指揮，三不五時就會在廚房爭吵，甚至帶著看好戲的心情，等著卡米放棄。問題接踵而至，人、事、物沒有一件順利，卡米本身又有酗酒以及止痛藥成癮的問題，從原本的自我掙扎延伸到整個生活呈現一片狼藉，這讓他的心理負擔已達到極限，開始出現精神迷幻的現象。

即便自己的身心狀況已經不堪負荷，卡米依然堅持在混亂的廚房裡找出秩序，忙碌的餐期，為了確保每道料理的品質，卡米都會親自試菜，無論評價好壞，都不忘說一句：「Thank you chef!」

他認為這是對這間餐廳以及在場的每位廚師最基本的尊重，而這種「正向」的心態在餐廳新人辛妮加入後，開始對廚房的狀態產生影響力。

通常事情好轉的契機，都是在當你認為已經無計可施的時候，忽然出現了柳暗花明的奇蹟，道理其實很簡單，只有在你拚了命的嘗試後，磨練才會終止，當一個人全心全意地付出努力，最終將會開花結果，此時你看待事情的態度，會全數回報到自己身上。

我是個瘋子，這就是為什麼我擅長我所做的。我感到焦慮與恐懼，但誰沒有？

接受

酸甜苦澀都是人生的一部分。

「放下身段，接受事實，看起來再糟糕的狀況，都有機會改頭換面。」卡米原本是城市裡的米其林大廚，因為生活突如其來的變化，來到小餐廳收拾殘局，卻在歸零重新開始的日子裡找回內心的安穩。

《大熊餐廳》劇中其他角色尖酸刻薄的形象背後，也都有需要承擔的人生課題，大家帶著各自的殘缺，在廚房裡同甘共苦，接受困難後的下一步就是面對，規矩一點一滴建立起來，工作氛圍變得愉快，混亂的狀態開始導回正軌，當餐廳逐漸成長，他們才發現「原來我們可以不只是這樣」。

只要你願意敞開心胸，過去那些找不到答案的問題，都會在不知不覺中迎刃而解，曾經迷失的自我價值，也會在進步的過程中大放異彩，日子走到一個階段，比起專業技術與經濟能力，心靈層面的轉變，才是突破人生瓶頸的關鍵。

咬一口甜甜圈會帶來快樂，第二口帶來悲傷。

《大熊餐廳》預告

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：【影評】Disney+《大熊餐廳》低調的零負評高分美劇：在地獄廚房裡 理解「人生」這道難題

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：羅元祺